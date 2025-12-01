Η Τροχαία “μπούκαρε” σε γνωστό στέκι “κοντράκιδων” και απέτρεψε τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων – Δες σε ποια περιοχή

Nέα εξόρμηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής απέτρεψε τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων – 38 παραβάσεις και δεκάδες πρόστιμα

Ειδική εξόρμηση με στόχο τον αποκλεισμό αυτοσχέδιων αγώνων πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/11/2025) από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με τη συμμετοχή των Αστυνομικών Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), τριών ομάδων «Ζ» της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής και μίας ομάδας Ο.Π.Κ.Ε.

Στο στόχαστρο των αστυνομικών μπήκε ένα από τα γνωστά “στέκια” των “κοντράκιδων”, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στα Ολυμπιακά Ακίνητα Καλλιθέας.

162 έλεγχοι και 38 παραβάσεις

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης πραγματοποιήθηκαν 162 έλεγχοι οχημάτων, με αποτέλεσμα τη βεβαίωση 38 παραβάσεων.

Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν περιλαμβάνουν:

Πρόκληση θορύβων: 8

Έλλειψη ή κατοχή δυσδιάκριτων πινακίδων: 9

Φιμέ τζάμια: 15

Λοιπές παραβάσεις: 6

Από τους ελέγχους αφαιρέθηκαν 5 πινακίδες κυκλοφορίας, 5 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και 12 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θα συνεχίσει τις στοχευμένες δράσεις της με σκοπό την προώθηση της ασφάλειας στους δρόμους και την αποτροπή της επικίνδυνης οδήγησης.

Πηγή: Αstynomia.gr

