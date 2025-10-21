Η Yamaha ξεπερνά τα όρια με πρωτότυπα που δείχνουν το μέλλον

Το Japan Mobility Show πλησιάζει, όμως η Yamaha δεν περίμενε μέχρι τότε για να τραβήξει τα βλέμματα

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη έκθεση του Τόκιο, παρουσίασε μια σειρά από εντυπωσιακά πρωτότυπα που δείχνουν πόσο μακριά σκοπεύει να φτάσει η ιαπωνική εταιρεία στο μέλλον της μοτοκίνησης.

Πιο χαρακτηριστικό από όλα είναι το Motoroid:Λ. Η τρίτη εκδοχή του αυτόνομου, αυτο-ισορροπούμενου concept που πρωτοείδαμε το 2017. Η Yamaha περιγράφει το νέο Motoroid ως ένα όχημα που εξελίσσεται μέσω “reinforcement learning”. Δηλαδή μηχανικής μάθησης ενισχυμένης με συνεχή δοκιμή σε εικονικά περιβάλλοντα. Στόχος είναι η ανάπτυξη αυτόνομων, όλο και πιο φυσικών κινήσεων, χάρη σε έναν ελαφρύ αλλά εξαιρετικά ανθεκτικό εξωσκελετό, σχεδιασμένο να αντέχει τα “χτυπήματα” της διαδικασίας μάθησης.

Η ίδια η εταιρεία μιλά για “οργανικές κινήσεις που προκύπτουν από εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης”. Το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί ώστε να σηκώνεται από πεσμένη θέση μόνο του, με τη βοήθεια των πλευρικών στηριγμάτων και ενός αρθρωτού πίσω τμήματος που στρίβει γύρω από έναν άξονα. Η εικόνα είναι σχεδόν εξωπραγματική. Προϊδεάζει για μία εποχή όπου οι μοτοσυκλέτες θα μπορούν να μαθαίνουν και να κινούνται αυτόνομα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Πέρα όμως από την τεχνητή νοημοσύνη, η Yamaha φέρνει στο προσκήνιο και άλλες φουτουριστικές ιδέες. Ανάμεσά τους το Tricera. Ένα ηλεκτρικό τρίτροχο roadster με σύστημα διεύθυνσης και στους τρεις τροχούς. Το πρωτότυπο υπόσχεται μία εμπειρία οδήγησης εξαιρετικά κοντά στην άσφαλτο. Συνδυάζοντας την ευελιξία με την αίσθηση ενός καρτ.

Ακολουθεί το Buddy Porter Concept. Ένα scooter με υδρογόνο που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Toyota. Διαθέτει δύο δεξαμενές υδρογόνου και αυτονομία περίπου 100 χιλιομέτρων. Προορίζεται για αστικές μετακινήσεις ή μικρές εμπορικές αποστολές. Ενώ η παρουσία θόλου και αποθηκευτικού χώρου τονίζει τον πρακτικό χαρακτήρα του.

Η Yamaha δείχνει επίσης πως δεν έχει ξεχάσει τα υβριδικά της project. Το Proto HEV, που είδαμε τον Φεβρουάριο, επιστρέφει με σύστημα παράλληλης-σειριακής υβριδικής μετάδοσης που συνδυάζει κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτρικό μοτέρ, προσφέροντας πιο “ζωντανή” απόκριση.

Το πιο επιθετικό πρωτότυπο είναι το streetfighter-style Proto PHEV, το οποίο επιτρέπει στον αναβάτη να επιλέξει ανάμεσα σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία ή υβριδική, ανάλογα με τη διάθεση ή το περιβάλλον οδήγησης.

Για τους λάτρεις των sportbikes υπάρχει το Proto BEV. Ένα πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο που έχει στόχο την πίστα. Με μεγάλη μπαταρία και απλουστευμένα ηλεκτρονικά για να κρατά τον αναβάτη εστιασμένο στη διαδρομή, όχι στις ρυθμίσεις.

Η Yamaha δείχνει ξεκάθαρα πως δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά όρια της μοτοσυκλέτας. Το μέλλον που ξεδιπλώνεται μπροστά μας, φαίνεται εντυπωσιακό, εξωπραγματικό αλλά και απρόβλεπτο.

