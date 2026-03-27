Η value for money μάρκα που έφτασε στο No2 της Ευρώπης το 2026 – Πουλάει σαν τρελή

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ACEA, η μάρκα κατέκτησε τη δεύτερη θέση σε πωλήσεις και συνεχίζει ακάθεκτη

H Skoda φιγουράρει στη δεύτερη θέση σε πωλήσεις ανάμεσα σε όλες τις μάρκες αυτοκινήτου στην Ευρώπη για τους δύο πρώτους μήνες του 2026, με την τσέχικη μάρκα να συνεχίζει να πουλάει… σαν τρελή!

Αύξηση 14% από πέρσι

Συγκεκριμένα, η Skoda πούλησε συνολικά 130.437 αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση +14% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Το μερίδιό της στην αγορά έφτασε στο 6,7%, ξεπερνώντας αρκετούς παραδοσιακά ισχυρούς ανταγωνιστές.

Τα εν λόγω αποτελέσματα δεν είναι τυχαία, αφού η Skoda παρουσιάζεται σταθερή και ισχυρή δυναμική εδώ και καιρό, επιβεβαιώνοντας ότι είναι μία από τις πιο δυνατές mainstream μάρκες στην Ευρώπη. Η άνοδος του +14% είναι από τις υψηλότερες ανάμεσα στους μεγάλους κατασκευαστές, ενώ πολλοί άλλοι όμιλοι είτε μένουν στάσιμοι είτε υποχωρούν.

Value for money

Η Skoda συνεχίζει να ξεχωρίζει προσφέροντας αυτοκίνητα με εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής, έξυπνο συνδυασμό τεχνολογίας και πρακτικότητας, πλούσιο εξοπλισμό και λύσεις που ταιριάζουν στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, επεκτείνει σταδιακά και την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση με νέα, αποδοτικά μοντέλα.

Έτσι, η Skoda έχει καταφέρει να διατηρεί τον τίτλο μιας πραγματικής “value for money” μάρκας. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η τσέχικη μάρκα κατέκτησε την τρίτη θέση σε συνολικές πωλήσεις στην Ευρώπη το 2025. Τώρα, η εταιρεία θέλει να βελτιώσει κι άλλο αυτήν της την επίδοση, κερδίζοντας συνεχώς έδαφος και αποδεικνύοντας πως είναι μία από τις πιο «έξυπνες» επιλογές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.

Τι κρατάμε: