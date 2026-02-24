Η Volkswagen προειδοποιεί τους αγοραστές για ψεύτικα site μεταχειρισμένων που “ξαφρίζουν” ανυποψίαστους

Aνυποψίαστοι αγοραστές σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τις αγγελίες-ευκαιρία και τα λεφτά τους κάνουν… «φτερά»

Ολοένα και πληθαίνουν τα περιστατικά με επίδοξους αγοραστές να πέφτουν θύματα διαδικτυακών αγγελιών-«μαϊμού», με τους απατεώνες να δημιουργούν μέχρι και κόπιες επίσημων σελίδων για να καταφέρουν να ξεγελάσουν και να αποσπάσουν χρήματα από τα θύματά τους.

Η κατάσταση έχει φτάσει πλέον σε σημείο που ανάγκασε την ίδια τη Volkswagen να βγάλει επίσημη ανακοίνωση.

Μάστιγα απατεωνιάς στην Κεντρική Ευρώπη

Η Volkswagen εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, συμβουλεύοντας τους κατοίκους χωρών της κεντρικής Ευρώπης όπως, Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία να αποφεύγουν αγγελίες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της εταιρείας με εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στόχος είναι να τους τα… «φάνε», χρησιμοποιώντας σελίδες που έχουν στηθεί για να μοιάζουν με επίσημες και προσφέροντας αυτοκίνητα τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν.

Τα συγκεκριμένα site-«μαϊμού» χρησιμοποιούν ψεύτικες πληροφορίες όπως, email και αριθμούς τηλεφώνου. Η Volkswagen καλεί όσους έχουν πέσει θύματα του εν λόγω scam να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρχές.

Γνωστό το κόλπο

Αναφορές για αντίστοιχα περιστατικά και απατεώνες που χρησιμοποιούσαν την ίδια τακτική είχαμε δει και στις ΗΠΑ πέρσι, με την πολιτεία του Ουισκόνσιν να εκδίδει ανακοίνωση για να προειδοποιήσει τους επίδοξους αγοραστές.

«Η απάτη ξεκινάει στο διαδίκτυο ως μια ψεύτικη “βιτρίνα”», εξήγησε η επικεφαλής του DMV, Maura Schifalacqua. «Ένα άτομο δημιουργεί έναν ιστότοπο ή ένα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυριζόμενο ότι είναι μια αντιπροσωπεία του Ουισκόνσιν. Περιλαμβάνονται εικόνες αρχείου ή φωτογραφίες πραγματικών οχημάτων και πραγματικών αντιπροσωπειών του Ουισκόνσιν για να φαίνεται ο ιστότοπος νόμιμος. Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα νόμιμο σε αυτό. Τα διαφημιζόμενα οχήματα ενδέχεται να διατίθενται σε τιμές χαμηλότερες της πραγματικής αξίας τους, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές να “τσιμπάνε” το δόλωμα».









Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Volkswagen προβαίνει σε τέτοια ενέργεια, αφού είχε εκδώσει σχεδόν την ίδια ανακοίνωση στα μέσα του 2025, η οποία απευθυνόταν στους κατοίκους των ίδιων ευρωπαϊκών χωρών, με τις, Mercedes και Audi να ακολουθούν.

Φαίνεται πως κάτι που ξεκίνησε από την Αμερική βρήκε με λίγη καθυστέρηση τον δρόμο του και προς την Ευρώπη. Οι εποχές αλλάζουν γρήγορα και τεχνολογίες όπως το ΑΙ μπορεί να κάνουν τις ζωές μας πιο εύκολες, αλλά το ίδιο ισχύει και για τους απατεώνες οπότε… επείγει προσοχή.

Τι κρατάμε:

Η Volkswagen προειδοποιεί επίδοξους αγοραστές μεταχειρισμένων σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία για την ύπαρξη ψεύτικων αγγελιών

Σε αυτά χρησιμοποιούν φωτογραφίες εταιριών ή άλλων αυτοκινήτων, πουλώντας στην πραγματικότητα αέρα

Οι απατεώνες «στήνουν» σελίδες που δύσκολα ξεχωρίζεις από τις πραγματικές, ανεβάζοντας αγγελίες με σημαντικά χαμηλότερες τιμές

Τα ίδια περιστατικά είχαμε πέρσι και ακόμα παλιότερα στις ΗΠΑ, δείχνοντας πως αυτό το είδος scam εξελίσσεται σε trend

Πηγή: Carscoops.com