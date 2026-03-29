EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η υπόσχεση της Mazda για το νέο MX-5 που ενθουσίασε τους petrolhead

ΚΥΡΙΑΚΗ | 29.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η Mazda δεσμεύεται να κρατήσει τον fun χαρακτήρα του εμβληματικού της roadster – Δες με ποιον τρόπο και που βάζει την «κόκκινη γραμμή»

Το MX-5 Miata ετοιμάζεται για την επόμενη γενιά του και, σύμφωνα με τη Mazda, ο βασικός του χαρακτήρας δεν πρόκειται να αλλάξει, παραμένοντας μικρό σε διαστάσεις και το κυριότερο, ελαφρύ!

Κάτω από 1.000 κιλά

Η Mazda έχει θέσει έναν ξεκάθαρο στόχο για τη νέο Miata: βάρος κάτω από 1.000 κιλά. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ακόμη ελαφρύτερο από τη σημερινή γενιά (ND), η οποία ήδη θεωρείται μια από τις προτάσεις της αγοράς, που απευθύνεται σε «πιουρίστες».

Η εταιρεία μάλιστα μιλά για τη γνωστή «gram strategy», δηλαδή τη φιλοσοφία μείωσης βάρους σε κάθε επιμέρους εξάρτημα – μια εμμονή που έχει συνοδεύσει το μοντέλο σε όλη την ιστορία του.

Xωρίς υβριδικά σύνολα (προς το παρόν)

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Mazda ουσιαστικά απορρίπτει –τουλάχιστον προς το παρόν– την υβριδική τεχνολογία και ο λόγος είναι απλός, το βάρος.

Στελέχη της εταιρείας δηλώνουν ότι τα υβριδικά συστήματα παραμένουν «πολύ βαριά» για τη φιλοσοφία του Miata και κάθε προσπάθεια ενσωμάτωσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας, θα αλλοίωνε τον χαρακτήρα του μοντέλου. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη γενιά θα συνεχίσει να βασίζεται σε κινητήρα εσωτερικής καύσης, τουλάχιστον στην αρχική έκδοση.

Παραμένει μικρό και «αναλογικό»

Παρά τις τάσεις για αύξηση του μεγέθους και προσθήκη τεχνολογίας, η Mazda δεν σκοπεύει να αλλάξει τη «συνταγή» που έκανε το MX-5 τόσο επιτυχημένο:

• Συμπαγείς διαστάσεις, κοντά στα 4 μέτρα μήκος

• Έμφαση στην οδηγική αίσθηση και όχι στην απόλυτη ισχύ

• Διατήρηση χειροκίνητου κιβωτίου

• Ατμοσφαιρικός κινητήρας (νέας γενιάς)

Φυσικά, τίποτα δεν είναι απόλυτο. Η Mazda αναγνωρίζει ότι στο μέλλον ίσως χρειαστεί κάποια μορφή εξηλεκτρισμού, μέσω ήπιας υβριδικής τεχνολογίας ή ακόμα και αμιγούς ηλεκτρικής μορφής, αν η τρέχουσα τεχνολογία του «τότε» μπορεί να εκπληρώσει τις προαναφερθείσες απαιτήσεις για το ύφος του MX-5.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η προτεραιότητα είναι σαφής: αν χαθεί το χαμηλό βάρος και η απλότητα, «δεν θα είναι πλέον Miata».

#Mazda#Mazda MX-5#Miata
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Δείτε επίσης

ferrari-luce-polemos-onomaton-me-ti-mazda-prin-kan-vgei-stin-agora-796635

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.03.2026

Ferrari «Luce»: Πόλεμος ονομάτων με τη Mazda πριν καν βγει στην αγορά
akomi-ena-premium-suv-egkataleipei-ta-fysika-koubia-stin-kabina-785665

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.12.2025

Ακόμη ένα premium SUV εγκαταλείπει τα φυσικά κουμπιά στην καμπίνα
poleitai-to-diasimotero-mazda-rx-7-olon-ton-epochon-to-xereis-sigoura-ki-esy-781744

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.11.2025

Πωλείται το διασημότερο Mazda RX-7 όλων των εποχών – Το ξέρεις σίγουρα κι εσύ
mazda-vision-x-coupe-x-compact-o-wankel-echei-mellon-alla-tha-kaiei-fykia-781169

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.10.2025

Mazda Vision X-Coupe & X-Compact: Ο wankel έχει μέλλον αλλά θα καίει… φύκια!
to-mazda-pou-aristefse-stin-prostasia-paidion-me-93-erchetai-kai-stin-ellada-766704

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.10.2025

Το Mazda που αρίστευσε στην προστασία παιδιών με 93% – Έρχεται και στην Ελλάδα
to-megalo-iaponiko-suv-pou-sarose-sta-test-asfaleias-poso-kostizei-stin-ellada-771839

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.08.2025

To μεγάλο ιαπωνικό SUV που σάρωσε στα τεστ ασφάλειας – Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

