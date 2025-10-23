Η Volvo ξεκινά να προσφέρει δωρεάν οικιακή φόρτιση στους πελάτες της

Οικιακή φόρτιση για τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα δωρεάν για ένα έτος προσφέρει η Volvo, σε συνεργασία με τη Vattenfall

Οι πελάτες της Volvo Cars στη Σουηδία σύντομα θα μπορούν να επωφεληθούν από μια νέα πρωτοβουλία, η οποία τους προσφέρει δωρεάν οικιακή φόρτιση για ένα ολόκληρο έτος. Η Volvo συμπράττει με τη σουηδική εταιρεία ενέργειας, Vattenfall, για την υλοποίηση αυτής της προσφοράς, η οποία έχει στόχο να κάνει τη μετάβαση στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα ακόμα πιο εύκολη, πιο ελκυστική και προσβάσιμη σε περισσότερους πελάτες.

Από τον Φεβρουάριο του 2026, αγοραστές και μισθωτές νέων ηλεκτρικών μοντέλων της Volvo στη Σουηδία θα απολαμβάνουν δωρεάν οικιακή φόρτιση με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για ένα έτος, έχοντας τη δυνατότητα να διανύσουν έως και 25.000 χλμ.

Έξυπνη φόρτιση

Οι πελάτες θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την προσφορά συνάπτοντας σύμβαση παροχής ενέργειας με τη Vattenfall και με χρήση της λειτουργίας έξυπνης φόρτισης του Volvo Cars app, όταν είναι διαθέσιμη. Η έξυπνη φόρτιση υποστηρίζει ενεργά το ηλεκτρικό δίκτυο, επιλέγοντας φόρτιση σε ώρες με χαμηλότερο κόστος και με μειωμένες εκπομπές CO 2 .

Η εφαρμογή θα παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας του αυτοκινήτου και θα επιτρέπει στους κατόχους να ελέγχουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, ενώ το κόστος θα υπολογίζεται και θα αφαιρείται από τον μηνιαίο λογαριασμό τους.

«Ακούμε τους πελάτες μας και, μέσω της προσφοράς δωρεάν φόρτισης, προσβλέπουμε στο να δημιουργούμε αξία για αυτούς και να επιταχύνουμε το συλλογικό μας ταξίδι προς μία πιο έξυπνη και πράσινη κοινωνία», λέει ο Alejandro Castro Pérez (Αλεχάντρο Κάστρο Πέρεθ), Αντιπρόεδρος Λύσεων Ενέργειας στη Volvo Cars.

Πρώτος σταθμός η Σουηδία

Η πρώτη φάση της νέας πρωτοβουλίας θα λάβει χώρα στη Σουηδία, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στη Volvo να δημιουργήσει τη βάση για περαιτέρω λανσαρίσματα και σε άλλες χώρες. Το σχέδιο περιλαμβάνει επέκταση στην Ευρώπη, αλλά και εκτός αυτής, με την εταιρεία να αναπτύσσει συνεργασίες και με άλλους παρόχους βιώσιμης ενέργειας.

Σημαντική φιλοδοξία αποτελεί η ανάδειξη του οράματος της Volvo Cars για το πώς τα αυτοκίνητα μπορούν να παίξουν ενεργό ρόλο στο μελλοντικό ενεργειακό οικοσύστημα. Όταν η λειτουργία vehicle-to-everything (V2X) διατεθεί το 2026, η Volvo Cars θα επεκτείνει το πρόγραμμα για να συμπεριλάβει μία ειδική προσφορά για αυτοκίνητα που υποστηρίζουν αμφίδρομη φόρτιση, όπως το EX90. Σε αυτή τη φάση, οι πελάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν την μπαταρία του αυτοκινήτου τους ως επιπλέον πηγή ενέργειας, ώστε, για παράδειγμα, να τροφοδοτούν το σπίτι τους ή να επιστρέφουν ενέργεια επί πληρωμή στο δίκτυο.

Μια συνεργασία με μακρά ιστορία

Volvo Cars και Vattenfall έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας στη βιώσιμη κινητικότητα. Οι δύο εταιρείες έχουν εργαστεί από κοινού για να κάνουν την ηλεκτροκίνηση περισσότερο προσβάσιμη και επιδραστική, μέσω πρωτοβουλιών όπως η εξέλιξη του πρώτου στον κόσμο plug-in υβριδικού με κινητήρα πετρελαίου –του Volvo V60, που παρουσιάστηκε το 2012– καθώς και η παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από τη Vattenfall στο εργοστάσιο της Volvo Cars, στην Τορσλάντα της Σουηδίας.

«Καλωσορίζουμε θερμά αυτή την πρωτοβουλία της Volvo Cars για την προώθηση ενός μέλλοντος όπου όλοι θα μπορούν να επιλέξουν τρόπους μετακίνησης χωρίς χρήση ορυκτών καυσίμων» λέει ο Branislav Slavic (Μπράνισλαβ Σλάβιτς), Επικεφαλής Πελατών και Λύσεων στη Vattenfall Nordics. «Η προσθήκη της προσφοράς για δωρεάν οικιακή φόρτιση από τη Volvo Cars μέσω της Vattenfall, με την αγορά ενός νέου ηλεκτρικού αυτοκινήτου, είναι ένα θετικό, βιώσιμο βήμα. Η συνεργασία μας για την ενθάρρυνση της χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, ξεκινώντας από τη Σουηδία, είναι απίστευτα ενθαρρυντική.»

Οι δύο εταιρείες μοιράζονται έναν κοινό στόχο: να επιταχύνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και να βοηθήσουν τους πελάτες να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα, διευκολύνοντας συγχρόνως νέους πελάτες να κάνουν το πέρασμα στην ηλεκτρική οδήγηση.

