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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρικά πατίνια: Αναλυτικά απαγορεύσεις, πρόστιμα και διατάξεις στην Ελλάδα – Ολοκληρωμένος οδηγός

ΤΕΤΑΡΤΗ | 22.07.2026
Στέλιος Παππάς
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Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια με όριο ηλικίας, υποχρεωτική ασφάλιση, ηλεκτρονικό μητρώο και πρόστιμα έως 1.000 ευρώ.

Νέοι και σημαντικά αυστηρότεροι κανόνες τίθενται σε ισχύ για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Ελλάδα, μετά την ψήφιση του σχετικού θεσμικού πλαισίου από τη Βουλή.

Οι διατάξεις εισάγουν κατώτατο όριο ηλικίας, υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και ηλεκτρονικό μητρώο, ενώ αυξάνουν αισθητά τα πρόστιμα για συγκεκριμένες παραβάσεις.

Οι αλλαγές αφορούν τόσο τους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών πατινιών όσο και τις επιχειρήσεις που τα πωλούν, τα ενοικιάζουν ή τα διαθέτουν μέσω υπηρεσιών κοινόχρηστης μετακίνησης.

Απαγορεύονται τα ηλεκτρικά πατίνια στους κάτω των 17 ετών

Η βασικότερη αλλαγή αφορά την ηλικία των χρηστών. Με το νέο πλαίσιο, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικού πατινιού στο οδικό δίκτυο από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται τα ηλεκτρικά οχήματα προσωπικής μετακίνησης που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία.

Όποιος οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι χωρίς να έχει συμπληρώσει τα 17 έτη θα αντιμετωπίζει πρόστιμο 150 ευρώ.

Η ρύθμιση αφορά τόσο τα ιδιόκτητα ηλεκτρικά πατίνια όσο και εκείνα που διατίθενται προς ενοικίαση.

Πρόστιμο 350 ευρώ σε δρόμους με όριο άνω των 50 km/h

Αυστηρότερη γίνεται και η αντιμετώπιση όσων κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ξεπερνά τα 50 km/h.

Το πρόστιμο για τη συγκεκριμένη παράβαση αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ.

Η διάταξη δεν αφορά την ταχύτητα με την οποία κινείται το ίδιο το πατίνι, αλλά το όριο ταχύτητας που ισχύει στον δρόμο. Επομένως, η κυκλοφορία ηλεκτρικού πατινιού απαγορεύεται σε οδούς όπου τα αυτοκίνητα επιτρέπεται να κινούνται με περισσότερα από 50 km/h.

Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

Οι ιδιοκτήτες και κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών θα πρέπει πλέον να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.

Η ασφάλιση προορίζεται για την κάλυψη ζημιών ή τραυματισμών που μπορεί να προκαλέσει ο οδηγός σε άλλο πρόσωπο κατά τη χρήση του πατινιού.

Η κυκλοφορία χωρίς την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη θα τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 250 ευρώ.

Παράλληλα, ο οδηγός θα πρέπει να φέρει μαζί του αποδεικτικό της ασφάλισης κάθε φορά που χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό πατίνι.

Υποχρεωτική ταυτότητα κατά την οδήγηση

Εκτός από το αποδεικτικό ασφάλισης, κάθε οδηγός ηλεκτρικού πατινιού θα πρέπει να έχει μαζί του νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης.

Με αυτόν τον τρόπο οι ελεγκτικές αρχές θα μπορούν να επιβεβαιώνουν την ηλικία του χρήστη και να ελέγχουν αν τηρείται το νέο κατώτατο όριο των 17 ετών.

Οι χρήστες θα πρέπει, επομένως, να έχουν διαθέσιμα κατά την οδήγηση:

  • έγγραφο ταυτοποίησης,
  • αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης.

Απαγορεύεται η πώληση και ενοικίαση σε ανηλίκους

Οι νέες υποχρεώσεις δεν περιορίζονται στους οδηγούς. Επιχειρήσεις και ιδιώτες που πωλούν, ενοικιάζουν ή διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια δεν θα επιτρέπεται να τα παραδίδουν σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Όποιος διαθέτει πατίνι θα πρέπει να ελέγχει την ηλικία του ενδιαφερόμενου, ζητώντας την επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου.

Η υποχρέωση αφορά:

  • καταστήματα πώλησης,
  • επιχειρήσεις ενοικίασης,
  • εταιρείες κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών,
  • κάθε επιχείρηση που διαθέτει πατίνια σε χρήστες.

Σε περίπτωση παράβασης, προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ για την επιχείρηση.

Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει επίσης τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για τα ηλεκτρικά πατίνια που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Στο μητρώο θα καταγράφονται:

  • τα στοιχεία του οχήματος,
  • τα τεχνικά χαρακτηριστικά του,
  • τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή κατόχου.

Στόχος είναι να διευκολυνθούν οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών και να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για τα ηλεκτρικά πατίνια που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο.

Η καταγραφή αναμένεται να βοηθήσει και στον έλεγχο της ασφαλιστικής κάλυψης, αλλά και στην ταυτοποίηση του πατινιού και του ιδιοκτήτη του σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος.

Όλα τα νέα πρόστιμα για τα ηλεκτρικά πατίνια

Παράβαση Πρόστιμο
Οδήγηση από άτομο κάτω των 17 ετών 150 €
Κυκλοφορία σε δρόμο με όριο άνω των 50 km/h 350 €
Κυκλοφορία χωρίς ασφάλιση αστικής ευθύνης 250 €
Πώληση ή ενοικίαση σε άτομο κάτω των 17 ετών 1.000 €

Τα πρόστιμα δείχνουν ότι το νέο πλαίσιο μεταφέρει σημαντικό μέρος της ευθύνης τόσο στους ίδιους τους χρήστες όσο και στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των ηλεκτρικών πατινιών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ένα παιδί κάτω των 17 ετών δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιεί ηλεκτρικό πατίνι στο οδικό δίκτυο.

Το γεγονός ότι το πατίνι ανήκει στην οικογένεια ή ότι χρησιμοποιείται μόνο για μικρές αποστάσεις δεν αλλάζει την απαγόρευση.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να πουλήσουν ή να νοικιάσουν ηλεκτρικό πατίνι απευθείας σε άτομο κάτω των 17 ετών, καθώς θα είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν την ηλικία του.

Τι κρατάμε;

  • Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών.
  • Το πρόστιμο για ανήλικο οδηγό ανέρχεται στα 150 ευρώ.
  • Η κυκλοφορία σε δρόμο με όριο άνω των 50 km/h τιμωρείται με 350 ευρώ.
  • Η ασφάλιση αστικής ευθύνης γίνεται υποχρεωτική.
  • Η χρήση ανασφάλιστου πατινιού επιφέρει πρόστιμο 250 ευρώ.
  • Ο οδηγός πρέπει να φέρει ταυτότητα και αποδεικτικό ασφάλισης.
  • Απαγορεύεται η πώληση ή η ενοικίαση σε άτομα κάτω των 17 ετών.
  • Οι επιχειρήσεις που παραβιάζουν την απαγόρευση αντιμετωπίζουν πρόστιμο 1.000 ευρώ.
  • Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο για τα πατίνια, τους ιδιοκτήτες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

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Tags
#ηλεκτρικά πατίνια#Πατίνι
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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