Η Toyota θέλει τα υβριδικά να θεωρούνται μηδενικών εκπομπών – Με ποια προϋπόθεση;

Η Toyota ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει ως οχήματα μηδενικών εκπομπών όσα χρησιμοποιούν αποκλειστικά επιλέξιμα ανανεώσιμα καύσιμα. Πώς λειτουργεί η πρόταση και τι δοκιμάζεται ήδη στην Ισπανία.

Μπορεί ένα αυτοκίνητο να καίει βενζίνη και ταυτόχρονα να χαρακτηρίζεται μηδενικών εκπομπών; Η Toyota υποστηρίζει ότι μπορεί, τουλάχιστον ως προς την αντιμετώπισή του από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η προϋπόθεση είναι συγκεκριμένη: να χρησιμοποιεί αποκλειστικά εγκεκριμένα ανανεώσιμα καύσιμα, με διαφορετικό αποτύπωμα άνθρακα από τη συμβατική βενζίνη. Η πρόταση εντάσσεται στην ευρύτερη παρέμβαση της Toyota για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εταιρεία ζητά πιο ευέλικτους στόχους CO₂ και κανόνες που θα αφήνουν περιθώριο σε περισσότερες τεχνολογίες να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών. Σε αυτό το πλαίσιο, διεκδικεί την αναγνώριση των οχημάτων VEEF ως μηδενικών εκπομπών.

Το ακρωνύμιο προέρχεται από το «Vehicles running Exclusively on Eligible Fuels» και περιγράφει οχήματα που λειτουργούν αποκλειστικά με επιλέξιμα καύσιμα. Η κρίσιμη λέξη είναι το «αποκλειστικά». Η πρόταση δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε υβριδικό ή βενζινοκίνητο Toyota θα αποκτούσε αυτόματα την ίδια κανονιστική αντιμετώπιση με ένα ηλεκτρικό, ούτε ότι θα αρκούσε ένας περιστασιακός ανεφοδιασμός με ανανεώσιμη βενζίνη. Στην κατηγορία των επιλέξιμων καυσίμων μπορούν να περιλαμβάνονται βιοκαύσιμα από απόβλητα και υπολείμματα, καθώς και καύσιμα που παράγονται με αξιοποίηση ανανεώσιμης ενέργειας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά κριτήρια βιωσιμότητας και η σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγή και τη χρήση τους.

Η εξάτμιση εξακολουθεί να εκπέμπει CO₂

Εδώ βρίσκεται και η βασική διάκριση. Ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης εξακολουθεί να εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα όταν λειτουργεί με ανανεώσιμη βενζίνη. Αυτό που αλλάζει είναι η προέλευση του άνθρακα και ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται το συνολικό ισοζύγιο εκπομπών. Η λογική της πρότασης είναι να συνυπολογίζεται ο άνθρακας που έχει προηγουμένως δεσμευτεί για την παραγωγή του καυσίμου, αντί η αξιολόγηση να περιορίζεται σε ό,τι βγαίνει από την εξάτμιση. Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός ενός καυσίμου ως ανανεώσιμου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ολόκληρη η διαδικασία παραγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσής του έχει μηδενικό αποτύπωμα. Επομένως, η Toyota ζητά μια συγκεκριμένη ρυθμιστική αναγνώριση, όχι την αποδοχή ότι ένας θερμικός κινητήρας παύει να παράγει καυσαέρια. Και αυτή η αναγνώριση αποτελεί αίτημα της εταιρείας, όχι ήδη κατοχυρωμένο καθεστώς για τα μοντέλα της.

Δοκιμές με Toyota, BMW και MINI

Η προσπάθεια συνοδεύεται από ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην Ισπανία, με τη συμμετοχή της Toyota, του BMW Group, της Repsol και της Bosch. Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2026, έχει προγραμματισμένη διάρκεια έξι μηνών και περιλαμβάνει περίπου 20 αυτοκίνητα Toyota, BMW και MINI, τα οποία χρησιμοποιούν αποκλειστικά τη βενζίνη Nexa 95 της Repsol, που χαρακτηρίζεται από την εταιρεία ως 100% ανανεώσιμη. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, το καύσιμο είναι συμβατό με τους υπάρχοντες κινητήρες και τις υφιστάμενες υποδομές ανεφοδιασμού, χωρίς να απαιτούνται μηχανικές μετατροπές. Το πρόγραμμα εξετάζει έτσι μια λύση που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και από αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη στους δρόμους. Το δυσκολότερο κομμάτι, όμως, είναι η πιστοποίηση της αποκλειστικής χρήσης του σωστού καυσίμου. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το σύστημα Digital Fuel Twin της Bosch, το οποίο διασταυρώνει δεδομένα από τα οχήματα και τις κάρτες ανεφοδιασμού, ώστε να τεκμηριώνεται η χρήση της ανανεώσιμης βενζίνης.

Η παρακολούθηση ενός μικρού, ελεγχόμενου στόλου είναι βέβαια διαφορετική υπόθεση από την εφαρμογή ενός αντίστοιχου συστήματος σε εκατομμύρια ιδιωτικά αυτοκίνητα. Για να αποκτήσει πρακτικό αντίκρισμα η πρόταση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ένα όχημα που απολαμβάνει ειδική μεταχείριση δεν επιστρέφει στη συμβατική βενζίνη στην επόμενη επίσκεψη στο πρατήριο. Για τον αγοραστή, συνεπώς, δεν αλλάζει ακόμη κάτι στην επιλογή ενός υβριδικού Toyota. Η εταιρεία επιχειρεί να διαμορφώσει τους μελλοντικούς κανόνες, διεκδικώντας χώρο για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στην εποχή της απανθρακοποίησης. Το αν θα το πετύχει εξαρτάται τόσο από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις όσο και από την απόδειξη ότι το καύσιμο, το περιβαλλοντικό όφελος και ο έλεγχος της χρήσης του μπορούν να λειτουργήσουν σε μεγάλη κλίμακα.