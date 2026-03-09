Η value for money μάρκα που το 2025 ξεπέρασε τα 1 εκατ. αυτοκίνητα – Στην Ελλάδα ξεκινά από 17.950 ευρώ

Σημαντικό ορόσημο για τη μάρκα η οποία κατασκεύασε 1.065.000 αυτοκίνητα παγκοσμίως – το καλύτερο αποτέλεσμα των τελευταίων 6 ετών

Η Skoda έκλεισε το 2025 με μια ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση στην παραγωγή, ξεπερνώντας το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου οχημάτων. Συνολικά κατασκευάστηκαν 1.065.000 αυτοκίνητα παγκοσμίως, αριθμός αυξημένος κατά 15% σε σχέση με το 2024 και ο καλύτερος των τελευταίων έξι ετών.

Την ίδια περίοδο, η μάρκα κατέκτησε την 3η θέση σε πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της στην ήπειρο.

Σημαντικότατο μέλος του Volkswagen Group

Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας δεν περιορίστηκε μόνο στα αυτοκίνητα. Μέσα στο 2025 κατασκευάστηκαν επίσης πάνω από 329.000 συστήματα μπαταριών για αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in hybrid μοντέλα, περισσότερα από 1.030.000 κιβώτια ταχυτήτων και πάνω από 500.000 κινητήρες.

Μέρος αυτής της παραγωγής καλύπτει τις ανάγκες της ίδιας της μάρκας, ενώ σημαντικός όγκος προορίζεται και για άλλα brands του Volkswagen Group.

Από το βασικό εργοστάσιο της εταιρείας στο Mladá Boleslav βγήκαν συνολικά 605.600 οχήματα, καταγράφοντας αύξηση 4,9%. Εκεί εφαρμόζεται ένα μοντέλο παραγωγής που ξεχωρίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς στην ίδια γραμμή συναρμολογούνται αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης αλλά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Αυτό επιτρέπει στη μάρκα να προσαρμόζεται πιο γρήγορα στις μεταβολές της ζήτησης. Από τον Φεβρουάριο του 2026 στο ίδιο εργοστάσιο ξεκίνησε και η συναρμολόγηση της νέας γενιάς μπαταριών του ομίλου.

Ανάπτυξη σε όλα τα «μέτωπα»

Η στρατηγική της Skoda στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτυπώνεται και στους αριθμούς παραγωγής. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV, Skoda Elroq, έφτασε τα 112.500 κομμάτια από την έναρξη παραγωγής του τον Ιανουάριο του 2025, ενώ το Skoda Enyaq κινήθηκε περίπου στα 77.000, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

«Η υπέρβαση του ορίου του ενός εκατομμυρίου οχημάτων για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα», δήλωσε ο Andreas Dick, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για την Παραγωγή και τα Logistics και πρόσθεσε: «Αντανακλά τη δυναμική ζήτηση των μοντέλων μας και την εξαιρετική δουλειά των ανθρώπων μας. Η Skoda εξελίσσεται σταθερά ως μία από τις ισχυρότερες μάρκες στην Ευρώπη, τόσο εμπορικά όσο και βιομηχανικά».

Η παραγωγική επίδοση του 2025 εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης με βασικό άξονα την Ευρώπη, αλλά και με σαφές διεθνές αποτύπωμα. Η εταιρεία προχώρησε στην έναρξη λειτουργίας νέου εργοστασίου στο Βιετνάμ σε συνεργασία με τον Thanh Cong Group, ενώ παράλληλα αύξησε σημαντικά την παραγωγή της στην Ινδία.

Παρότι η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει το βασικό σημείο αναφοράς για τη στρατηγική, την παραγωγή και την εμπορική κατεύθυνση της μάρκας, η Skoda αξιοποιεί παράλληλα τις δυνατότητες που προσφέρουν οι αναπτυσσόμενες αγορές. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύει σταδιακά τη διεθνή της παρουσία και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Η κατάκτηση της 3ης θέσης σε πωλήσεις στην Ευρώπη δεν αποτυπώνεται μόνο σε στατιστικά στοιχεία. Συνδέεται και με τη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζει η μάρκα με τις επιμέρους αγορές. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η παρουσία της στην Ελλάδα, όπου η Skoda συνεχίζει να προτείνει μοντέλα που δίνουν έμφαση στη χρηστικότητα, την τεχνολογική ωριμότητα και την ουσιαστική αξία για τον οδηγό — στοιχεία που αποτελούν σταθερά μέρος της ταυτότητάς της.

Τι κρατάμε: