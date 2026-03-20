Η υβριδική έκδοση του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026 πάτησε Ελλάδα – Τιμές από 49.950 ευρώ

Η νέα Mercedes-Benz CLA ξεκινά την εμπορική της πορεία στην Ελλάδα και η υβριδική της έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη στις εκθέσεις του επίσημου δικτύου της μάρκας. Πρόκειται για το μοντέλο που έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο του European Car of the Year 2026, κάτι που δίνει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στο λανσάρισμά του, ειδικά σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός στα premium sedan είναι πλέον ιδιαίτερα έντονος.

Η νέα CLA πατά πάνω σε μια εντελώς νέα τεχνολογική βάση, διατηρεί το coupe-sedan ύφος που την έκανε να ξεχωρίσει και έρχεται στην υβριδική της μορφή με τεχνολογία 48V και επιλογές τόσο σε προσθιοκίνηση όσο και σε 4MATIC.

Η CLA που αλλάζει επίπεδο για τη Mercedes

Η γερμανική μάρκα παρουσιάζει τη νέα CLA ως το πιο αποδοτικό, πιο έξυπνο και πιο διαισθητικό μοντέλο που έχει φτιάξει μέχρι σήμερα σε αυτή την κατηγορία. Πίσω από αυτή την τοποθέτηση υπάρχει ουσία, αφού το αυτοκίνητο βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MMA, η οποία εξελίχθηκε εξαρχής για να υποστηρίζει τόσο προηγμένα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης όσο και πολύ υψηλό επίπεδο ψηφιακής συνδεσιμότητας.

Αυτό έχει σημασία, γιατί η νέα CLA δεν είναι απλώς μια σχεδιαστική ανανέωση. Είναι το πρώτο βήμα μιας νέας γενιάς compact premium μοντέλων για τη Mercedes-Benz, με στόχο μεγαλύτερη αποδοτικότητα, περισσότερο λογισμικό, καλύτερη αξιοποίηση του χώρου και πιο σύγχρονη εμπειρία χρήσης.

Σχεδίαση που πατά στο συναίσθημα

Εξωτερικά, η νέα CLA παραμένει αναγνωρίσιμη ως Mercedes-Benz, αλλά ταυτόχρονα δείχνει πιο φρέσκια και πιο τεχνολογική. Οι αναλογίες είναι έντονα δυναμικές, η γραμμή της οροφής παραμένει χαμηλή και coupe, ενώ η μάσκα και τα φωτιστικά σώματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εικόνα του αυτοκινήτου.

Στην υβριδική έκδοση, η CLA ξεχωρίζει από την ηλεκτρική κυρίως χάρη στη κλασική μάσκα ψυγείου με το αστέρι στο κέντρο και το μοτίβο της Mercedes-Benz σε φινίρισμα χρωμίου. Η φωτεινή LED λωρίδα περιμετρικά της μάσκας ενισχύει το νυχτερινό αποτύπωμα και δίνει στο εμπρός μέρος μια αρκετά θεατρική αλλά και σύγχρονη εικόνα.

Η σχεδιαστική λογική είναι ξεκάθαρη. Η Mercedes θέλει η νέα CLA να δείχνει εκθαμβωτική, κομψή και συναισθηματική, χωρίς να χάνει τον premium προσανατολισμό της.

Νέα ψηφιακή εμπειρία στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, η νέα CLA θέλει να περάσει σε άλλο επίπεδο την αίσθηση ψηφιακού premium sedan. Το βασικό στοιχείο είναι η νέα MBUX Superscreen, η οποία εκτείνεται σχεδόν σε όλο το πλάτος του ταμπλό και δημιουργεί ένα καθαρά ψηφιακό περιβάλλον.

Η νέα γενιά του MBUX βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα MB.OS και αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη από Microsoft και Google. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, είναι ένα οικοσύστημα που μαθαίνει από τις συνήθειες του οδηγού, προσαρμόζεται στις προτιμήσεις του και προσφέρει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες και προτάσεις.

Αυτή η κατεύθυνση δείχνει και τη νέα στρατηγική της μάρκας. Η CLA δεν προβάλλεται μόνο ως αυτοκίνητο, αλλά ως ψηφιακή πλατφόρμα μετακίνησης με premium περιβάλλον χρήσης.

