Η Volkswagen φέρνει την τεχνολογία της αμερικανικής Rivian στην Ευρώπη

H κοινοπραξία του Ομίλου Volkswagen με την αμερικάνικη Rivian συμπληρώνει έναν χρόνο δυναμικής εξέλιξης

Η κοινοπραξία RV Tech (Rivian and Volkswagen Group Technologies) δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 με στόχο να συνδέσει την τεχνολογική πρωτοπορία της Rivian στα ηλεκτρικά οχήματα με τη βιομηχανική ισχύ με το ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας και το παγκοσμίως αναγνωρισμένο brand του Ομίλου Volkswagen.

Η RV Tech επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της προηγμένης αρχιτεκτονικής ζωνών (zonal architecture) και του λογισμικού για τα μελλοντικά software–defined οχήματα (SDV), η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Κόμβος ανάπτυξης στο Βερολίνο

Η RV Tech έχει πλέον στις τάξεις του περισσότερους από 1.500 μηχανικούς και συνεργάτες σε πέντε χώρες, ενώ η νέα έδρα της στο Βερολίνο ενισχύει τη συνεργασία με τα κέντρα R&D των ευρωπαϊκών brands του Ομίλου. Μέσω αυτής της δομής, η τεχνολογία Rivian αποκτά πρόσβαση στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στην αμερικανική ευελιξία και την ευρωπαϊκή μηχανική συνέπεια.

Προηγμένη αρχιτεκτονική SDV για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών οχημάτων

Η κοινοπραξία αναπτύσσει μια νέα, ζωνική ηλεκτρονική αρχιτεκτονική και λειτουργικό λογισμικό για τις μελλοντικές πλατφόρμες του Ομίλου Volkswagen και της Rivian. Στην αρχιτεκτονική SDV, οι λειτουργίες του οχήματος ελέγχονται από ισχυρούς κεντρικούς υπολογιστές, που υποστηρίζουν προηγμένες δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης και συνδεσιμότητας. Οι αναβαθμίσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως (over-the-air), επιτρέποντας στα οχήματα να παραμένουν διαρκώς ενημερωμένα χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο.

Η τεχνολογία αυτή θα αποτελέσει τη βάση των ηλεκτρικών μοντέλων που θα αναπτυχθούν πάνω στην επερχόμενη πλατφόρμα SSP, με την οποία ο Όμιλος Volkswagen στοχεύει σε παραγωγή έως 30 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως. Η Rivian θα αξιοποιήσει την ίδια τεχνολογία στα επερχόμενα μοντέλα της R2, R3 και R3X, καθώς και στη συνεχή αναβάθμιση των υφιστάμενων οχημάτων της.

Oliver Blume, CEO του Ομίλου Volkswagen: «Η κοινοπραξία με τη Rivian ενσαρκώνει το όραμά μας για συνεργασία με ταχύτητα, ακρίβεια και σαφή προσανατολισμό στον πελάτη. Μέσα σε δώδεκα μήνες θέσαμε τα θεμέλια μιας νέας ψηφιακής εμπειρίας οδήγησης, που θα προσφέρεται σε προσιτές τιμές. Αυτή η στρατηγική συμμαχία θα διαμορφώσει τα νέα πρότυπα της μελλοντικής κινητικότητας.» RJ Scaringe, Ιδρυτής και CEO της Rivian: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πορεία της συνεργασίας μας με τον Όμιλο Volkswagen. Η RV Tech εξελίσσεται εντυπωσιακά και ανεβάζει τον πήχη της τεχνολογίας. Το νέο R2, που θα λανσαριστεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, θα αποτελέσει την πρώτη βιτρίνα αυτής της προόδου.»

Δοκιμές και εμπορική προετοιμασία

Από το πρώτο τρίμηνο του 2026, η RV Tech θα πραγματοποιήσει τις πρώτες χειμερινές δοκιμές με οχήματα αναφοράς των Volkswagen, Audi και Scout, ελέγχοντας την απόδοση της νέας αρχιτεκτονικής σε ακραίες συνθήκες. Οι προδιαγραφές hardware και ηλεκτρονικών συστημάτων έχουν ήδη καθοριστεί από την άνοιξη του 2025.

Μεταξύ των οχημάτων περιλαμβάνεται το Volkswagen ID. Every1, που αναπτύσσεται στα τεχνικά κέντρα της RV Tech σε Palo Alto και Irvine. Το μοντέλο αυτό θα αποτελέσει την πρώτη παγκόσμια εφαρμογή της αρχιτεκτονικής SDV του Ομίλου Volkswagen, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα ψηφιακή εποχή για τα ηλεκτρικά οχήματα. Προγραμματίζεται να λανσαριστεί το 2027 ως το πρώτο “software-defined” Volkswagen, εισάγοντας κορυφαίες ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών entry-level μοντέλων.

Παράλληλα, η κοινοπραξία εργάζεται από κοινού με τις μάρκες του Ομίλου πάνω στα επόμενα στάδια ανάπτυξης και στις τεχνικές προδιαγραφές των μελλοντικών μοντέλων που θα βασίζονται στην πλατφόρμα SSP και θα λανσαριστούν προς το τέλος της δεκαετίας.

Νέα εποχή συνεργειών Ευρώπης – Αμερικής

Η συνεργασία Volkswagen – Rivian δεν αποτελεί μόνο τεχνολογική συμμαχία, αλλά και στρατηγικό βήμα σύνδεσης δύο κόσμων: της αμερικανικής κουλτούρας καινοτομίας και της ευρωπαϊκής μηχανικής παράδοσης. Η RV Tech καθιερώνει έναν νέο τρόπο ανάπτυξης οχημάτων — παγκόσμιο, ευέλικτο και βασισμένο σε κοινές ψηφιακές αρχές — που θα καθορίσει τη μορφή της ηλεκτρικής κινητικότητας στα επόμενα χρόνια.

Τι κρατάμε:

Με ισχυρό ρυθμό και ξεκάθαρη κατεύθυνση προχωρά η κοινοπραξία Volkswagen και Rivian

Ευρωπαϊκή μηχανική και καινοτομία συναντούν την αμερικανική τεχνολογική πρωτοπορία

Η κοινοπραξία RV Tech αναπτύσσει την αρχιτεκτονική SDV του μέλλοντος για τα οχήματα του Ομίλου Volkswagen και της Rivian

Το Volkswagen ID. Every1 θα αποτελέσει το πρώτο όχημα παραγωγής που θα ενσωματώσει τη νέα πλατφόρμα

