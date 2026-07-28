Η value for money μάρκα του VW Group πούλησε 555.700 οχήματα σε 6 μήνες

Συνέχισε την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας αύξηση στις παγκόσμιες παραδόσεις και ιστορικό ρεκόρ στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων

H Skoda συνέχισε την ανοδική της πορεία και το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση στις παγκόσμιες παραδόσεις, βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα και ιστορικό ρεκόρ στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Παράλληλα, η τσεχική εταιρεία διατήρησε τη 2η θέση στις συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη (ΕΕ27+4).

555.700 παραδόσεις σε 6 μήνες

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, η Skoda παρέδωσε 555.700 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,3%, φτάνοντας τα 16 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 1,4 δισ. ευρώ, επίσης αυξημένα κατά 6,3%. Η απόδοση επί των πωλήσεων διατηρήθηκε στο 8,5%, ενώ η καθαρή ταμειακή ροή ενισχύθηκε κατά 14,3%, στα 1,7 δισ. ευρώ.

Ισχυρή ήταν η παρουσία της εταιρείας και στις επιμέρους αγορές. Στη Γερμανία οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 19,6%, φτάνοντας τις 120.400 μονάδες, ενώ θετική πορεία σημειώθηκε επίσης στην Τσεχία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, αλλά και στην Ινδία, που αποτελεί πλέον την τέταρτη μεγαλύτερη αγορά της Skoda, με αύξηση 7,4% και 35.700 παραδόσεις.

Στα μοντέλα, το Octavia παρέμεινε το δημοφιλέστερο της μάρκας με 96.500 παραδόσεις, ακολουθούμενο από τα Kodiaq (74.600), Kamiq (65.400) και Fabia (61.900). Το Elroq κατέγραψε 59.900 παραδόσεις, αποτελώντας το πέμπτο πιο δημοφιλές μοντέλο της Skoda, ενώ το Enyaq έφτασε τις 48.300 μονάδες παγκοσμίως.

Ο καθοριστικός ρόλος των ηλεκτρικών

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της μάρκας είχε η ηλεκτρική της γκάμα. Οι παραδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών Enyaq και Elroq αυξήθηκαν κατά 48,3%, φτάνοντας τις 108.200 μονάδες, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ για τη Skoda. Παράλληλα, οι παραδόσεις plug-in υβριδικών μοντέλων αυξήθηκαν κατά 11,8%, στις 24.100 μονάδες, με αποτέλεσμα περισσότεροι από ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους πελάτες της εταιρείας να επιλέξουν εξηλεκτρισμένο μοντέλο.

Τα νέα ηλεκτρικά Epiq και Peaq διπλασιάζουν πλέον το χαρτοφυλάκιο αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Skoda, έχοντας ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 30.000 παραγγελίες.

Η Skoda συνεχίζει παράλληλα να επεκτείνει την ηλεκτρική της γκάμα, με το Epiq να έχει ήδη περάσει στη φάση παραγωγής στην Ισπανία και το Peaq να προετοιμάζεται για παραγωγή στο εργοστάσιο της Μλάντα Μπόλεσλαβ. Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε θετική πορεία και στη Βόρεια Αφρική, με αύξηση των πωλήσεων στο Μαρόκο, την Αίγυπτο και την Τυνησία.

Παραδόσεις ανά περιοχή

Περιοχή Α΄ εξάμηνο 2026 Α΄ εξάμηνο 2025 Μεταβολή Δυτική Ευρώπη 329.600 293.200 +12,4% Γερμανία 120.400 100.700 +19,6% Κεντρική Ευρώπη 110.700 101.500 +9,0% Τσεχία 48.900 45.800 +6,9% Ανατολική Ευρώπη 28.000 25.100 +11,4% Ινδία 35.700 33.300 +7,4% Λοιπές αγορές 51.000 49.000 +4,1% Κίνα 700 7.300 – Παγκόσμιο σύνολο 555.700 509.400 +9,1%

Παραδόσεις ανά μοντέλο

Μοντέλο Α΄ εξάμηνο 2026 Μεταβολή Skoda Octavia 96.500 −1,0% Skoda Kodiaq 74.600 +15,2% Skoda Kamiq 65.400 +1,9% Skoda Fabia 61.900 +2,5% Skoda Elroq 59.900 +74,8% Skoda Karoq 49.800 −4,5% Skoda Enyaq 48.300 +24,7% Skoda Superb 35.300 −3,5% Skoda Scala 27.100 −0,4% Skoda Kylaq 22.300 +10,9% Skoda Kushaq 7.800 +13,7% Skoda Slavia 6.800 +0,2%

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου αποδεικνύουν ότι η Skoda Auto προσφέρει όσα έχουν πραγματική αξία για τους πελάτες: ελκυστικά προϊόντα, βιώσιμη ανάπτυξη και ισχυρή κερδοφορία. Αυξήσαμε το μερίδιό μας στην Ευρώπη, συνεχίσαμε να αναπτυσσόμαστε διεθνώς και βελτιώσαμε περαιτέρω τις οικονομικές μας επιδόσεις σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Η επιτυχία αυτή βασίζεται στο ότι ακούμε τους πελάτες μας, προσφέρουμε τα κατάλληλα προϊόντα την κατάλληλη στιγμή και βελτιώνουμε διαρκώς την αποδοτικότητα της εταιρείας μέσα από το πρόγραμμα Next Level Efficiency+».