Η Toyota ζητά αλλαγή στους κανόνες του 2035 – Τι θα γίνει με βενζίνη και υβριδικά;

Η Toyota ζητά αλλαγές στους ευρωπαϊκούς στόχους για το 2035, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ευελιξία για θερμικούς και υβριδικούς κινητήρες.

Η συζήτηση για το μέλλον των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης στην Ευρώπη βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, με την Toyota να ζητά μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για το 2030 και το 2035. Η ιαπωνική εταιρεία υποστηρίζει ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση πρέπει να συνεχιστεί, αλλά με ρυθμό που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες της αγοράς και των καταναλωτών.

Μέσα από την πρωτοβουλία «Made with Europe», η Toyota καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ζητώντας στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 90% έως το 2035, μεγαλύτερα περιθώρια συμμόρφωσης για τους κατασκευαστές και αναγνώριση εναλλακτικών τεχνολογιών, όπως τα ανανεώσιμα καύσιμα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει χαλάρωση του αρχικού στόχου του 100%. Το ερώτημα πλέον δεν αφορά μόνο το αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν βενζινοκίνητα και υβριδικά μετά το 2035, αλλά και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούν να πωλούνται.

Τι ζητά η Toyota για το 2035

Η Toyota υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο που να συνδυάζει τη μείωση των εκπομπών με τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Η βασική της πρόταση περιλαμβάνει μείωση των εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων κατά 90% από το 2035, με μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τις τεχνολογίες που θα μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Τον Δεκέμβριο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση αναθεώρησης του ισχύοντος πλαισίου, προβλέποντας επίσης μείωση κατά 90% αντί του αρχικού 100%. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το υπόλοιπο 10% θα πρέπει να αντισταθμίζεται μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών που σχετίζονται με ανανεώσιμα καύσιμα και χάλυβα χαμηλών εκπομπών.

Η Toyota ζητά να ενισχυθεί αυτή η ευελιξία, ώστε να μην εξαρτάται η συμμόρφωση αποκλειστικά από τις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Παράλληλα, προτείνει ένα πενταετές περιθώριο συμμόρφωσης για την περίοδο 2028-2032, ώστε οι κατασκευαστές να μπορούν να εξισορροπούν τις επιδόσεις τους σε περισσότερα έτη, αντί να αντιμετωπίζουν αυστηρά ετήσια όρια.

Θα συνεχίσουν να πωλούνται βενζινοκίνητα και υβριδικά μετά το 2035;

Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που εξακολουθεί να ισχύει, ο στόχος για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα από το 2035 είναι μηδενικές εκπομπές CO2 από την εξάτμιση, σε επίπεδο στόλου νέων ταξινομήσεων. Η πρόταση αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργεί, ωστόσο, περιθώριο ώστε να συνεχίσουν να έχουν ρόλο οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών, plug-in hybrid και μοντέλων με range extender, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμόρφωσης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι σημερινές θερμικές εκδόσεις θα συνεχίσουν αυτομάτως να πωλούνται χωρίς περιορισμούς. Ο στόχος του 90% παραμένει ιδιαίτερα αυστηρός και αφορά τις μέσες εκπομπές των νέων αυτοκινήτων των κατασκευαστών, ενώ προβλέπονται πρόσθετες απαιτήσεις για την αντιστάθμιση των υπολειπόμενων εκπομπών.

Η Toyota επιδιώκει να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο στο οποίο η ηλεκτροκίνηση θα παραμένει ο βασικός δρόμος μείωσης των εκπομπών, χωρίς να αποκλείονται εκ των προτέρων όλες οι υπόλοιπες τεχνολογίες. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές βρίσκονται ακόμη σε νομοθετική συζήτηση και δεν αποτελούν οριστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Toyota: Τα ηλεκτρικά δεν θα φτάσουν τους απαιτούμενους στόχους το 2030

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της ανακοίνωσης αφορά την πρόβλεψη της Toyota για την ευρωπαϊκή αγορά το 2030. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% των νέων πωλήσεων έως το 2030.

Ωστόσο, η Toyota εκτιμά ότι οι υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τη μείωση των εκπομπών απαιτούν ένα μερίδιο ηλεκτρικών που ξεπερνά το 55%, προκειμένου οι κατασκευαστές να επιτύχουν τους στόχους συμμόρφωσης. Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη απόκλιση δέκα και πλέον ποσοστιαίων μονάδων.

