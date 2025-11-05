quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Waymo ετοιμάζει αυτόνομα ταξί στο Λονδίνο με ηλεκτρικά Jaguar iPACE

ΤΕΤΑΡΤΗ | 05.11.2025
AutoTypos Team
i-waymo-etoimazei-aftonoma-taxi-sto-londino-me-ilektrika-jaguar-ipace-781896

Η Waymo σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στο Λονδίνο με ηλεκτρικά Jaguar iPACE, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό με την Uber και τη Wayve

Η Waymo, θυγατρική της Alphabet, σχεδιάζει να κυκλοφορήσει αυτόνομα ταξί στο Λονδίνο, μόλις εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση των ηλεκτρικών Jaguar iPACE. Η εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει πάνω από 10 εκατομμύρια διαδρομές και έχει διανύσει περισσότερα από 160 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε πόλεις των ΗΠΑ όπως το Σαν Φρανσίσκο, το Λος Άντζελες, το Φοίνιξ, η Ατλάντα και το Όστιν, ενώ προγραμματίζει να επεκταθεί και στο Τόκιο.

Σύμφωνα με τη Waymo, τα αυτόνομα οχήματά της μειώνουν κατά 91% τους σοβαρούς τραυματισμούς ή θανάτους, κατά 71% τα ατυχήματα όπου ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι, ενώ καταγράφουν 92% λιγότερες συγκρούσεις με πεζούς και 78% λιγότερες με ποδηλάτες, σε σύγκριση με τα συμβατικά οχήματα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης και έχει ήδη προωθήσει σχετικό θεσμικό πλαίσιο για να προσελκύσει επενδύσεις και καινοτομία. Η υπουργός Μεταφορών, Heidi Alexander, δήλωσε πως «η ενίσχυση του τομέα των αυτόνομων οχημάτων θα αυξήσει τις επιλογές μεταφορών, ενώ θα φέρει νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις».

Παράλληλα, η Uber αναμένεται να λανσάρει πλήρως αυτόνομα οχήματα επιπέδου 4 στο Λονδίνο το 2026, σε συνεργασία με τη βρετανική Wayve, εντείνοντας τον ανταγωνισμό στον χώρο. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα ανοίξει τον δρόμο και για εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, που αναμένεται να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στην αυτόνομη κινητικότητα.

 

Tags
#Jaguar I-Pace#Waymo#αυτόνομα ταξί
