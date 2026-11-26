Η Xiaomi Auto ετοιμάζεται να μπει επίσημα στην ευρωπαϊκή αγορά το 2027, με πρώτο επιβεβαιωμένο σταθμό τη Γερμανία, όπου ήδη έχει στήσει κέντρο έρευνας και εξέλιξης και σχεδιασμού στο Μόναχο, ενώ έχει υπογράψει συμφωνίες με οκτώ μεγάλους γερμανικούς ομίλους αντιπροσωπειών για τις πωλήσεις και το σέρβις

Την ίδια στιγμή, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για την Ευρώπη περνούν δοκιμές και ρυθμίσεις σε τέσσερις χώρες της ΕΕ: Γερμανία, Σουηδία, Ισπανία και Ιταλία. Οι δοκιμές γίνονται σε επτά διαφορετικά κέντρα και πίστες (ανάμεσά τους και το Nürburgring) ώστε να ελεγχθεί η συμπεριφορά τους στις υψηλές ταχύτητες και στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Πέρα από τη Γερμανία, πάντως, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη επίσημες ημερομηνίες έναρξης πωλήσεων για τις υπόλοιπες χώρες, ενώ το ύψος των ευρωπαϊκών δασμών θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών τιμών.

Όλα τα μοντέλα της γκάμας και τι προσφέρουν

Η Xiaomi δεν έχει κλειδώσει ακόμη την τελική λίστα για την Ευρώπη, όμως υποψήφια για το ντεμπούτο είναι τα αμιγώς ηλεκτρικά SU7 και YU7, ενώ αργότερα μπορεί να προστεθούν και τα μεγάλα SUV με range extender της θυγατρικής φίρμας SkyNomad.

Xiaomi SU7: Το ηλεκτρικό σεντάν της εταιρείας εξοπλίζεται σε όλες τις εκδόσεις του με τους νέους ηλεκτροκινητήρες V6s Plus, αερανάρτηση δύο θαλάμων, τετραπίστονες εμπρός δαγκάνες, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ηχομονωτικά κρύσταλλα και LiDAR στην οροφή. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 678 λίτρα πίσω και άλλα 141 λίτρα μπροστά.

Standard & Pro: Πισωκίνητες εκδόσεις με έναν κινητήρα 320 ίππων. Η Standard έχει μπαταρία LFP 73 kWh (720 km αυτονομία στον κινεζικό κύκλο CLTC), ενώ η Pro ανεβαίνει στα 96,3 kWh (LFP) με αυτονομία έως 902 km CLTC.

Max: Τετρακίνητη έκδοση με δύο κινητήρες, 690 ίππους, αρχιτεκτονική 897 Volt και μπαταρία 101,7 kWh (835 km CLTC). Κάνει το 0–100 km/h σε 3,08 δευτερόλεπτα, φτάνει τα 265 km/h και φορτίζει από το 10% στο 80% σε 12 λεπτά.

SU7 Ultra: Η ακραία έκδοση πίστας των 1.548 ίππων, η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αν θα έρθει στην Ευρώπη.

Xiaomi YU7: Το μεγάλο ηλεκτρικό SUV της γκάμας προσφέρεται σε τέσσερις εκδόσεις ισχύος:

Standard: Πισωκίνητη με 320 ίππους, μπαταρία LFP 96,3 kWh και αυτονομία 835 km CLTC.

Pro: Τετρακίνητη με δύο κινητήρες, 496 ίππους, την ίδια μπαταρία 96,3 kWh και αυτονομία 770 km CLTC.

Max: Αποδίδει 691 ίππους, κάνει το 0–100 km/h σε 3,23 δευτερόλεπτα και με μπαταρία NMC 101,7 kWh φτάνει τα 760 km CLTC.

YU7 GT: Η κορυφαία έκδοση των 990 ίππων με τελική 300 km/h, η οποία εξελίχθηκε στο Nürburgring πετυχαίνοντας χρόνο ρεκόρ για ηλεκτρικό SUV παραγωγής (7’22″755), αλλά και τον πρώτο γύρο αναφοράς αυτόνομης οδήγησης χωρίς οδηγό (10’29”).

Xiaomi SkyNomad (N70 & N90): Το νέο sub-brand της Xiaomi με μεγάλα, τετραγωνισμένα SUV 7 θέσεων και διαμορφώσιμο εσωτερικό, τα οποία χρησιμοποιούν σύστημα range extender (βενζινοκινητήρας που λειτουργεί ως γεννήτρια για την μπαταρία).

SkyNomad N70 (Pro & Max): Εξοπλίζεται με μπαταρία LFP 52 kWh (στην Pro) και προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 505 km CLTC, συνολική αυτονομία 1.461 km και 0–100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα.

SkyNomad N90 (Pro & Max Studio): Με το ίδιο σύστημα κίνησης, πετυχαίνει 464 km ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία που αγγίζει τα 1.705 km CLTC, ενώ διατίθεται και σε ειδική camper έκδοση (N90 Max Studio).

Στην Κίνα οι τιμές ξεκινούν περίπου από τα 30.100 ευρώ για το SU7 Standard, τα 34.700 ευρώ για το YU7 Standard και τα 28.700 ευρώ για το SkyNomad N70 Pro, ωστόσο στην Ευρώπη τα ποσά θα διαμορφωθούν διαφορετικά λόγω μεταφορικών, προδιαγραφών και δασμών.