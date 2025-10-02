quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Volkswagen απολύει εκατοντάδες υπαλλήλους για αδικαιολόγητες απουσίες

ΠΕΜΠΤΗ | 02.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-volkswagen-apolyei-ekatontades-ypallilous-gia-adikaiologites-apousies-777419

Η γερμανική εταιρεία πιέζεται από πειθαρχικά ζητήματα των υπαλλήλων και μειωμένη ζήτηση

Η Volkswagen περνά μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της τελευταίας δεκαετίας. Εκτός από τις πιέσεις που δέχεται λόγω πτώσης της ζήτησης και διακοπών στην παραγωγή, ο όμιλος βρίσκεται αντιμέτωπος και με εσωτερικά προβλήματα πειθαρχίας. Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της εταιρείας, εκατοντάδες εργαζόμενοι απολύθηκαν μέσα στο 2025 για αδικαιολόγητες απουσίες, ενώ χιλιάδες άλλοι δέχθηκαν επίσημες προειδοποιήσεις.

Πειθαρχικά μέτρα σε κεντρικές μονάδες

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους λόγω συστηματικών απουσιών χωρίς άδεια, με τις περισσότερες περιπτώσεις να εντοπίζονται στα εργοστάσια του Wolfsburg, του Hannover και του Salzgitter. Πάνω από 2.000 εργαζόμενοι προειδοποιήθηκαν γραπτώς, καθώς η διοίκηση τονίζει ότι η συνεχής αδικαιολόγητη απουσία θα οδηγεί πλέον σε άμεση απόλυση.

Διακοπές στην παραγωγή και περιορισμός κόστους

Παράλληλα, η VW προχωρά σε προσωρινές διακοπές παραγωγής σε μονάδες όπως το Zwickau και το Dresden, ενώ το Osnabrück θα μείνει κλειστό για αρκετές ημέρες μέχρι το τέλος του χρόνου. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευάζει, μεταξύ άλλων, το T-Roc Cabriolet, μοντέλο που έχει προγραμματιστεί να καταργηθεί το 2026. Από την άλλη πλευρά, για τα δημοφιλή Golf, Tiguan και Tayron προγραμματίζονται πρόσθετες βάρδιες στο Wolfsburg ώστε να καλυφθεί η ζήτηση.

Οικονομικός αντίκτυπος και προοπτική

Οι ανεξήγητες απουσίες υπολογίζεται ότι στοιχίζουν στην εταιρεία περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως. Αν και οι απολύσεις αφορούν μικρό ποσοστό σε σχέση με το συνολικό εργατικό δυναμικό (πάνω από 560.000 άτομα παγκοσμίως), η VW έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για περικοπή έως και 35.000 θέσεων στη Γερμανία μέχρι το 2030, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και μείωσης κόστους.

Τι κρατάμε

  • Πάνω από 500 απολύσεις στη VW το 2025 για αδικαιολόγητες απουσίες
  • 2.000+ εργαζόμενοι έλαβαν προειδοποιήσεις για παραπτώματα
  • Διακοπές παραγωγής σε Zwickau, Dresden και Osnabrück
  • Το T-Roc Cabriolet αναμένεται να καταργηθεί το 2026
  • Η VW σχεδιάζει περικοπή 35.000 θέσεων στη Γερμανία μέχρι το 2030

Όλες οι ειδήσεις

Τα 5+1 προσιτά compact SUV με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Τιμές από 18.950 ευρώ

Full Hybrid B-SUV με 204 ίππους, 12 χρόνια εγγύηση και τιμή 22.990 ευρώ – Ποιο είναι;

Γυναίκα οδηγός έφαγε πρόστιμο 1.350 ευρώ και έχασε το δίπλωμα για 18 μήνες στην Αττική Οδό – Τι έκανε;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Volkswagen#VW
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-premium-suv-tis-volkswagen-epistrefei-alla-tha-einai-agnoristo-775525

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.09.2025

Το premium SUV της Volkswagen επιστρέφει, αλλά θα είναι αγνώριστο
i-volkswagen-etoimazei-hot-hatch-me-400-ippous-763941

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.06.2025

Η Volkswagen ετοιμάζει hot-hatch με 400 ίππους!
i-volkswagen-fernei-ta-aftonoma-taxi-stin-evropi-xekinoun-apo-to-2026-763765

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.06.2025

Η Volkswagen φέρνει τα αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη – Ξεκινούν από το 2026
kosmocar-volkswagen-megali-diakrisi-sta-pr-awards-2025-758244

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.05.2025

Kosmocar – Volkswagen: Μεγάλη Διάκριση στα PR Awards 2025!
i-vw-chtypaei-ta-1000-chiliometra-aftonomias-me-ilektriko-poia-technologia-tha-chrisimopoiisei-757715

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.04.2025

Η VW «χτυπάει» τα 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας με ηλεκτρικό: Ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιήσει
pou-pige-to-ergostasio-tis-vw-to-pirane-fantaro-753243

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.03.2025

Που πήγε το εργοστάσιο της VW; To πήρανε φαντάρο…

Πρόσφατες Ειδήσεις