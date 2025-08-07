Η Zeekr ήρθε στην Ελλάδα με την GEO Mobility Hellas – Ποια μοντέλα φέρνει;

Η Zeekr κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο μέσω της GEO Mobility Hellas, φέρνοντας τα ηλεκτρικά Zeekr 7X, 001 και X. Πού θα τα δεις και πότε ξεκινούν οι παραγγελίες;

Η Zeekr εγκαινιάζει την παρουσία της στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο 2025

Συνεργάζεται με την GEO Mobility Hellas για τη διάθεση και υποστήριξη των μοντέλων

Τα πρώτα μοντέλα θα είναι τα Zeekr 7X (μεσαίο SUV), Zeekr 001 (shooting brake) και Zeekr X (compact SUV)

Το πρώτο experience center ανοίγει στο Μαρούσι, Αθήνα

Η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη αγορά της Zeekr στη Νότια Ευρώπη

Η premium ηλεκτρική Zeekr έρχεται επίσημα στην Ελλάδα

Η Zeekr, η ταχέως αναπτυσσόμενη premium μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων του ομίλου Geely, ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, με στρατηγικό συνεργάτη την GEO Mobility Hellas A.E., έναν εισαγωγέα με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Η Zeekr κάνει πρεμιέρα στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο του 2025, εντάσσοντας τη χώρα μας στη λίστα των ευρωπαϊκών αγορών όπου ήδη δραστηριοποιείται – όπως Σουηδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Δανία και Βέλγιο.

Ποια μοντέλα έρχονται στην Ελλάδα;

Η αρχική γκάμα της Zeekr για την Ελλάδα θα περιλαμβάνει:

Zeekr 7X : Νέο, μεσαίο SUV , με αιχμηρό σχεδιασμό και τεχνολογία αιχμής

Zeekr 001 : Ένα shooting brake με ξεχωριστή σχεδίαση και αυτονομία μεγάλων αποστάσεων

Zeekr X: Compact SUV για αστικές και περιαστικές μετακινήσεις με στιλ

Όλα τα μοντέλα είναι 100% ηλεκτρικά και θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία από το Φθινόπωρο του 2025 μέσω της GEO Mobility Hellas και του επίσημου ιστότοπου zeekr-greece.gr.

Πού θα τα δούμε;

Η Zeekr ξεκινά με το πρώτο experience center στο Μαρούσι, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν εκθέσεις και σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα. Το δίκτυο θα περιλαμβάνει και εξουσιοδοτημένα συνεργεία, με στόχο τη μέγιστη εμπιστοσύνη και υποστήριξη των πελατών.

Γιατί Zeekr τώρα;

Η επιλογή της Ελλάδας ως επόμενης χώρας ανάπτυξης της Zeekr δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με τα στοιχεία:

Η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα αυξήθηκε πάνω από 33% μέσα στο 2024

Η ανάπτυξη των δημοσίων φορτιστών είναι η ταχύτερη στην Ευρώπη

Η Ελλάδα ανήκει πλέον στις 10 κορυφαίες χώρες σε εγκατεστημένη ισχύ ανά EV

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Lothar Schupet, CEO της Zeekr Europe:

«Είμαστε υπερήφανοι για το ντεμπούτο μας στη Νότια Ευρώπη, και η Ελλάδα είναι μια κρίσιμη αγορά για την επιτάχυνση της βιώσιμης κινητικότητας».

Από την πλευρά του, ο Ran Danai, CEO της GEO Mobility Hellas, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή να φέρνουμε τη Zeekr στην Ελλάδα και να συμμετέχουμε στην πράσινη μετάβαση της ελληνικής αγοράς».

Τι κρατάμε;

Η Zeekr εισέρχεται δυναμικά στην ελληνική αγορά , με πλήρη γκάμα premium ηλεκτρικών μοντέλων

Η συνεργασία με την GEO Mobility Hellas εξασφαλίζει επαγγελματική υποστήριξη και δίκτυο service

Το πρώτο κατάστημα ανοίγει στην Αθήνα , με παραγγελίες από τον Σεπτέμβριο

Η άφιξη της Zeekr ενισχύει περαιτέρω την ηλεκτροκίνηση στη χώρα, η οποία σημειώνει εντυπωσιακή πρόοδο

Τα 5 SUV για να κάνεις καλοκαίρι με έως 25.000 ευρώ

Αυτή είναι η φθηνότερη έκδοση του best-seller αυτοκινήτου στην Ελλάδα – Τιμή

Φθηνότερο το Jeep Avenger στην Ελλάδα: Νέα εισαγωγική τιμή για το best-seller SUV