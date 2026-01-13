quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Volkswagen κάνει την επανάσταση: Σε τι έγινε πρώτη η ευρωπαϊκή κατασκευάστρια;

ΤΡΙΤΗ | 13.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
i-volkswagen-kanei-tin-epanastasi-se-ti-egine-proti-i-evropaiki-kataskevastria-789179

Σε λειτουργία τέθηκε, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το gigafactory της PowerCo SE στο Salzgitter της βόρειας Γερμανίας, σηματοδοτώντας την έναρξη παραγωγής των πρώτων Unified Cells που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ορόσημο τόσο για τον Όμιλο Volkswagen όσο και για τη συνολική ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας στον τομέα των μπαταριών. Για πρώτη φορά, ο Όμιλος Volkswagen αναλαμβάνει πλήρως τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βιομηχανική παραγωγή κυψελών μπαταριών εντός ευρωπαϊκού εδάφους, ενισχύοντας καθοριστικά την τεχνολογική του αυτονομία και συμβάλλοντας στη στρατηγική ενδυνάμωση της Ευρώπης σε μία κρίσιμη τεχνολογία του μέλλοντος.

Πρώτες εφαρμογές στα ηλεκτρικά μοντέλα πόλης

Οι πρώτες κυψέλες που παράγονται στο Salzgitter θα παραδοθούν άμεσα στις μάρκες του Ομίλου Volkswagen για εκτεταμένες δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Η εμπορική τους αξιοποίηση έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος και θα αφορά τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων πόλης, όπως τα ID.Polo, ID.Every1, ID.Cross και Skoda Epiq.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Oliver Blume, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία του έργου, σημειώνοντας ότι η παραγωγή κυψελών στο Salzgitter στέλνει ένα σαφές μήνυμα τεχνολογικής ισχύος της Ευρώπης και ενισχύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του Ομίλου.

Η τεχνολογία Unified Cell στο επίκεντρο

Η PowerCo αναμένεται να καλύπτει περίπου το 50% των συνολικών αναγκών του Ομίλου Volkswagen σε Unified Cells, με το υπόλοιπο ποσοστό να προέρχεται από επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες. Η ενιαία αρχιτεκτονική των κυψελών επιτρέπει την καθολική χρήση τους σε όλες τις μάρκες και αγορές του Ομίλου, εξασφαλίζοντας ευελιξία, οικονομίες κλίμακας και ανταγωνιστικό κόστος.

Η τεχνολογική πλατφόρμα Unified Cell έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει διαφορετικές χημικές συνθέσεις, από LFP και NMC έως και μελλοντικές λύσεις στερεάς κατάστασης. Η πρώτη έκδοση που παράγεται στο Salzgitter βασίζεται στην τεχνολογία NMC και προσφέρει περίπου 10% υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε σχέση με προηγούμενες γενιές, ενώ είναι πλήρως συμβατή με το σύστημα cell-to-pack της Volkswagen.

Ο Thomas Schmall, υπεύθυνος Τεχνολογίας του Ομίλου, χαρακτήρισε την κυψέλη “made in Salzgitter” ως σημαντικό τεχνολογικό άλμα που τοποθετεί τη Volkswagen στην αιχμή της ηλεκτροκίνησης.

Το Salzgitter ως κεντρικός κόμβος μπαταριών

Η παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου θα αυξάνεται σταδιακά, με αρχικό στόχο τις 20 GWh ετησίως και προοπτική επέκτασης έως τις 40 GWh. Παράλληλα, το εργοστάσιο λειτουργεί ως πρότυπο για τα επόμενα gigafactories της PowerCo στη Βαλένθια και στο St. Thomas του Καναδά, με ενεργή ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυναμικού.

Το ερευνητικό κέντρο του Salzgitter συνεχίζει επίσης να ενισχύεται, με νέες εργαστηριακές υποδομές και ένα υπερσύγχρονο κέντρο δοκιμών που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2026, εδραιώνοντας την περιοχή ως κορυφαίο ευρωπαϊκό κόμβο τεχνολογίας μπαταριών.

Ο CEO της PowerCo SE, Frank Blome, τόνισε ότι μέσα σε μόλις τρία χρόνια η εταιρεία κατάφερε να δημιουργήσει ένα πλήρες οικοσύστημα κυψελών, από την ανάπτυξη προϊόντος έως τη βιομηχανική παραγωγή, ενώ παράλληλα προχωρά η υλοποίηση των επόμενων εργοστασίων σε Ισπανία και Καναδά.

Βιωσιμότητα και ψηφιακή παραγωγή νέας γενιάς

Το gigafactory του Salzgitter θέτει νέα πρότυπα στον τομέα της βιώσιμης βιομηχανικής παραγωγής. Όλες οι διαδικασίες λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, όπως αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα. Ακόμη και οι ιδιαίτερα ενεργοβόρες φάσεις καθαρισμού και ξήρανσης αξιοποιούν πράσινη ενέργεια, οδηγώντας σε μείωση εκπομπών CO₂ έως και 115.000 τόνους ετησίως σε σύγκριση με συμβατικές μονάδες.

Η παραγωγή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και υποστηρίζεται από ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα, σταθερότητα και αποδοτικότητα. Η πλήρης ιχνηλασιμότητα και ο έλεγχος ποιότητας με τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικά στοιχεία του ψηφιακού μοντέλου λειτουργίας της PowerCo.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
