Η Τροχαία ταυτοποίησε τον 23χρονο που ανέβαζε video με σούζες στα social media – Πόσο είναι το πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση;

Ένας 23χρονος εντοπίστηκε μέσω βίντεο στα social media να οδηγεί επικίνδυνα σε δρόμους της Αττικής και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με αυστηρές ποινές βάσει ΚΟΚ και Ποινικού Κώδικα

Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης που αναρτήθηκε στα social media κατέληξε σε ποινική υπόθεση. Αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής εντόπισαν και ταυτοποίησαν 23χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο να πραγματοποιεί σούζες και να κινείται με υπερβολική ταχύτητα σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Βίντεο που… τον πρόδωσαν

Το υλικό είχε αναρτηθεί σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και τράβηξε την προσοχή των αρχών. Στα επίμαχα αποσπάσματα, ο νεαρός οδηγός φαίνεται να επιδίδεται σε σούζες και να να αναπτύσσει υψηλές ταχύτητες, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς.

Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε γρήγορα στην ταυτοποίησή του και στη σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση, αλλά και για προτροπή σε τέλεση αδικήματος, λόγω της δημόσιας προβολής των πράξεων του.

Τι προβλέπει ο νόμος

Το περιστατικό αναδεικνύει και το αυστηρό πλαίσιο που ισχύει πλέον για τέτοιες συμπεριφορές. Για επικίνδυνη οδήγηση, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει πρόστιμο που φτάνει τα 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο και ποινή φυλάκισης έως δύο έτη.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα, υπάρχει και το σύνοδο αδίκημα της προτροπής σε τέλεση αδικήματος οπότε αναμένονται πρόσθετε διοικητικές κυρώσεις. Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι αν από την πράξη προκύψει ατύχημα ή σοβαρός κίνδυνος για άλλους χρήστες του δρόμου, ενεργοποιούνται και οι διατάξεις του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα, που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε ποινές κάθειρξης.

Τα social στο μικροσκόπιο

Η υπόθεση δείχνει ότι οι αρχές παρακολουθούν πλέον συστηματικά περιεχόμενο στα social media, ειδικά όταν αυτό σχετίζεται με επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές. Βίντεο που κάποτε θεωρούνταν «επίδειξη» ή ψυχαγωγία, μετατρέπονται εύκολα σε αποδεικτικά στοιχεία.

