Η Toyota επενδύει επιτέλους στην Range Extender τεχνολογία – Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα

Η Toyota ετοιμάζεται να μπει στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με range extender – Στόχος τα 400.000 αυτοκίνητα ετησίως

Η Toyota φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμη βήμα στην ηλεκτροκίνηση, υιοθετώντας για πρώτη φορά την τεχνολογία Range Extender (EREV). Παρά την τεράστια εμπειρία της στα υβριδικά συστήματα, η ιαπωνική εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει ακολουθήσει τη συγκεκριμένη λύση. Το ενδιαφέρον είναι ότι, τουλάχιστον αρχικά, η νέα τεχνολογία δεν θα αφορά την παγκόσμια γκάμα της Toyota.

Σύμφωνα με το Nikkei Asia, η Toyota σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή των πρώτων EREV τον Απρίλιο του 2027, με τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα να έχουν εξελιχθεί ειδικά για την αγορά της Κίνας, όπου η συγκεκριμένη κατηγορία γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη.

Πώς λειτουργεί ένα Range Extender;

Σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με Range Extender, οι τροχοί κινούνται από ηλεκτροκινητήρα, όπως σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Η βασική διαφορά είναι η παρουσία ενός μικρού κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ο κινητήρας αυτός δεν κινεί απευθείας τους τροχούς, αλλά λειτουργεί ως γεννήτρια, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για την μπαταρία όταν αυτή χρειάζεται φόρτιση.

Αυτό διαφοροποιεί τα EREV από τα σημερινά υβριδικά (HEV) και plug-in υβριδικά (PHEV) της Toyota, στα οποία ο θερμικός κινητήρας μπορεί να μεταφέρει απευθείας την ισχύ στους τροχούς. Η συγκεκριμένη τεχνολογία γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στην Κίνα, καθώς συνδυάζει την ηλεκτρική οδήγηση με τη δυνατότητα ανεφοδιασμού με καύσιμο.

Έτσι, περιορίζει την εξάρτηση από το δίκτυο φόρτισης, ενώ αρκετά EREV προσφέρουν συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα.

400.000 EREV τον χρόνο από το 2028

Τα σχέδια της Toyota είναι ιδιαίτερα φιλόδοξα. Η ιαπωνική εταιρεία φέρεται να θέλει να κατασκευάσει περίπου 200.000 EREV μέσα στο 2027, ενώ έναν χρόνο αργότερα η ετήσια παραγωγή αναμένεται να διπλασιαστεί στις 400.000 μονάδες. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του στόχου, το 2025 η Toyota πούλησε παγκοσμίως περίπου 200.000 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 180.000 plug-in υβριδικά και 4,433 εκατομμύρια υβριδικά.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποια μοντέλα θα αποκτήσουν την τεχνολογία Range Extender. Η ηλεκτρική γκάμα της Toyota στην Κίνα περιλαμβάνει σήμερα τα bZ3 και bZ7 σε μορφή sedan, το bZ3X SUV, το bZ4X crossover και το bZ5 fastback crossover. Ένα από τα μοντέλα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για ένα EREV είναι το Toyota bZ3X. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει στενή σχέση με το GAC Aion V, το οποίο διατίθεται ήδη στην Κίνα και με σύστημα Range Extender, χρησιμοποιώντας κινητήρα 1,5 λίτρων.

Παρόλα αυτά, η Toyota δεν έχει διευκρινίσει εάν θα δημιουργήσει ειδικές EREV εκδόσεις των υφιστάμενων μοντέλων της ή εάν θα παρουσιάσει εντελώς νέα μοντέλα για τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Το «πρόβλημα» είναι ότι μένει στην Κίνα

Η είσοδος της Toyota στην τεχνολογία Range Extender είναι σημαντική, όμως υπάρχει ένας βασικός περιορισμός: τα πρώτα EREV της εταιρείας προορίζονται αποκλειστικά για την κινεζική αγορά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ότι η Toyota σχεδιάζει να μεταφέρει τη συγκεκριμένη τεχνολογία στα ηλεκτρικά μοντέλα που διαθέτει σε άλλες αγορές.

Αυτό μπορεί να εξηγείται και από την εμπορική επιτυχία των υβριδικών της. Η Toyota εξακολουθεί να καταγράφει πολύ υψηλές πωλήσεις HEV παγκοσμίως, γεγονός που σημαίνει ότι η τεχνολογία Range Extender δεν αποτελεί προς το παρόν απαραίτητα προτεραιότητα για τις υπόλοιπες αγορές.

Έτσι, ενώ η Toyota ετοιμάζεται να επενδύσει δυναμικά στα EREV, τουλάχιστον στην πρώτη φάση το νέο τεχνολογικό βήμα της θα αφορά την Κίνα και μόνο.

Πηγή: Carscoops.com