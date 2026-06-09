Η τετρακίνητη BMW M2 ήρθε στην Ελλάδα – Τι τιμή έχει;

Η BMW M2 ήταν πάντα το μοντέλο που συμπύκνωνε την ουσία του τμήματος M σε όσο το δυνατόν μικρότερες διαστάσεις. Ένα κουπέ με εξακύλινδρο κινητήρα, φαρδιά μετατρόχια και κίνηση πίσω, φτιαγμένο περισσότερο για τους οδηγούς παρά για τους αριθμούς των φυλλαδίων.

Τώρα όμως η συνταγή αλλάζει, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της αποκτά τετρακίνηση και έρχεται στην Ελλάδα στην ισχυρότερη και ταχύτερη μορφή της μέχρι σήμερα. Η νέα BMW M2 M xDrive είναι πλέον διαθέσιμη και στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μαζί της καλύτερες επιδόσεις, αυξημένη πρόσφυση και τεχνολογία που μέχρι πρότινος συναντούσαμε μόνο στις μεγαλύτερες M3 και M4. Παράλληλα, διατηρεί τη δυνατότητα καθαρής πισωκίνητης λειτουργίας, ώστε να μην απομακρυνθεί εντελώς από τον χαρακτήρα που την έκανε τόσο αγαπητή στους φίλους της μάρκας.

Η πρώτη τετρακίνητη BMW M2

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά φυσικά το σύστημα M xDrive. Για πρώτη φορά η μικρότερη M της γκάμας αποκτά τετρακίνηση, κάτι που μέχρι σήμερα αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο των μεγαλύτερων μοντέλων. Η φιλοσοφία παραμένει ξεκάθαρα οδηγική. Σε κανονικές συνθήκες η κατανομή ισχύος δίνει έμφαση στον πίσω άξονα, ενώ όταν χρειαστεί οι εμπρός τροχοί αναλαμβάνουν δράση για να εξασφαλίσουν μέγιστη πρόσφυση. Μέσω των ρυθμίσεων M Setup, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ακόμη και αποκλειστικά πισωκίνητη λειτουργία, απενεργοποιώντας τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας για την πιο παραδοσιακή εμπειρία οδήγησης. Με λίγα λόγια, η νέα τετρακίνητη έκδοση δεν καταργεί τον χαρακτήρα της M2. Απλώς δίνει στον οδηγό περισσότερες επιλογές.

Ο εξακύλινδρος S58 παραμένει το μεγάλο ατού

Κάτω από το καπό συνεχίζει να βρίσκεται ο θρυλικός πλέον 3λιτρος εξακύλινδρος twin-turbo S58, ένας από τους κορυφαίους κινητήρες που έχει κατασκευάσει η BMW M. Η απόδοση φτάνει τους 480 ίππους και η μέγιστη ροπή τα 600 Nm, ενώ η μετάδοση γίνεται αποκλειστικά μέσω του αυτόματου κιβωτίου M Steptronic οκτώ σχέσεων. Σε αντίθεση με την πισωκίνητη M2, δεν προβλέπεται χειροκίνητο κιβώτιο για την έκδοση xDrive. Οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές. Η νέα BMW M2 M xDrive ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα, έναντι 4,0 ή 4,2 δευτερολέπτων των πισωκίνητων εκδόσεων, ανάλογα με τη μετάδοση. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 km/h, ενώ με το M Driver’s Package φτάνει τα 285 km/h. Πρακτικά, η διαφορά από τη μεγαλύτερη και ακριβότερη M4 έχει πλέον μειωθεί αισθητά, κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα φαινόταν αδιανόητο.

Τιμές στην Ελλάδα

Η ελληνική αντιπροσωπεία έχει ήδη αναρτήσει τις νέες τιμές, με την τετρακίνητη έκδοση να τοποθετείται ελάχιστα υψηλότερα από την πισωκίνητη. Οι διαθέσιμες εκδόσεις διαμορφώνονται ως εξής:

BMW M2 Coupé (χειροκίνητη) : από 99.847 ευρώ

: από BMW M2 Coupé Steptronic : από 102.437 ευρώ

: από BMW M2 M xDrive Coupé: από 103.947 ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορά μεταξύ της πισωκίνητης αυτόματης έκδοσης και της τετρακίνητης είναι μόλις 1.510 ευρώ, ποσό που δύσκολα θα αποτρέψει κάποιον υποψήφιο αγοραστή από το να επιλέξει την κορυφαία έκδοση.

Το νέο χρώμα Borusan Turkish Blue

Μία από τις σημαντικότερες αισθητικές προσθήκες για το νέο μοντέλο είναι το εντυπωσιακό Borusan Turkish Blue solid, το οποίο εντάσσεται στην οικογένεια BMW Individual. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα φωτεινή και έντονη απόχρωση του μπλε, η οποία αναδεικνύει ιδανικά τους φουσκωμένους θόλους και τις μυώδεις αναλογίες της M2. Για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν, αποτελεί ίσως την πιο ενδιαφέρουσα επιλογή της γκάμας. Βέβαια, η αποκλειστικότητα έχει και το αντίστοιχο κόστος. Το Borusan Turkish Blue solid κοστολογείται στα 4.166 ευρώ, αποτελώντας μία από τις ακριβότερες επιλογές χρώματος στον κατάλογο της BMW Individual.

Πιο ώριμη και πιο γρήγορη από ποτέ

Η νέα BMW M2 ίσως να χάνει ένα μικρό μέρος από τον «σκληροπυρηνικό» χαρακτήρα που χαρακτήριζε τις προηγούμενες γενιές, όμως κερδίζει σημαντικά σε αποτελεσματικότητα. Η τετρακίνηση μετατρέπει το ήδη εντυπωσιακό κουπέ σε ένα αυτοκίνητο που μπορεί να εκμεταλλευτεί τους 480 ίππους του σε κάθε επιφάνεια και σε κάθε καιρική συνθήκη. Για πολλούς φίλους της μάρκας αυτό ίσως θεωρηθεί συμβιβασμός. Για τους περισσότερους όμως, είναι απλώς η φυσική εξέλιξη ενός μοντέλου που πλέον βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στις επιδόσεις της M4, χωρίς να χάνει το συμπαγές μέγεθος και την ιδιαίτερη προσωπικότητά του.

Τι κρατάμε;