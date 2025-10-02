Η Volkswagen απολύει εκατοντάδες υπαλλήλους για αδικαιολόγητες απουσίες

Η γερμανική εταιρεία πιέζεται από πειθαρχικά ζητήματα των υπαλλήλων και μειωμένη ζήτηση

Η Volkswagen περνά μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της τελευταίας δεκαετίας. Εκτός από τις πιέσεις που δέχεται λόγω πτώσης της ζήτησης και διακοπών στην παραγωγή, ο όμιλος βρίσκεται αντιμέτωπος και με εσωτερικά προβλήματα πειθαρχίας. Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της εταιρείας, εκατοντάδες εργαζόμενοι απολύθηκαν μέσα στο 2025 για αδικαιολόγητες απουσίες, ενώ χιλιάδες άλλοι δέχθηκαν επίσημες προειδοποιήσεις.

Πειθαρχικά μέτρα σε κεντρικές μονάδες

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους λόγω συστηματικών απουσιών χωρίς άδεια, με τις περισσότερες περιπτώσεις να εντοπίζονται στα εργοστάσια του Wolfsburg, του Hannover και του Salzgitter. Πάνω από 2.000 εργαζόμενοι προειδοποιήθηκαν γραπτώς, καθώς η διοίκηση τονίζει ότι η συνεχής αδικαιολόγητη απουσία θα οδηγεί πλέον σε άμεση απόλυση.

Διακοπές στην παραγωγή και περιορισμός κόστους

Παράλληλα, η VW προχωρά σε προσωρινές διακοπές παραγωγής σε μονάδες όπως το Zwickau και το Dresden, ενώ το Osnabrück θα μείνει κλειστό για αρκετές ημέρες μέχρι το τέλος του χρόνου. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευάζει, μεταξύ άλλων, το T-Roc Cabriolet, μοντέλο που έχει προγραμματιστεί να καταργηθεί το 2026. Από την άλλη πλευρά, για τα δημοφιλή Golf, Tiguan και Tayron προγραμματίζονται πρόσθετες βάρδιες στο Wolfsburg ώστε να καλυφθεί η ζήτηση.

Οικονομικός αντίκτυπος και προοπτική

Οι ανεξήγητες απουσίες υπολογίζεται ότι στοιχίζουν στην εταιρεία περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως. Αν και οι απολύσεις αφορούν μικρό ποσοστό σε σχέση με το συνολικό εργατικό δυναμικό (πάνω από 560.000 άτομα παγκοσμίως), η VW έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για περικοπή έως και 35.000 θέσεων στη Γερμανία μέχρι το 2030, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και μείωσης κόστους.

Τι κρατάμε

Πάνω από 500 απολύσεις στη VW το 2025 για αδικαιολόγητες απουσίες

στη VW το 2025 για αδικαιολόγητες απουσίες 2.000+ εργαζόμενοι έλαβαν προειδοποιήσεις για παραπτώματα

έλαβαν προειδοποιήσεις για παραπτώματα Διακοπές παραγωγής σε Zwickau, Dresden και Osnabrück

σε Zwickau, Dresden και Osnabrück Το T-Roc Cabriolet αναμένεται να καταργηθεί το 2026

Η VW σχεδιάζει περικοπή 35.000 θέσεων στη Γερμανία μέχρι το 2030

Τα 5+1 προσιτά compact SUV με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Τιμές από 18.950 ευρώ

Full Hybrid B-SUV με 204 ίππους, 12 χρόνια εγγύηση και τιμή 22.990 ευρώ – Ποιο είναι;

Γυναίκα οδηγός έφαγε πρόστιμο 1.350 ευρώ και έχασε το δίπλωμα για 18 μήνες στην Αττική Οδό – Τι έκανε;