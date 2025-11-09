Η Tesla θα πληρώσει 1 τρισεκατομμύριο τον Elon Musk εάν…

Ναι, καλά διαβάσατε, ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, μόνο που οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό, είναι εξωπραγματικές…

Οι μέτοχοι της Tesla μόλις έδωσαν το πράσινο φως σε ένα πακέτ για τον Elon Musk που φτάνει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για τα επόμενα 10 χρόνια. Προϋπόθεση; Να χτυπήσει μερικούς στόχους που ακούγονται από άλλο πλανήτη. Όχι από τον Άρη πάντως…

Τι πρέπει να κάνει για να τα πάρει όλα

Για τους περισσότερους από εμάς που ζητάμε αύξηση ή ένα έξτρα πακέτο έκτακτων αποδοχών, θα αρκούσε ως απάντηση ένα: «αν πας στον Άρη, θα στα δώσω». Μόνο που στον Musk δεν παίζει αυτή η απάντηση, γιατί τελικά μπορεί και να το κάνει. Έτσι, η συμφωνία που επιτεύχθηκε έχει στόχους που φαντάζουν πιο δύσκολοι απί μια επανδρωμένη αποστολή στον «κόκκινο» πλανήτη.

Τι ζητούν λοιπόν οι μέτοχοι για να λάβει ο Musk το ποσό που θα τον ακόμα πλουσιότερο, σε διαγαλαξιακό επίπεδο; Τα εξής:

· Να εκτοξεύσει την αξία της εταιρείας από 1,4 τρισ. στα 8,5 τρισ. δολάρια

Να βγάλει από τις γραμμές παραγωγής 20 εκατομμύρια οχήματα (σκέψου ότι μέχρι τώρα έχει φτιάξει συνολικά 8,5 εκατ.)

Να βάλει 10 εκατομμύρια ανθρώπους να πληρώσουν έξτρα για την Full Self-Driving λειτουργία αυτόνομης οδήγησης στα Tesla τους

Να κυκλοφορήσει 1 εκατομμύριο ταξί-ρομπότ (Robotaxi) στους δρόμους

Να πουλήσει 1 εκατομμύριο ανθρωποειδή ρομπότ Optimus σε πελάτες

Φυσικά, δεν θα του δώσουν τρεις νταλίκες με μετρητά, δεν θα γίνει έτσι ακριβώς. Αν ο Musk τα καταφέρει όλα αυτά, θα λάβει εκατομμύρια επιπλέον μετοχές, ανεβάζοντας τη συμμετοχή του από το 13% που έχει σήμερα (ήδη ο μεγαλύτερος ατομικός μέτοχος) στο 29%.

Το deal ήρθε με απειλή

Κάποια στελέχη του διοικητικού συμβουλίου είχαν βγει δημόσια λέγοντας ξεκάθαρα: «Χωρίς αυτό τη συμφωνία, ο Musk μπορεί να μας αφήσει». Ένα δίκιο το έχουν βέβαια κατά τη γνωστή ρήση «πολυτεχνίτης – ερημοσπίτης». Ο τύπος τρέχει ταυτόχρονα τη SpaceX, τη Neuralink και την xAI (που θέλει να φάει το OpenAI). Δεν είναι ακριβώς άνεργος, είναι πολυπράγμονας, αιρετικός και… μυστήριος, και πέραν αυτών των στοιχείων που δημιουργούν έναν απρόβλεπτο στις αποφάσεις του χαρακτήρα, θεωρούν ότι πλέον την Tesla την έχει σαν… παραπαίδι…

Η Tesla όντως, δεν περνάει την καλύτερή της φάση

Η κατάσταση δεν είναι ρόδινη:

Οι πωλήσεις υστερούν των προσδοκιών σε κομβικές αγορές

Τα κέρδη στενεύουν

Οι Γερμανοί, οι Ιάπωνες και ειδικά οι Κινέζοι έχουν μπει δυνατά στα ηλεκτρικά

Το Cybertruck προκάλεσε αντίστροφός ανάλογο θόρυβος σε σχέση με τη ζήτηση

Παράλληλα, η εταιρεία βουλιάζει σε αγωγές για ατυχήματα που φέρεται να προκάλεσε η τεχνολογία οδήγησης, οι αμερικανικές αρχές ερευνούν την ασφάλεια των συστημάτων, και έρευνες δείχνουν ότι οι πολιτικές του Musk έχουν στοιχίσει δισεκατομμύρια σε χαμένες πωλήσεις.

Το στοίχημα λέγεται AI

Τότε γιατί οι μέτοχοι λένε «ναι» σε τέτοιο ποσό; Γιατί ποντάρουν στο Robotaxi και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Musk υπόσχεται πως θα ηγηθεί στον συγκεκριμένο τομέα, εισάγοντας την τεχνητή νοημοσύνη σε ένα ευρύ πεδίο καθημερινών και πολύπλοκων εφαρμογών, από τα αυτόνομα ταξί, μέχρι τις υπηρεσίες των ανδροειδών Optimus στην βιομηχανία και όχι μόνο. Ο Elon υποσχέθηκε ότι τα ανδροειδή του θα είναι τόσο εξελιγμένα που θα δουλεύουν ακόμα και ως αστυνομικοί – κοινωνικοί λειτουργοί, ακολουθώντας όσους έχουν «λερωμένο» ποινικό μητρώο και αποτρέποντας τους από την τέλεση άλλων παρανομιών και εγκλημάτων.

Το «αποτρέποντας» βέβαια, μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να γίνεται μια γόνιμη συζήτηση μεταξύ Optimus και εν δυνάμει κακοποιών. ώστε οι δεύτεροι να μπουν στον ίσιο δρόμο και αλλιώς το να εφαμόζονται τακτικές Robocop.

Σε κάθε περίπτωση πάντως και δεδομένου του ότι οι ανθρωπιστικές / ηθικές προεκτάσεις ποτέ δεν ενδιέφεραν τα απανταχού διοικητικά συμβούλια μεγάλων εταιρειών, η συμφωνία επετεύχθη.

Το αν ο Musk θα καταφέρει να ανταποκριθεί, μένει να το δούμε…

