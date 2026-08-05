Ιαπωνικό υβριδικό C-SUV 204 ίππων έκανε 1.980 km με ένα γέμισμα – Τιμή στην Ελλάδα

Το Nissan Qashqai e-POWER των 204 PS διένυσε 1.980 km χωρίς ανεφοδιασμό και κατέκτησε ρεκόρ Guinness. Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα.

Ένα Nissan Qashqai με το νέο υβριδικό σύστημα e-POWER κατάφερε να διανύσει 1.980 km χωρίς να ανεφοδιαστεί με καύσιμο ή να συνδεθεί σε φορτιστή, εξασφαλίζοντας μία θέση στο Guinness World Records.

Η επίδοση καταγράφηκε στην Κολομβία, σε μια διαδρομή που ξεκίνησε από την Μπογκοτά και ολοκληρώθηκε στις ακτές της Καραϊβικής. Το ιαπωνικό C-SUV πέρασε από διαφορετικές συνθήκες κυκλοφορίας και οδοστρώματος, με ολόκληρη τη διαδικασία να παρακολουθείται από εκπροσώπους του Guinness.

Στην ελληνική αγορά, το ανανεωμένο Qashqai e-POWER αποδίδει 204 PS και ξεκινά από τις 40.590 ευρώ.

Από την Μπογκοτά στην Καραϊβική με ένα ρεζερβουάρ

Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 17 Ιουλίου 2026 και είχε συνολική διάρκεια τεσσάρων ημερών.

Το Qashqai e-POWER κάλυψε 1.980 km με ένα γέμισμα, χωρίς ενδιάμεσο ανεφοδιασμό και χωρίς εξωτερική φόρτιση της μπαταρίας. Το αποτέλεσμα του χάρισε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει ένα ηλεκτρικό SUV εκτεταμένης αυτονομίας χωρίς ανεφοδιασμό ή σύνδεση σε φορτιστή.

Η επίδοση πιστοποιήθηκε έπειτα από έλεγχο των δεδομένων και των επιμέρους σταδίων της διαδρομής.

Χρειάζεται, πάντως, να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για προσπάθεια επίτευξης ρεκόρ και όχι για την αυτονομία που πρέπει να περιμένει ένας οδηγός σε συνηθισμένη καθημερινή χρήση. Η οδήγηση σε τέτοιες δοκιμές γίνεται με βασική προτεραιότητα τη μέγιστη οικονομία καυσίμου.

Πώς λειτουργεί το σύστημα e-POWER

Η λειτουργία του e-POWER διαφέρει από εκείνη ενός συμβατικού υβριδικού αυτοκινήτου.

Στο Qashqai, οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας δεν συνδέεται μηχανικά με αυτούς, αλλά λειτουργεί ως γεννήτρια, παράγοντας την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται το σύστημα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός απολαμβάνει χαρακτηριστικά που θυμίζουν αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπως:

άμεση απόκριση στο πάτημα του γκαζιού

γραμμική επιτάχυνση

απουσία συμβατικών αλλαγών ταχυτήτων

πιο ήσυχη λειτουργία σε χαμηλές ταχύτητες.

Η βασική διαφορά από ένα κανονικό ηλεκτρικό μοντέλο είναι ότι το Qashqai δεν χρειάζεται φόρτιση από εξωτερική πηγή. Ο ανεφοδιασμός γίνεται κανονικά με βενζίνη, όπως σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο με θερμικό κινητήρα.

Νέο σύστημα 5-σε-1 και ισχύς 204 PS

Η τελευταία γενιά του e-POWER χρησιμοποιεί μια νέα συμπαγή μονάδα, στην οποία έχουν ενσωματωθεί πέντε βασικά εξαρτήματα του συστήματος κίνησης.

Στο ίδιο σύνολο βρίσκονται:

ο ηλεκτροκινητήρας

η γεννήτρια

ο μετατροπέας

ο ενισχυτής

ο μειωτήρας μετάδοσης.

Η νέα διάταξη περιορίζει το μέγεθος και το βάρος του συστήματος, με στόχο την καλύτερη ενεργειακή απόδοση και την πιο πολιτισμένη λειτουργία. Παράλληλα, η αναγεννητική πέδηση ανακτά μέρος της ενέργειας κατά την επιβράδυνση και την επιστρέφει στην μπαταρία.

Ο ηλεκτροκινητήρας του Qashqai e-POWER αποδίδει 204 PS, ενώ ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,5 lt αναλαμβάνει αποκλειστικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επίσημη μικτή κατανάλωση των εκδόσεων που διατίθενται στην Ελλάδα βρίσκεται στα 4,6-4,7 lt/100 km, με εκπομπές CO₂ από 103 έως 105 g/km, ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού.

Πόσο κοστίζει το Nissan Qashqai e-POWER στην Ελλάδα

Η έκδοση των 204 PS ξεκινά από τις 40.590 ευρώ στο επίπεδο εξοπλισμού Unique.

Η ελληνική γκάμα περιλαμβάνει πέντε εκδόσεις:

Έκδοση Qashqai e-POWER 204 PS Τιμή Unique 40.590 € N-Connecta 42.590 € N-Design 45.590 € Techna 46.590 € Techna Plus 48.590 €

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις τρέχουσες εμπορικές ενέργειες, το χρώμα και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Η βασική Unique εμφανίζει και τη χαμηλότερη επίσημη κατανάλωση, στα 4,6 lt/100 km, με εκπομπές 103 g/km. Στις υπόλοιπες εκδόσεις οι αντίστοιχες τιμές διαμορφώνονται στα 4,7 lt/100 km και 105 g/km.

Υβριδικό, αλλά με αίσθηση ηλεκτρικού

Το βασικό πλεονέκτημα του e-POWER δεν περιορίζεται στην κατανάλωση. Η Nissan έχει επιλέξει αυτή τη διάταξη για να προσφέρει την αίσθηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου χωρίς να απαιτείται αλλαγή στις συνήθειες του οδηγού.

Δεν χρειάζεται εγκατάσταση wallbox, αναζήτηση δημόσιου φορτιστή ή αναμονή για την αναπλήρωση της μπαταρίας. Παράλληλα, επειδή την κίνηση αναλαμβάνει πάντοτε ο ηλεκτροκινητήρας, η απόκριση παραμένει άμεση και η επιτάχυνση ομαλή.

Το ρεκόρ των 1.980 km αποτελεί μια ακραία επίδειξη της αποδοτικότητας του συστήματος. Δεν αντιπροσωπεύει μια τυπική αυτονομία χρήσης, δείχνει όμως πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η συγκεκριμένη τεχνολογία όταν η οδήγηση και οι συνθήκες προσαρμοστούν στον στόχο της μέγιστης οικονομίας.

Τι κρατάμε;