Περισσότεροι χώροι και καλύτερη πρακτικότητα

Ένα από τα σημαντικά σημεία της νέας γενιάς είναι η καλύτερη εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων. Η νέα αρχιτεκτονική και η διαφορετική διάταξη των μηχανικών μερών επιτρέπουν καλύτερη αξιοποίηση της καμπίνας και περισσότερο χώρο για επιβάτες και αποσκευές σε σχέση με την προηγούμενη CLA.

Η Mercedes-Benz δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η νέα CLA προσφέρει μεγαλύτερη πρακτικότητα στην καθημερινότητα, χωρίς να θυσιάζει τον σπορτίφ χαρακτήρα της.

Υβριδική τεχνολογία 48V με ηλεκτρική κίνηση στην πόλη

Η υβριδική CLA υιοθετεί ένα νέο σύστημα 48V, στο οποίο ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος στο κιβώτιο. Η διάταξη αυτή δίνει στο αυτοκίνητο δυνατότητα για πιο ουσιαστική ηλεκτρική υποβοήθηση σε σχέση με τα κλασικά mild hybrid συστήματα, ενώ η Mercedes τονίζει ότι σε χαμηλές αστικές ταχύτητες και όταν απαιτείται χαμηλή ισχύς, τα υβριδικά μοντέλα μπορούν να κινηθούν αμιγώς ηλεκτρικά.

Το λεγόμενο electric cruising μπορεί να συμβεί σε ταχύτητες έως περίπου 100 km/h, ενώ το σύστημα μπορεί να ανακτά ενέργεια και στις οκτώ σχέσεις του κιβωτίου, με ισχύ ανάκτησης έως 25 kW.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η CLA hybrid στοχεύει όχι απλώς στη μείωση της κατανάλωσης, αλλά και σε πιο ομαλή και σχεδόν ανεπαίσθητη εναλλαγή ανάμεσα σε θερμική και ηλεκτρική λειτουργία.

Νέος κινητήρας 1.5 με κύκλο Miller

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο νέος τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1,5 λίτρων, μέλος της οικογένειας FAME. Η Mercedes τον έχει εξελίξει με στόχο να συνδυάζει ισχύ και αποδοτικότητα, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τον κύκλο Miller, ο οποίος βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης κυρίως σε συνθήκες μερικού φορτίου.

Ο κινητήρας έχει λόγο συμπίεσης 12:1 και συνοδεύεται από σύγχρονες τεχνολογίες όπως:

μπλοκ αλουμινίου με επίστρωση NANOSLIDE

κυλινδροκεφαλή με μερικώς ενσωματωμένη πολλαπλή εξαγωγής

υπερσυμπιεστή με τμηματοποιημένο στρόβιλο

ηλεκτρικό συμπιεστή ψυκτικού υγρού 48V

Η μετάδοση περνά μέσα από νέο οκτατάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 8F-eDCT, όπου ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος απευθείας στο σύστημα.

Η πιο αποδοτική Mercedes με θερμικό κινητήρα στην κατηγορία της

Η Mercedes τονίζει ότι η CLA 180 είναι το πιο αποδοτικό μοντέλο της με κινητήρα εσωτερικής καύσης στην κατηγορία της, με κατανάλωση περίπου 5,4 έως 4,9 lt/100 km και εκπομπές 123 έως 111 g/km CO2.

Για όποιον θέλει ένα premium sedan με χαμηλή κατανάλωση, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος να περάσει στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση.

Οι εκδόσεις της υβριδικής CLA στην Ελλάδα

Η νέα υβριδική Mercedes-Benz CLA προσφέρεται στην ελληνική αγορά σε πέντε εκδόσεις.

CLA 180 1.5 48V

Κίνηση: FWD

Ισχύς: 136 PS + 30 PS από το 48V σύστημα

CO2: 123 g/km

Τιμή: 49.950 €

CLA 200 1.5 48V

Κίνηση: FWD

Ισχύς: 163 PS + 30 PS από το 48V σύστημα

CO2: 123 g/km

Τιμή: 54.900 €

CLA 200 1.5 48V 4MATIC

Κίνηση: 4MATIC

Ισχύς: 163 PS + 30 PS από το 48V σύστημα

CO2: 130 g/km

Τιμή: 57.900 €

CLA 220 1.5 48V

Κίνηση: FWD

Ισχύς: 190 PS + 30 PS από το 48V σύστημα

CO2: 124 g/km

Τιμή: 58.800 €

CLA 220 1.5 48V 4MATIC

Κίνηση: 4MATIC

Ισχύς: 190 PS + 30 PS από το 48V σύστημα

CO2: 132 g/km

Τιμή: 61.400 €

