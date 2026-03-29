Η Volkswagen αλλάζει την καμπίνα στα αυτοκίνητα της για να λύσει ένα πρόβλημα που δημιούργησε μόνη της

Στροφή 180 μοιρών από τη Volkswagen στον τομέα των εσωτερικών – Η λύση στο πρόβλημα βγαίνει από… «χρονοντούλαπο»

Παν μέτρον άριστον έλεγαν οι αρχαίοι και στη Volkswagen μάλλον ήταν λίγο «σκουριασμένοι» στην ιστορία τους όταν αποφάσιζαν να εκσυγχρονίσουν τα εσωτερικά της καμπίνας των αυτοκινήτων τους σε τέτοιο βαθμό ώστε να τα κάνουν… χειρότερα. Η εταιρεία πέρασε αρκετά χρόνια στον «αγώνα» της αντικατάστασης των φυσικών κουμπιών με οθόνες και touch sliders, με αποτέλεσμα τα αγοραστικό κοινό να «μπουχτίσει» από την πολύ τεχνολογία.

Τώρα, η Volkswagen γυρνά σελίδα προς τα πίσω, βάζοντας νέους κανόνες στους σχεδιαστές της, με την αρχή να γίνεται στα χερούλια των πορτών.

Εμπρός… πίσω

Η Volkswagen έχτισε τη φήμη της πάνω στην ποιότητα κατασκευής. Τα αυτοκίνητά της δεν είχαν τη φήμη του πιο όμορφου και του πιο συναρπαστικού, ωστόσο, ήταν πάντοτε «καλοφτιαγμένα». Τα τελευταία χρόνια ο γερμανικός κολοσσός έχασε λίγο τον προσανατολισμό του, δίνοντας προτεραιότητα σε «κενές» τεχνολογικές λειτουργίες.

Αυτή η αλλαγή δυσαρέστησε τόσο τους δημοσιογράφους όσο και τους πελάτες, και πλέον ο CEO της εταιρείας παραδέχεται το λάθος και παρουσιάζει το σχέδιο επιδιόρθωσης.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Αμβούργο, ο επικεφαλής της Volkswagen, Thomas Schäfer, δήλωσε στο Top Gear ότι τα λάθη στον τομέα της εργονομίας στα πρόσφατα μοντέλα ανάγκασαν την εταιρεία να ξανασκεφτεί τη φιλοσοφία της πίσω από την σχεδίαση των αυτοκινήτων. Αυτό μετά την αρκετή «μουρμούρα» γύρω από το Golf 8ης γενιάς και τα πρώτα ηλεκτρικά μοντέλα της σειράς ID.

Ο Schäfer, που ανέλαβε τη θέση του CEO στα μέσα του 2022, εξηγεί ότι η προσέγγιση ξεκινούσε από λίστες χαρακτηριστικών που οι πελάτες στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιούσαν με ευχαρίστηση, αλλά περισσότερο με εκνευρισμό. «Τώρα σκεφτόμαστε πρώτα τους ανθρώπους», είπε. «Για ποιον είναι αυτό το αυτοκίνητο; Ποιος θα το οδηγεί;»

Η VW επαναφέρει τους φυσικούς διακόπτες

Σύμφωνα με τον Schäfer, η Volkswagen έχασε αυτό που την έκανε δημοφιλή εξαρχής. Αντί να εστιάζει σε διαισθητικούς χειρισμούς και καθημερινή πρακτικότητα, προχώρησε υπερβολικά σε μινιμαλιστικά, τεχνολογικά εσωτερικά εμπνευσμένα από smartphones και ηλεκτρονικά ευρείας κατανάλωσης. Αυτό οδήγησε σε επιλογές όπως, touch sliders για τον κλιματισμό, πολυάριθμα κουμπιά στο τιμόνι και λειτουργίες κρυμμένες μέσα σε πολύπλοκα μενού της οθόνης.

Οι αλλαγές αυτές δέχτηκαν έντονη κριτική τόσο από δημοσιογράφους όσο και από ιδιοκτήτες, με μερικούς να περιγράφουν τα εν λόγω μοντέλα ως κάτι σαν… «smartphones με ρόδες».

Ο Schäfer ανακοίνωσε ότι η αλλαγή φιλοσοφίας έχει ήδη ξεκινήσει και ο νέος κανόνας είναι απλός: «Ένα χερούλι πόρτας πρέπει να είναι διαισθητικό». Πρόσθεσε ότι όταν φτάνεις στο αυτοκίνητο με τα χέρια γεμάτα, δεν θα πρέπει να χρειάζεται να μαθαίνεις νέο τρόπο χρήσης. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα φυσικά κουμπιά δεν είναι πλέον προαιρετικά, χαρακτηρίζοντάς τα ως «μη διαπραγματεύσιμα».

Η ομάδα σχεδίασης, υπό τον Andreas Mindt, δουλεύει πλέον με τρεις βασικές αρχές: σταθερότητα, ευχάριστη αίσθηση και αυτό που ο Schäfer αποκαλεί «secret sauce» – δηλαδή αυτοκίνητα που φαίνονται οικεία και εύκολα στην χρήση. «Κάνουμε πολλά customer clinics», λέει. «Ρωτάμε ‘γιατί χρειαζόμαστε αυτό το κουμπί;’ Δοκιμάζουμε τα δεδομένα, χρησιμοποιώντας κάμερες μέσα στο αυτοκίνητο για να δούμε τι χρησιμοποιούν πραγματικά οι πελάτες και πού κοιτάνε».

Πρόκειται για μια αλλαγή πλεύσης που θα αφήσει γλυκιά γεύση στην συντριπτική πλειοψηφία του αγοραστικού κοινού – κάτι που ήδη έχουν καταλάβει και έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν κι άλλες εταιρείες. Πρόκειται, επίσης, για άλλη μια απόδειξη του ότι το «νεότερο» δεν σημαίνει απαραίτητα και «καλύτερο».

