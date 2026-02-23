quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Toyota βρήκε λύση για τις «ηλεκτρικές» χειρολαβές

ΔΕΥΤΕΡΑ | 23.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
i-toyota-vrike-lysi-gia-tis-ilektrikes-cheirolaves-793921

Με μια έξυπνη μηχανική λύση, η ιαπωνική εταιρεία απαντά σε ένα από τα πιο συζητημένα ζητήματα των σύγχρονων EV: τι γίνεται όταν δεν υπάρχει ρεύμα;

Οι αναδυόμενες ή ηλεκτρονικά ελεγχόμενες χειρολαβές θυρών έχουν γίνει σχεδόν στάνταρ στα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Βελτιώνουν την αεροδυναμική,προσφέρουν «καθαρό» σχεδιασμό και ενισχύουν την high-tech εικόνα. Ωστόσο, έχουν δημιουργήσει ένα εύλογο ερώτημα: τι συμβαίνει αν το αυτοκίνητο μείνει χωρίς ρεύμα ή παρουσιαστεί βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα;

Ατυχήματα που έχουν σημειωθεί, κυρίως στην Κίνα, έχουν φέρει στο προσκήνιο μια εφιαλτική διάσταση, όπου ο απεγκλωβισμός είναι αδύνατος όταν λόγω της σύγκρουσης η παροχή ρεύματος στις πόρτες έχει διακοπεί.

Η Toyota φαίνεται πως δίνει τη δική της απάντηση στο ζήτημα, υιοθετώντας μια υβριδική και…. προφανέστατη προσέγγιση. Στο νέο ηλεκτρικό Toyota Highlander EV, οι χειρολαβές παραμένουν αναδυόμενες (semi-flush) και ηλεκτρονικά ελεγχόμενες, όμως ενσωματώνουν μια διακριτική μηχανική εφεδρεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διπλή λειτουργία για περισσότερη ασφάλεια

Η λύση της Toyota δεν καταργεί την ηλεκτρονική λειτουργία, αλλά την συμπληρώνει. Μέσα στη χειρολαβή υπάρχει ένας χειροκίνητος μηχανισμός που επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας ακόμη και αν το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν λειτουργεί. Με απλά λόγια, αν δεν υπάρχει ρεύμα, η πόρτα δεν «μένει κλειδωμένη» στο σύστημα. Μηχανική χειρολαβή υπάρχει επίσης και στο εσωτερικό.

Η συγκεκριμένη επιλογή δείχνει ότι η Toyota δίνει βάρος όχι μόνο στη σχεδίαση και την αεροδυναμική, αλλά και στη λειτουργική ασφάλεια. Το θέμα των ηλεκτρονικών χειρολαβών έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή πλήρους αποφόρτισης μπαταρίας, όπου η πρόσβαση στο εσωτερικό πρέπει να είναι άμεση.

Μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση

Σε αντίθεση με κατασκευαστές που υιοθετούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές λύσεις, η Toyota επιλέγει μια πιο «παραδοσιακή» εφεδρική δικλείδα ασφαλείας. Δεν πρόκειται για εντυπωσιακή καινοτομία σχεδιασμού, αλλά για μια πρακτική προσθήκη που απαντά σε έναν υπαρκτό προβληματισμό της εποχής των EV.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Σε μια περίοδο όπου η αυτοκινητοβιομηχανία επιταχύνει προς την πλήρη ψηφιοποίηση και την ηλεκτροκίνηση, τέτοιες μικρές τεχνικές λεπτομέρειες ίσως αποδειχθούν πιο σημαντικές απ’ όσο δείχνουν.

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Toyota
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-kolpo-tis-toyota-pou-kanei-to-rav4-gennitria-gia-to-spiti-sou-793879

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.02.2026

Το κόλπο της Toyota που κάνει το RAV4… γεννήτρια για το σπίτι σου
to-afentiko-tis-ford-tora-tha-eblakei-sti-megalyteri-alysida-fast-food-tou-kosmou-tin-echoume-kai-stin-ellada-793042

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.02.2026

Το αφεντικό της Ford τώρα θα εμπλακεί στη μεγαλύτερη αλυσίδα fast food του κόσμου – Την έχουμε και στην Ελλάδα
toyota-highlander-to-olokainourgio-oikogeneiako-suv-analytika-oi-ekdoseis-792775

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.02.2026

Toyota Highlander: Το ολοκαίνουργιο οικογενειακό SUV – Αναλυτικά οι εκδόσεις
afta-einai-ta-ekatommyria-aftokinita-pou-etoimazetai-na-ftiaxei-i-toyota-anti-gia-ilektrika-xepoulane-idi-761331

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.02.2026

Αυτά είναι τα εκατομμύρια αυτοκίνητα που ετοιμάζεται να φτιάξει η Toyota αντί για ηλεκτρικά – Ξεπουλάνε ήδη
pou-kataskevazetai-to-neo-iaponiko-suv-pou-tha-erthei-kai-stin-ellada-792174

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.02.2026

Πού κατασκευάζεται το νέο ιαπωνικό SUV που θα έρθει και στην Ελλάδα;
proti-fotografia-erchetai-to-neo-suv-tis-toyota-me-tis-3-seires-kathismaton-791762

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.02.2026

Πρώτη φωτογραφία: Έρχεται το νέο SUV της Toyota με τις 3 σειρές καθισμάτων

Πρόσφατες Ειδήσεις