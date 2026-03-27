quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η value for money μάρκα που έφτασε στο No2 της Ευρώπης το 2026 – Πουλάει σαν τρελή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27.03.2026
Autotypos Team
i-value-for-money-marka-pou-eftase-sto-no2-tis-evropis-to-2026-poulaei-san-treli-772811

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ACEA, η μάρκα κατέκτησε τη δεύτερη θέση σε πωλήσεις και συνεχίζει ακάθεκτη

H Skoda φιγουράρει στη δεύτερη θέση σε πωλήσεις ανάμεσα σε όλες τις μάρκες αυτοκινήτου στην Ευρώπη για τους δύο πρώτους μήνες του 2026, με την τσέχικη μάρκα να συνεχίζει να πουλάει… σαν τρελή!

Skoda

Αύξηση 14% από πέρσι

Συγκεκριμένα, η Skoda πούλησε συνολικά 130.437 αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση +14% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Το μερίδιό της στην αγορά έφτασε στο 6,7%, ξεπερνώντας αρκετούς παραδοσιακά ισχυρούς ανταγωνιστές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα εν λόγω αποτελέσματα δεν είναι τυχαία, αφού η Skoda παρουσιάζεται σταθερή και ισχυρή δυναμική εδώ και καιρό, επιβεβαιώνοντας ότι είναι μία από τις πιο δυνατές mainstream μάρκες στην Ευρώπη. Η άνοδος του +14% είναι από τις υψηλότερες ανάμεσα στους μεγάλους κατασκευαστές, ενώ πολλοί άλλοι όμιλοι είτε μένουν στάσιμοι είτε υποχωρούν.

Skoda

Value for money

Η Skoda συνεχίζει να ξεχωρίζει προσφέροντας αυτοκίνητα με εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής, έξυπνο συνδυασμό τεχνολογίας και πρακτικότητας, πλούσιο εξοπλισμό και λύσεις που ταιριάζουν στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, επεκτείνει σταδιακά και την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση με νέα, αποδοτικά μοντέλα.

Έτσι, η Skoda έχει καταφέρει να διατηρεί τον τίτλο μιας πραγματικής “value for money” μάρκας. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η τσέχικη μάρκα κατέκτησε την τρίτη θέση σε συνολικές πωλήσεις στην Ευρώπη το 2025. Τώρα, η εταιρεία θέλει να βελτιώσει κι άλλο αυτήν της την επίδοση, κερδίζοντας συνεχώς έδαφος και αποδεικνύοντας πως είναι μία από τις πιο «έξυπνες» επιλογές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.

Τι κρατάμε:

  • H Skoda είναι δεύτερη σε πωλήσεις στην Ευρώπη για τους δύο πρώτους μήνες του 2026
  • Έχει πουλήσει συνολικά 130.437 αυτοκίνητα, αύξηση +14% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι
  • Η τσέχικη μάρκα συνεχίζει να ξεχωρίζει προσφέροντας αυτοκίνητα με εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής
  • Κατέκτησε την τρίτη θέση σε συνολικές πωλήσεις στην Ευρώπη το 2025 και τώρα κοιτά ακόμα ψηλότερα

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Skoda#Ευρώπη#πωλήσεις αυτοκινήτων
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις