Η Zeekr παρουσιάζει το πρώτο Zeekr Experience Store στην Ελλάδα

Η Zeekr εγκαινιάζει το πρώτο της Zeekr Experience Store στην Ελλάδα, έναν χώρο όπου η αισθητική, η τεχνολογία και η εμπειρία συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία

Το πρώτο Zeekr Experience Store άνοιξε τις πύλες του στη Λεωφόρο Κηφισίας 87, στον κόμβο Αμαρουσίου, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη πολυτέλεια της εταιρείας μέσα από τα προσεγμένα υλικά και τη minimal αρχιτεκτονική του. Τώρα, οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της κινέζικης μάρκας, σχεδιασμένα για όσους αναζητούν μια εμπειρία οδήγησης που δεν κάνει συμβιβασμούς σε τεχνολογία, άνεση ή αισθητική.

Η σειρά ηλεκτρικών οχημάτων της Zeekr περιλαμβάνει τα:

Zeekr 001: ένα εμβληματικός shooting brake που συνδυάζει δύναμη και κομψότητα

ένα εμβληματικός shooting brake που συνδυάζει δύναμη και κομψότητα Zeekr X: ένα σύγχρονο compact SUV και,

ένα σύγχρονο compact SUV και, Zeekr 7X: ένα μοντέλο που ενσαρκώνει την επόμενη γενιά έξυπνης ηλεκτρικής απόδοσης

Zeekr Exclusive Days

Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Zeekr Experience Store, η εταιρεία γιορτάζει με τις Zeekr Exclusive Days, προσφέροντας μοναδικά προνόμια και ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα για όλα τα μοντέλα της από τις 8 μέχρι της 13 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε επίσης: Η κινεζική μάρκα αυτοκινήτων που συμμετέχει στο φετινό GNTM

Για το νέο Zeekr X θα ισχύσει το Πρόγραμμα “Xtreme Value 50”, με δύο επιλογές χρηματοδότησης: 0% επιτόκιο με 288€ τον μήνα για 60 μήνες, ή 3,9% επιτόκιο με 397€ τον μήνα για 72 μήνες. Παράλληλα, για όλη τη διάρκεια των Zeekr Exclusive Days, η Zeekr προσφέρει 4 χρόνια δωρεάν service σε όλα τα μοντέλα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την premium εμπειρία και τη δέσμευσή της προς τον σύγχρονο οδηγό.

Η GEO Mobility Hellas, σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της Zeekr το αμέσως επόμενο διάστημα, ενισχύοντας την παρουσία της μάρκας σε κομβικά σημεία της χώρας.

Τι κρατάμε:

Το πρώτο ZEEKR Experience Store στην Ελλάδα άνοιξε τις πύλες του στη Λ. Κηφισίας 87

Ένας premium, τεχνολογικά προηγμένος χώρος που αποτυπώνει τη φιλοσοφία της Zeekr

Παρουσίαση της νέας γενιάς ηλεκτρικών μοντέλων Zeekr

H Zeekr γιορτάζει με τις Zeekr Exclusive Days, από τις 8 έως τις 13 Δεκεμβρίου

Toyota GR GT & GR GT3: Το supercar της Gazoo Racing αποκαλύφθηκε

Premium υβριδικό οικογενειακό με 186 ίππους, κατανάλωση 5,6 lt/100km και τιμή 27.990 ευρώ

Toyota bZ4X: Το ισχυρότερο SUV της μάρκας στην Ελλάδα που καίει 2,78 € στα 100 km με 11 χρόνια εγγύηση – Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές