Η ΒYD ετοιμάζει ηλεκτρικό microcar που θα τα βάλει με το Smart #2

Η BYD κατοχύρωσε νέο σχέδιο για ένα ηλεκτρικό προσιτό microcar που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ανταγωνιστή του Smart #2

Η BYD κατοχύρωσε στην Κίνα σχέδιο για ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο με δύο πόρτες, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ισχυρό ανταγωνιστή για τo νέo Smart #2. Πρόκειται για ένα μοντέλο που σήμερα απουσιάζει από την γκάμα της κινεζικής εταιρείας, αν εξαιρέσουμε το kei car, Racco, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τα σχέδια που κατατέθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο και δημοσιοποιήθηκαν από το αρμόδιο γραφείο ευρεσιτεχνιών τις προηγούμενες ημέρες, ανάμεσα στους δημιουργούς τους βρίσκεται και ο Wolfgang Egger, επικεφαλής σχεδιασμού της BYD και πρώην επικεφαλής σχεδιαστής της Audi.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία, ούτε έχει επιβεβαιωθεί ότι το συγκεκριμένο μοντέλο θα περάσει στο στάδιο της παραγωγής.

Μικρό και ευέλικτο για την πόλη

Οι εικόνες αποκαλύπτουν ένα αμάξωμα με στρογγυλεμένες γραμμές και κλειστή εμπρός όψη, στην οποία κυριαρχεί μια φωτεινή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου. Το αποτέλεσμα είναι ένα microcar μια μοντέρνα και φιλική σχεδιαστική ταυτότητα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιλογή να είναι σχεδόν πανομοιότυποι οι προφυλακτήρες και τα πίσω φωτιστικά σώματα με τα αντίστοιχα εμπρός στοιχεία. Πρόκειται για μια λύση που ενδεχομένως αποσκοπεί στον περιορισμό του κόστους κατασκευής, θυμίζοντας την αντίστοιχη φιλοσοφία του Citroen Ami.

Τα έγγραφα της κατοχύρωσης δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις διαστάσεις ή το βάρος του αυτοκινήτου. Ωστόσο, εκτιμάται ότι το μήκος του θα μπορούσε να είναι αντίστοιχο με εκείνο του Smart #2, δηλαδή μικρότερο από τρία μέτρα. Σε σύγκριση με το μοντέλο της Smart, το νέο microcar της BYD φαίνεται πως θα είναι σαφώς πιο στενό.

Όπως και ο ανταγωνιστής του, το microcar της BYD θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Το σύστημα κίνησης και η μπαταρία αναμένεται να προσφέρουν την απαραίτητη ισχύ και αυτονομία για άνετες μετακινήσεις μέσα στην πόλη, ανάμεσα στα φανάρια και την αυξημένη κίνηση.

Η BYD έχει ήδη ένα μικρό ηλεκτρικό μοντέλο

Όπως αναφέρθηκε, η BYD διαθέτει ήδη στην γκάμα της ένα ιδιαίτερα το Racco, το οποίο πωλείται αποκλειστικά στην Ιαπωνία. Ωστόσο, πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο, σχεδιασμένο εξαρχής ώστε να συμμορφώνεται με τους αυστηρούς κανονισμούς της ιαπωνικής κατηγορίας kei car.

Το ηλεκτρικό μοτέρ του αποδίδει 20 kW, δηλαδή 27 ίππους, και συνδυάζεται με μπαταρίες χωρητικότητας 22 ή 36 kWh, ανάλογα με την έκδοση. Η αυτονομία φτάνει αντίστοιχα τα 210 και 320 χιλιόμετρα.

Δεν αποκλείεται, πάντως, το νέο microcar που ενδέχεται να ετοιμάζει η BYD να αξιοποιήσει το ίδιο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και τις συγκεκριμένες επιλογές μπαταρίας. Προς το παρόν, η εταιρεία δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδιά της.

Πηγή: Quattroruote.it