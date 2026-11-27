Σχεδόν μία δεκαετία μετά την παρουσίασή της, η TVR Griffith έχει νέο ιδιοκτήτη, έδρα στο Hethel και στόχο να βάλει μπει στην παραγωγή στις αρχές του 2028. Το πρωτότυπο έχει ήδη κάνει τους πρώτους γύρους στην πίστα της Lotus.

Όσοι έδωσαν προκαταβολή για μια TVR Griffith το 2017 περίμεναν ότι το 2019 θα έβαζαν μπροστά τον V8 της. Επτά χρόνια μετά την ημερομηνία που είχε θέσει η TVR, το μοναδικό αυτοκίνητο που υπάρχει παραμένει το πρωτότυπο. Κι όμως, κάποιοι από εκείνους τους αγοραστές περιμένουν ακόμη. Τώρα ο νέος ιδιοκτήτης της βρετανικής μάρκας, ο όμιλος MOTV, έχει να τους δείξει πού σκοπεύει να κατασκευάσει το αυτοκίνητό τους. Η Griffith θα μοιραστεί την ίδια διεύθυνση με τη Lotus, στο Hethel της Αγγλίας.

Από το άδειο εργοστάσιο στην Ουαλία στην πίστα του Hethel

Η πρώτη απόπειρα επιστροφής της TVR, υπό τον Les Edgar, προέβλεπε ένα εργοστάσιο στην Ουαλία. Ο εξοπλισμός παραγωγής δεν εγκαταστάθηκε ποτέ. Ένα επόμενο σχέδιο για μεταφορά της εταιρείας στην πίστα του Thruxton είχε την ίδια τύχη. Στα τέλη του 2025, η Charge Holdings, ο όμιλος που σήμερα ονομάζεται MOTV, απέκτησε την TVR. Η συμφωνία που έκλεισε με τη Lotus τού δίνει για αρκετά χρόνια χώρο στο Performance Hub του Hethel, με πρόσβαση σε εγκαταστάσεις εξέλιξης, γραμμή παραγωγής και πίστα δοκιμών.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής του ομίλου, Paul Abercrombie, οι μηχανικοί έχουν ήδη οδηγήσει το πρωτότυπο στην πίστα για να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά του. Στη διάθεσή τους έχουν και μέρος του εξοπλισμού της Charge Cars, της εταιρείας που έγινε γνωστή για την ηλεκτρική Mustang με αμάξωμα στα πρότυπα του 1967. Χρειάστηκαν 32 φορτηγά για να μεταφερθούν τα εργαλεία και τα μηχανήματα που απέκτησε ο όμιλος μαζί της.

V8 από Mustang και πλαίσιο με την υπογραφή του Gordon Murray

Κάτω από το καπό της Griffith παραμένει ο Coyote V8 της Ford Mustang, με απόδοση περίπου 507 ίππους (500 bhp). Η κίνηση περνά στους πίσω τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου, ενώ τη βάση του κουπέ εξακολουθεί να αποτελεί το χωροδικτύωμα που σχεδίασε ο Gordon Murray. Για τον Abercrombie, αυτός ο συνδυασμός είναι και ο λόγος που έχει νόημα να επιστρέψει η Griffith. Το κοινό της TVR εξακολουθεί, κατά τον ίδιο, να θέλει ένα ελαφρύ σπορ αυτοκίνητο με V8, στο οποίο ο οδηγός αλλάζει μόνος του σχέσεις.

Εκεί που θα φανούν τα χρόνια που μεσολάβησαν είναι στην εμφάνιση και στην καμπίνα. Η MOTV σχεδιάζει να ανανεώσει το αμάξωμα και το εσωτερικό, ενώ εξετάζει αν μπορεί να αξιοποιήσει τεχνολογία της Charge για τα πολυμέσα και τα συστήματα υποβοήθησης. Η παρουσίαση της τελικής Griffith προγραμματίζεται για το 2027, όταν η TVR συμπληρώνει 80 χρόνια ιστορίας.

Πέντε αυτοκίνητα την εβδομάδα και τιμή κοντά στην 911 Carrera S

Για την τιμή, ο Abercrombie έδωσε ένα μέτρο σύγκρισης. Πάρτε τις 90.000 λίρες που ζητούσε αρχικά η TVR και συνυπολογίστε τον πληθωρισμό. Με αυτή τη λογική, η Griffith θα κοστίζει περίπου 120.000 λίρες στη Βρετανία, ποσό που τη φέρνει κοντά στην Porsche 911 Carrera S. Επίσημη τιμή εκκίνησης δεν έχει ανακοινωθεί.

Οι εγκαταστάσεις στο Hethel μπορούν σήμερα να υποστηρίξουν την κατασκευή πέντε αυτοκινήτων την εβδομάδα. Σύμφωνα με τον Abercrombie, όσοι διατήρησαν την προκαταβολή τους θα αρκούσαν θεωρητικά για να καλύψουν ολόκληρη την παραγωγή του πρώτου έτους. Για τους υπόλοιπους, το βιβλίο παραγγελιών παραμένει κλειστό. Έπειτα από τόσα χρόνια αναμονής, η νέα διοίκηση δεσμεύεται ότι θα ζητήσει ξανά προκαταβολές μόνο όταν οριστικοποιήσει πώς και πότε θα αρχίσει να παραδίδει αυτοκίνητα.