quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Τροχαία ταυτοποίησε τον 23χρονο που ανέβαζε video με σούζες στα social media – Πόσο είναι το πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση;

ΠΕΜΠΤΗ | 19.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Ένας 23χρονος εντοπίστηκε μέσω βίντεο στα social media να οδηγεί επικίνδυνα σε δρόμους της Αττικής και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με αυστηρές ποινές βάσει ΚΟΚ και Ποινικού Κώδικα

Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης που αναρτήθηκε στα social media κατέληξε σε ποινική υπόθεση. Αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής εντόπισαν και ταυτοποίησαν 23χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο να πραγματοποιεί σούζες και να κινείται με υπερβολική ταχύτητα σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Βίντεο που… τον πρόδωσαν

Το υλικό είχε αναρτηθεί σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και τράβηξε την προσοχή των αρχών. Στα επίμαχα αποσπάσματα, ο νεαρός οδηγός φαίνεται να επιδίδεται σε σούζες και να να αναπτύσσει υψηλές ταχύτητες, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς.

Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε γρήγορα στην ταυτοποίησή του και στη σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση, αλλά και για προτροπή σε τέλεση αδικήματος, λόγω της δημόσιας προβολής των πράξεων του.

Τι προβλέπει ο νόμος

Το περιστατικό αναδεικνύει και το αυστηρό πλαίσιο που ισχύει πλέον για τέτοιες συμπεριφορές. Για επικίνδυνη οδήγηση, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει πρόστιμο που φτάνει τα 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο και ποινή φυλάκισης έως δύο έτη.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα, υπάρχει και το σύνοδο αδίκημα της προτροπής σε τέλεση αδικήματος οπότε αναμένονται πρόσθετε διοικητικές κυρώσεις.  Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι αν από την πράξη προκύψει ατύχημα ή σοβαρός κίνδυνος για άλλους χρήστες του δρόμου, ενεργοποιούνται και οι διατάξεις του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα, που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε ποινές κάθειρξης.

Τα social στο μικροσκόπιο

Η υπόθεση δείχνει ότι οι αρχές παρακολουθούν πλέον συστηματικά περιεχόμενο στα social media, ειδικά όταν αυτό σχετίζεται με επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές. Βίντεο που κάποτε θεωρούνταν «επίδειξη» ή ψυχαγωγία, μετατρέπονται εύκολα σε αποδεικτικά στοιχεία.

Τι κρατάμε;

  • 23χρονος ταυτοποιήθηκε από βίντεο στα social για επικίνδυνη οδήγηση

  • Έκανε σούζες και κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα σε δρόμους της Αττικής


  • Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε αδίκημα

  • Πρόστιμο έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος

  • Σε περίπτωση ατυχήματος προβλέπονται ακόμη και ποινές κάθειρξης

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Social Media#Επικίνδυνη Οδήγηση#ΚΟΚ#ποινές#πρόστιμα#τροχαία
Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