Χρειάζεται πάντως να διευκρινιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει θεσπίσει υποχρεωτικό μερίδιο πωλήσεων 55% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι κανονισμοί αφορούν τις μέσες εκπομπές CO2 των νέων οχημάτων και το συγκεκριμένο ποσοστό αποτελεί εκτίμηση της Toyota για τις πωλήσεις που θα χρειάζονταν ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη μείωση.

Η ιαπωνική εταιρεία υποστηρίζει ότι, εάν οι απαιτήσεις παραμείνουν υψηλότερες από τον πραγματικό ρυθμό υιοθέτησης της ηλεκτροκίνησης, οι κατασκευαστές θα αναγκαστούν να διαθέσουν σημαντικά ποσά για την κανονιστική συμμόρφωση, αντί να τα επενδύσουν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Ζητά να αναγνωρίζονται ως μηδενικών εκπομπών και αυτοκίνητα με ανανεώσιμα καύσιμα

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πρόταση της Toyota αφορά τα λεγόμενα VEEF (Vehicles Exclusively Using Eligible Fuels). Πρόκειται για οχήματα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούν αποκλειστικά συγκεκριμένα επιλέξιμα ανανεώσιμα καύσιμα. Η Toyota ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίζει αυτά τα αυτοκίνητα ως οχήματα μηδενικών εκπομπών για τους σκοπούς της νομοθεσίας, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Εδώ υπάρχει μια ουσιαστική τεχνική διαφορά. Ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης που λειτουργεί με ανανεώσιμο καύσιμο εξακολουθεί να παράγει εκπομπές από την εξάτμιση. Η πρόταση αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζεται η συμβολή του καυσίμου στη συνολική μείωση των εκπομπών CO2, λαμβάνοντας υπόψη την προέλευση και τον κύκλο παραγωγής του.

Δεν πρόκειται, επομένως, για αυτόματη εξαίρεση όλων των σημερινών βενζινοκίνητων αυτοκινήτων, αλλά για ειδική κατηγορία οχημάτων και καυσίμων που θα πρέπει να καθοριστεί νομοθετικά. Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με τη διαχρονική στρατηγική της Toyota να επενδύει σε περισσότερες από μία τεχνολογικές λύσεις, από τα συμβατικά και plug-in hybrid έως τα αμιγώς ηλεκτρικά, το υδρογόνο και τα εναλλακτικά καύσιμα.

Τι ζητά για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα

Η Toyota θεωρεί ότι τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα δεν μπορούν να ακολουθήσουν απαραίτητα τον ίδιο ρυθμό μετάβασης με τα επιβατικά. Οι απαιτήσεις για αυτονομία, ωφέλιμο φορτίο και διαθεσιμότητα διαφέρουν σημαντικά, ειδικά για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα οχήματά τους καθημερινά. Για αυτό προτείνει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 35% έως το 2030 και κατά 80% έως το 2035 στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών.

Ζητά επίσης η συμμόρφωση να μπορεί να υπολογίζεται σε βάθος πενταετίας, δίνοντας στους κατασκευαστές περισσότερο χρόνο να προσαρμόσουν την παραγωγή τους. Πρόκειται για μια πρόταση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μία αγορά όπου το κόστος απόκτησης και η δυνατότητα καθημερινής επαγγελματικής χρήσης επηρεάζουν περισσότερο τις αγοραστικές αποφάσεις.

Η Toyota ζητά και διαφορετική αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής παραγωγής

Με το σύνθημα «Made with Europe» αντί του «Made in Europe», η Toyota ζητά να αναγνωρίζονται ως μέρος της ευρωπαϊκής παραγωγικής αλυσίδας και συγκεκριμένες χώρες που συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και η Ιαπωνία.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το πού πραγματοποιείται η τελική συναρμολόγηση, αλλά και από την έρευνα, τη μηχανολογική εξέλιξη, τους προμηθευτές και τις επενδύσεις που συνδέονται με την παραγωγή ενός αυτοκινήτου.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνει σταδιακή εισαγωγή απαιτήσεων ευρωπαϊκού περιεχομένου, με στόχο το 70%, αποφεύγοντας αυστηρότερους κανόνες που θα μπορούσαν, κατά την Toyota, να περιορίσουν την ανταγωνιστικότητα.

Τι κρατάμε;