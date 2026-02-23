quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Τροχαία του Ντουμπάι μόλις απέκτησε το πιο “καγκούρικο” supercar της αγοράς – Έχει πάνω από 1.000 PS

ΔΕΥΤΕΡΑ | 23.02.2026
AutoTypos Team
i-trochaia-tou-ntoubai-molis-apektise-to-pio-kagkouriko-supercar-tis-agoras-echei-pano-apo-1-000-ps-793919

Η αστυνομία του Ντουμπάι βάζει στη στόλο της ένα υβριδικό supercar με 1.015 PS και forged carbon εμφάνιση.

Η αστυνομία του Ντουμπάι συνεχίζει να αντιμετωπίζει τα περιπολικά-βιτρίνα σαν προέκταση ενός rolling motor show. Μόλις δύο μήνες μετά την άφιξη μιας βελτιωμένης από τη Mansory Ferrari Purosangue, στο στόλο μπαίνει τώρα μια Lamborghini Revuelto με έντονο στίγμα του ίδιου βελτιωτικού οίκου.

Μία Revuelto με σήμα Mansory και “forged carbon” παντού

Η συγκεκριμένη Revuelto που παραδόθηκε στις αρχές δεν παρουσιάζεται ως η απόλυτα «ακραία» εκδοχή Carbonado X που έχει δείξει η Mansory. Παρόλα αυτά, σε σχέση με ένα εργοστασιακό αυτοκίνητο, οι αλλαγές στην εμφάνιση είναι εμφανείς και επιθετικές, με την αισθητική να περιστρέφεται γύρω από forged carbon επιφάνειες και νέο αεροδυναμικό πακέτο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο εμπρός μέρος υπάρχει νέο καπό με carbon στοιχεία και μικρό φωτιζόμενο λογότυπο Mansory, καθώς και splitter από forged carbon. Στα άκρα, προστίθενται μικρά canards, ενώ πίσω από τους εμπρός τροχούς φαίνονται νέες «γρίλιες/πτερύγια» από forged carbon που συνδέονται με custom μαρσπιέ.

Ζάντες, λεπτομέρειες και το… απαραίτητο livery

Η Revuelto φορά aftermarket ζάντες με μαύρες ακτίνες, κόκκινα κεντρικά καπάκια και κόκκινες δαγκάνες φρένων που ξεχωρίζουν οπτικά. Στο πίσω μέρος, οι παρεμβάσεις συνεχίζονται με λεπτές «φτερούγες» πάνω από τις απολήξεις της εξάτμισης και διαφορετικό diffuser.

Όλα «δένουν» με τη χαρακτηριστική διχρωμία: λευκό αμάξωμα και σκούρα πράσινη γραφική ταυτότητα της τοπικής αστυνομίας, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται (και) για όχημα υπηρεσίας.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Τι ξέρουμε για το μηχανικό σύνολο

Για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι έχουν γίνει μηχανικές αναβαθμίσεις στην απόδοση. Ακόμη κι έτσι, η εργοστασιακή βάση της Revuelto είναι από μόνη της αρκετή για… να προκαλέσει χαμό. Συνδυάζει ένα V12 6,5 λίτρων  με τρεις ηλεκτροκινητήρες για συνολική ισχύ 1.015 PS ίππων και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 2,5 δλ.

Τι κρατάμε;

  • Στη στόλο της Dubai Police μπήκε μια Lamborghini Revuelto με πακέτο από τη Mansory.

  • Η εμφάνιση βασίζεται σε forged carbon επιφάνειες, νέο splitter/canards και ανασχεδιασμένες λεπτομέρειες εμπρός-πίσω.

  • Δεν έχει επιβεβαιωθεί αναβάθμιση απόδοσης, αλλά η εργοστασιακή διάταξη αποδίδει1.015 PS.

  • Η επιτάχυνση αναφέρεται ως 0-100 km/h σε 2,5 δλ., με 6,5 λίτρων V12 και τρεις ηλεκτροκινητήρες.

