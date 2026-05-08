Εγγύηση-μαμούθ 10 ετών από τη Volkswagen – Ισχύει και για ήδη αγορασμένα αυτοκίνητα

Η Volkswagen λανσάρει στην Ελλάδα το πρόγραμμα JOY με κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 km και αναδρομική ισχύ από 1/1/2026.

Η Kosmocar και η Volkswagen ενισχύουν σημαντικά την πρόταση αξίας της στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμα Volkswagen JOY, το οποίο προσφέρει κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 km για νέα επιβατικά μοντέλα της μάρκας, αλλά και για τα Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, είναι ότι το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο όσους αγοράσουν τώρα καινούργιο Volkswagen. Σύμφωνα με την εταιρεία, το Volkswagen JOY ισχύει αναδρομικά για όσα οχήματα έχουν ταξινομηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026, δίνοντας επιπλέον όφελος και σε πελάτες που έχουν ήδη προχωρήσει πρόσφατα σε αγορά.

Η κάλυψη αφορά μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, πάντα σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Ποια αυτοκίνητα καλύπτει

Το νέο πρόγραμμα αποτελεί αποκλειστικότητα για την ελληνική αγορά, μιας και πρόκειται για πρωτοβουλία της Kosmocar και αφορά όλα τα νέα επιβατικά Volkswagen και τα Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, χωρίς εξαίρεση μοντέλων, σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η εταιρεία.

Το σημαντικότερο είναι η αναδρομική εφαρμογή. Το Volkswagen JOY καλύπτει και οχήματα που έχουν ήδη ταξινομηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι ένας πελάτης που αγόρασε πρόσφατα νέο Volkswagen δεν μένει εκτός του προγράμματος, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πώς ανανεώνεται η κάλυψη

Η κάλυψη δεν είναι μια στατική επέκταση εγγύησης που ενεργοποιείται μία φορά και μένει αμετάβλητη. Το πρόγραμμα λειτουργεί με ανανέωση ανά κύκλο συντήρησης.

Συγκεκριμένα, μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και τυχόν πρόσθετης επέκτασης, η κάλυψη ενεργοποιείται αυτόματα μετά την προγραμματισμένη συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Volkswagen, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Η διάρκεια της κάλυψης φτάνει έως την επόμενη προγραμματισμένη συντήρηση, δηλαδή έως 2 χρόνια ή έως 30.000 km. Στη συνέχεια, μπορεί να ανανεώνεται εκ νέου με την επόμενη συντήρηση, μέχρι το όχημα να συμπληρώσει 10 έτη ή 150.000 km.

Γιατί έχει σημασία η συντήρηση στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο

Βασική προϋπόθεση του Volkswagen JOY είναι η συντήρηση στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της μάρκας, με βάση τις εργοστασιακές προδιαγραφές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το αυτοκίνητο παρακολουθείται από τεχνικούς που γνωρίζουν το μοντέλο, με διαδικασίες και ανταλλακτικά που ακολουθούν τις απαιτήσεις της Volkswagen.

Για τον πελάτη, αυτό μεταφράζεται σε δύο βασικά οφέλη. Πρώτον, διατηρείται η τεχνική φροντίδα του αυτοκινήτου σε συγκεκριμένο επίπεδο. Δεύτερον, δημιουργείται ένα πλήρες ιστορικό συντήρησης, το οποίο μπορεί να παίξει ρόλο και στη μελλοντική μεταπωλητική αξία.

Ένα αυτοκίνητο με τεκμηριωμένη συντήρηση και μακροχρόνια κάλυψη έχει σαφώς ισχυρότερο προφίλ εμπιστοσύνης στην αγορά μεταχειρισμένων.

Ισχύει και για επαγγελματικά οχήματα

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι το Volkswagen JOY δεν περιορίζεται στα επιβατικά μοντέλα. Αφορά και τα Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, κάτι που έχει ξεχωριστή σημασία για επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Σε αυτή την κατηγορία, η αξιοπιστία και η προβλεψιμότητα του κόστους χρήσης είναι ακόμη πιο κρίσιμες, καθώς το όχημα αποτελεί εργαλείο δουλειάς. Η μακροχρόνια κάλυψη μπορεί να λειτουργήσει ως επιπλέον παράγοντας σιγουριάς για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητο για επαγγελματικές ανάγκες.

Πηγή: Volkswagen