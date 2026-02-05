Η value for money μάρκα που ξεπέρασε τα 1 εκατ. αυτοκίνητα σε παραγωγή – Στην Ελλάδα ξεκινά από 17.950 ευρώ

Αύξηση παραγωγής, ενίσχυση της ηλεκτρικής γκάμας και επέκταση σε νέες αγορές σηματοδοτούν μια από τις πιο δυνατές χρονιές της

Η Skoda Auto κατέγραψε το 2025 μια από τις σημαντικότερες χρονιές της σύγχρονης ιστορίας της, ξεπερνώντας εκ νέου το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου παραγόμενων αυτοκινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση της μάρκας τα τελευταία έξι χρόνια, η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα μιας συνδυαστικής στρατηγικής που βασίζεται στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην καλύτερη αξιοποίηση των εργοστασίων και στην ενίσχυση της παρουσίας της στην ηλεκτροκίνηση.

Η συνολική παραγωγή ξεπέρασε τα 1,06 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας διψήφια αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη το ασταθές περιβάλλον της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, με πιέσεις στο κόστος, ανακατατάξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και έντονο ανταγωνισμό, ειδικά στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης.

Η καρδιά της παραγωγής παραμένει στην Τσεχία

Κομβικό ρόλο στην αύξηση της παραγωγής διαδραμάτισε το βασικό εργοστάσιο της Skoda στη Μλάντα Μπόλεσλαβ, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί τον πυρήνα της βιομηχανικής δραστηριότητας της εταιρείας. Εκεί παράγεται σχεδόν το 60% των συνολικών οχημάτων, ενώ η ευελιξία των γραμμών παραγωγής επιτρέπει την παράλληλη κατασκευή μοντέλων με θερμικούς κινητήρες, υβριδικών εκδόσεων και αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στη Skoda να προσαρμόζεται γρήγορα στις μεταβολές της ζήτησης, χωρίς να δεσμεύεται μονοδιάστατα σε μία τεχνολογία. Πρόκειται για μια προσέγγιση που δείχνει ξεκάθαρα ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν γίνεται με απότομες κινήσεις, αλλά με σταδιακή και ελεγχόμενη ενσωμάτωση.

Η ηλεκτροκίνηση ανεβάζει ρυθμούς

Ιδιαίτερη συμβολή στην ανοδική πορεία της παραγωγής είχαν τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας. Το Elroq εξελίχθηκε σε βασικό πυλώνα της ηλεκτρικής στρατηγικής, καταγράφοντας υψηλούς αριθμούς παραγωγής μέσα στο 2025, ενώ το Enyaq συνέχισε τη σταθερή του πορεία ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ηλεκτρικά SUV της Skoda.

Η αυξημένη συμμετοχή των ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών μοντέλων στη συνολική παραγωγή δείχνει ότι η μάρκα έχει περάσει από το στάδιο του πειραματισμού σε μια πιο ώριμη φάση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν πλέον κανονικό κομμάτι του όγκου της και όχι συμπληρωματική επιλογή.

Επέκταση εκτός Ευρώπης

Παράλληλα με την Ευρώπη, η Škoda ενίσχυσε τη βιομηχανική της παρουσία σε αναδυόμενες αγορές. Η Ινδία και το Βιετνάμ απέκτησαν αυξημένο ρόλο στο παραγωγικό πλάνο, μέσω τοπικής συναρμολόγησης και καλύτερης προσαρμογής των μοντέλων στις ανάγκες των συγκεκριμένων αγορών.

Η στρατηγική αυτή μειώνει την εξάρτηση από την ευρωπαϊκή αγορά και δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση όγκων τα επόμενα χρόνια, ειδικά σε περιοχές με αυξανόμενη ζήτηση και νεανικό αγοραστικό κοινό.

Παραγωγή πέρα από τα αυτοκίνητα

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η Skoda δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην παραγωγή οχημάτων. Το 2025 καταγράφηκε σημαντική αύξηση και στην κατασκευή βασικών μηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων, όπως συστήματα μπαταριών, κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων, που προορίζονται τόσο για δικά της μοντέλα όσο και για άλλες μάρκες του ομίλου.

Αυτό ενισχύει τον ρόλο της Skoda ως βιομηχανικού κόμβου και όχι απλώς ως κατασκευαστή τελικού προϊόντος.

Τι κρατάμε