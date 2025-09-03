Η Xiaomi συνέχισε τις εντυπωσιακές πωλήσεις και μέσα στον Αύγουστο – Πόσα αυτοκίνητα έδωσε;

Με ισχυρό εμπορικό προφίλ, νέα καταστήματα και εντυπωσιακά μοντέλα όπως το SU7 Ultra, η Xiaomi χαράζει φιλόδοξη πορεία στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων

Οι πωλήσεις της Xiaomi Auto τον Αύγουστο και η δυναμική των μοντέλων SU7, SU7 Ultra και YU7

Η επέκταση του δικτύου καταστημάτων και η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας

Τα χαρακτηριστικά, οι τιμές και οι προσφορές των μοντέλων, καθώς και οι χρόνοι παράδοσης

1. Πωλήσεις και επέκταση δικτύου: Η Xiaomi Auto ανεβάζει ταχύτητα

Η Xiaomi Auto ανακοίνωσε ότι οι παραδόσεις οχημάτων τον Αύγουστο του 2025 ξεπέρασαν τις 30.000 μονάδες, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Το νούμερο αφορά τα μοντέλα SU7, SU7 Ultra και YU7, τα οποία κυκλοφόρησαν επίσημα στα τέλη Ιουνίου. Τον Ιούλιο, οι παραδόσεις είχαν φτάσει τις 30.452 μονάδες, με το SU7 να αντιπροσωπεύει 24.410 και το YU7 6.042 μονάδες, ανεβάζοντας σταθερά τον συνολικό όγκο από την έναρξη των πωλήσεων τον Απρίλιο του 2024.

Παράλληλα με την εμπορική επιτυχία, η Xiaomi επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων και υπηρεσιών της. Τον Αύγουστο άνοιξαν 18 νέα καταστήματα, ανεβάζοντας το σύνολο σε 370 σημεία σε 105 κινεζικές πόλεις. Επιπλέον, λειτουργούν 189 σημεία εξυπηρέτησης σε 112 πόλεις. Για τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία σχεδιάζει να προσθέσει 32 νέα καταστήματα σε 14 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Tangshan και η Taizhou.

2. Παραγωγή, στόχοι και τεχνολογικά χαρακτηριστικά

Η Xiaomi ενισχύει την παραγωγική της ικανότητα με τρεις φάσεις εγκαταστάσεων στο Πεκίνο Yizhuang. Η πρώτη φάση είναι ήδη σε λειτουργία, η δεύτερη ετοιμάζεται για μαζική παραγωγή, ενώ η τρίτη εξασφαλίστηκε τον Ιούνιο του 2025. Ο ιδρυτής και CEO Lei Jun έχει θέσει στόχο πωλήσεων 350.000 μονάδων για το 2025, ενώ η εσωτερική στρατηγική προβλέπει 400.000 έως 500.000 μονάδες το 2026, με δυνατότητα υπέρβασης των 800.000 μονάδων το 2026.

Οι προσφορές αγοράς για τον Σεπτέμβριο παραμένουν ίδιες με εκείνες του Αυγούστου. Οι αγοραστές του YU7 λαμβάνουν καθίσματα από δέρμα Nappa, ηλεκτρικό εμπρός χώρο αποσκευών, φίλτρο HEPA και δια βίου πρόσβαση στο σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης HAD της Xiaomi. Η έκδοση Max περιλαμβάνει επιπλέον λεπτομέρειες από ανθρακονήματα. Οι αγοραστές του SU7 αποκτούν επίσης καθίσματα Nappa και δια βίου χρήση του HAD, ενώ το SU7 Ultra προσφέρει ανθρακονημάτινες λεπτομέρειες, πενταετή βασική συντήρηση και πλήρη πρόσβαση στο HAD.

3. Τα μοντέλα SU7, YU7 και SU7 Ultra: Επιδόσεις και διαθεσιμότητα

Το SU7, το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Xiaomi, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2024 με τιμές από 215.900 έως 299.900 γουάν (περίπου 30.270–42.020 δολάρια). Ανάλογα με τη διαμόρφωση, προσφέρει αυτονομία από 700 έως 830 χιλιόμετρα βάσει CLTC. Το YU7, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2025, κοστολογείται μεταξύ 253.500 και 329.900 γουάν (περίπου 35.530–46.260 δολάρια) και διαθέτει αρχιτεκτονική πυριτίου καρβιδίου 800 volt, με αυτονομία 760 έως 835 χιλιόμετρα.

Το SU7 Ultra είναι το πιο επιθετικό μοντέλο, με τριπλό κινητήρα που αποδίδει έως 1.548 ίππους, επιτάχυνση 0–100 χλμ/ώρα σε μόλις 2,1 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 350 χλμ/ώρα. Στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Chengdu 2025, η Xiaomi παρουσίασε την Nürburgring Limited Edition του SU7 Ultra, μια ειδική έκδοση 100 μονάδων με αεροδυναμικά και αγωνιστικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την επίσημη εφαρμογή της Xiaomi, οι χρόνοι αναμονής ποικίλλουν: το YU7 Max απαιτεί περίπου 39 εβδομάδες, το SU7 Max γύρω στις 34 εβδομάδες, ενώ το SU7 Ultra με το track package έχει χρόνο παράδοσης μόλις πέντε εβδομάδες.

Τι κρατάμε:

Η Xiaomi Auto ξεπέρασε τις 30.000 παραδόσεις για δεύτερο συνεχόμενο μήνα

Το δίκτυο καταστημάτων και υπηρεσιών επεκτείνεται ραγδαία σε όλη την Κίνα

Η παραγωγή ενισχύεται με τρεις φάσεις εγκαταστάσεων και στόχο 350.000 μονάδες για το 2025

Οι προσφορές αγοράς περιλαμβάνουν δέρμα Nappa, σύστημα HAD και ανθρακονήματα ανάλογα με το μοντέλο

Το SU7 Ultra εντυπωσιάζει με 1.548 ίππους και ειδική έκδοση Nürburgring, ενώ οι χρόνοι παράδοσης ποικίλλουν σημαντικά ανά μοντέλο

Η ομάδα McLaren F1 αποτιμάται σε περισσότερα από 3,42 δισ. ευρώ

Μάντεψε ποιος επιστρέφει… σε μέγεθος τσέπης!

BYD SEAL 6 DM-i: Το νέο υβριδικό οικογενειακό που έρχεται στην Ελλάδα για να κερδίσει στις πωλήσεις