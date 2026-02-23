Η Τροχαία του Ντουμπάι μόλις απέκτησε το πιο “καγκούρικο” supercar της αγοράς – Έχει πάνω από 1.000 PS

Η αστυνομία του Ντουμπάι βάζει στη στόλο της ένα υβριδικό supercar με 1.015 PS και forged carbon εμφάνιση.

Η αστυνομία του Ντουμπάι συνεχίζει να αντιμετωπίζει τα περιπολικά-βιτρίνα σαν προέκταση ενός rolling motor show. Μόλις δύο μήνες μετά την άφιξη μιας βελτιωμένης από τη Mansory Ferrari Purosangue, στο στόλο μπαίνει τώρα μια Lamborghini Revuelto με έντονο στίγμα του ίδιου βελτιωτικού οίκου.

Μία Revuelto με σήμα Mansory και “forged carbon” παντού

Η συγκεκριμένη Revuelto που παραδόθηκε στις αρχές δεν παρουσιάζεται ως η απόλυτα «ακραία» εκδοχή Carbonado X που έχει δείξει η Mansory. Παρόλα αυτά, σε σχέση με ένα εργοστασιακό αυτοκίνητο, οι αλλαγές στην εμφάνιση είναι εμφανείς και επιθετικές, με την αισθητική να περιστρέφεται γύρω από forged carbon επιφάνειες και νέο αεροδυναμικό πακέτο.

Στο εμπρός μέρος υπάρχει νέο καπό με carbon στοιχεία και μικρό φωτιζόμενο λογότυπο Mansory, καθώς και splitter από forged carbon. Στα άκρα, προστίθενται μικρά canards, ενώ πίσω από τους εμπρός τροχούς φαίνονται νέες «γρίλιες/πτερύγια» από forged carbon που συνδέονται με custom μαρσπιέ.

Ζάντες, λεπτομέρειες και το… απαραίτητο livery

Η Revuelto φορά aftermarket ζάντες με μαύρες ακτίνες, κόκκινα κεντρικά καπάκια και κόκκινες δαγκάνες φρένων που ξεχωρίζουν οπτικά. Στο πίσω μέρος, οι παρεμβάσεις συνεχίζονται με λεπτές «φτερούγες» πάνω από τις απολήξεις της εξάτμισης και διαφορετικό diffuser.

Όλα «δένουν» με τη χαρακτηριστική διχρωμία: λευκό αμάξωμα και σκούρα πράσινη γραφική ταυτότητα της τοπικής αστυνομίας, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται (και) για όχημα υπηρεσίας.

Τι ξέρουμε για το μηχανικό σύνολο

Για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι έχουν γίνει μηχανικές αναβαθμίσεις στην απόδοση. Ακόμη κι έτσι, η εργοστασιακή βάση της Revuelto είναι από μόνη της αρκετή για… να προκαλέσει χαμό. Συνδυάζει ένα V12 6,5 λίτρων με τρεις ηλεκτροκινητήρες για συνολική ισχύ 1.015 PS ίππων και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 2,5 δλ.

Τι κρατάμε;