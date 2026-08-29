Η Toyota Celica επιστρέφει ως υβριδική με τετρακίνηση;

Η Toyota ετοιμάζεται να επαναφέρει τη Celica, περισσότερα από 20 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής της, τοποθετώντας το ως το νέο entry-level μοντέλο της οικογένειας GR

Το όνομα Celica φαίνεται πως ετοιμάζεται να επιστρέψει στην γκάμα της Toyota, καθώς η ιαπωνική εταιρεία εξετάζει την αναβίωση του εμβληματικού coupe για μια όγδοη γενιά, περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά την τελευταία εμφάνισή του στην αγορά.

Η επιστροφή της Celica εντάσσεται στο όραμα του προέδρου της Toyota, Akio Toyoda, για την αναβίωση των «τριών αδελφών» της μάρκας: Supra, MR2 και Celica. Η Supra έχει ήδη επιστρέψει μέσω της συνεργασίας με τη BMW, ενώ η Toyota βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για την επαναφορά και του κεντρομήχανου MR2. Η Celica φαίνεται πως θα αποτελέσει το επόμενο κομμάτι του παζλ.

Η ευκαιρία του WRC

Η Toyota δεν έχει δεσμευτεί ακόμη για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ωστόσο οι εξελίξεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ δημιουργούν επιπλέον ενδείξεις. Ένα πρωτότυπο δοκιμών για το αγωνιστικό αυτοκίνητο που θα συμμετάσχει στο WRC του 2027 εντοπίστηκε πρόσφατα με ένα ιδιαίτερα διαφορετικό δίθυρο αμάξωμα.

Από το 2027 οι κανονισμοί του WRC δεν θα απαιτούν το αμάξωμα των αγωνιστικών αυτοκινήτων να βασίζεται σε μοντέλο παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση ενός αμαξώματος που παραπέμπει σε νέα Celica θα αποτελούσε για την Toyota μια σημαντική ευκαιρία προβολής του μοντέλου.

Από το GR Yaris στη Celica

Η πιθανή επιστροφή της Celica στους αγώνες θα είχε και έντονο συμβολισμό για την Toyota. Η ιαπωνική εταιρεία χρησιμοποιεί σήμερα το GR Yaris στο WRC, όμως στο παρελθόν η Celica αποτέλεσε τη βάση για αρκετά εργοστασιακά αγωνιστικά μοντέλα. Μάλιστα, με Celica η Toyota κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1993 και το 1994. Η επιστροφή του coupe στις ειδικές διαδρομές θα αποτελούσε επομένως μια επιστροφή στις αγωνιστικές ρίζες του μοντέλου.

Όπως και στις προηγούμενες γενιές, η νέα Celica αναμένεται να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μηχανικά μέρη που χρησιμοποιούνται σε πιο mainstream μοντέλα της Toyota. Ο πιο πιθανός «δωρητής» φαίνεται να είναι η νέα Corolla, η οποία έχει ήδη παρουσιαστεί μέσω ενός ιδιαίτερα φουτουριστικού concept.

Ένα δίθυρο και σαφώς πιο σπορ αυτοκίνητο βασισμένο στην Corolla θα μπορούσε να αποτελέσει άμεσο αντίπαλο για το Honda Prelude, το οποίο αντίστοιχα βασίζεται στο Civic. Παράλληλα, θα λειτουργούσε ως η πιο προσιτή είσοδος στον κόσμο των κορυφαίων εκδόσεων GR, πριν από τα ισχυρότερα μοντέλα της σειράς και την κορυφή της γκάμας, το νέο GR GT με τον V8 κινητήρα.

Υβριδικό με 2λιτρο κινητήρα και τετρακίνηση

Το νέο μοντέλο φέρεται να αναφέρεται εσωτερικά ως Celica Sport και αναμένεται να χρησιμοποιεί τον ίδιο κινητήρα 2,0 λίτρων με το GR Yaris M concept, το οποίο χρησιμοποιείται ως δοκιμαστικό όχημα για την εξέλιξη του νέου MR2. Στην περίπτωση της Celica, ο κινητήρας θα τοποθετείται μπροστά, όπως συνέβαινε και στις επτά προηγούμενες γενιές του μοντέλου, ενώ αναμένεται να αποτελεί μέρος ενός υβριδικού συστήματος κίνησης, αντίστοιχου με εκείνου που χρησιμοποιεί η Corolla.

Η επιλογή του εν λόγω κινητήρα συνδέεται και με τους κανονισμούς εκπομπών ρύπων. Ο Mikio Hayashi, marketing manager της Toyota GR, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ο τρικύλινδρος κινητήρας του GR Yaris δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές απαιτήσεις εκπομπών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης ενός μεγαλύτερου κινητήρα 2,0 λίτρων.

Παράλληλα, η Toyota δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν η Celica θα χρησιμοποιεί υβριδικό ή plug-in υβριδικό σύστημα. Η νέα Corolla θα προσφέρεται και με τις δύο επιλογές, ενώ και το νέο MR2 θα χρησιμοποιεί έναν νέο κινητήρα σχεδιασμένο ώστε να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος, επιτρέποντας χαμηλό αμάξωμα και πιο ευρύχωρη καμπίνα.

Ανεξάρτητα από την τελική επιλογή κινητήρα και υβριδικής τεχνολογίας, η νέα Celica αναμένεται να διαθέτει τετρακίνηση τόσο στην έκδοση δρόμου όσο και στο αγωνιστικό μοντέλο του WRC. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Toyota σχεδιάζει να επαναφέρει την ιστορική ονομασία GT-Four.