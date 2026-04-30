Ηλεκτρικά Πατίνια: Οι νόμοι που ορίζει ο ΚΟΚ και κανείς δεν τηρεί

Σοκ έχει προκαλέσει ο τραγικός θάνατος 13χρονου σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, εγείροντας ερωτήματα γύρω από την τήρηση του ΚΟΚ

Βαριά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηλείας και σε όλη την Ελλάδα ο τραγικός θάνατος ενός 13χρονου αγοριού σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, που σημειώθηκε στα Μακρίσια του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων. Την ίδια στιγμή, τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια παρουσιάζουν αυξητική τάση, με ειδικούς να επισημαίνουν ότι η χρήση οχημάτων μικροκινητικότητας πρέπει να γίνεται με αυστηρή τήρηση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το φαινόμενο ηλεκτρικά πατίνια

Τα ηλεκτρικά πατίνια και γενικότερα τα «πράσινα» μέσα μετακίνησης, τα οποία επιλέγουν όλο και περισσότεροι πολίτες, προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα, κυρίως μέσα στις πόλεις, καθώς συμβάλλουν στη μείωση της χρήσης αυτοκινήτων και της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ωστόσο, δεν παύουν να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, καθώς σε περίπτωση ατυχήματος οι χρήστες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι, κάτι που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μοιραίες συνέπειες.

Σε ό,τι αφορά το ισχύον πλαίσιο, για τα οχήματα μικροκινητικότητας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται στα 25 χλμ./ώρα, ενώ απαγορεύεται η κυκλοφορία τους σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας για τα αυτοκίνητα υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα.

Οι παραβάσεις συνοδεύονται από συγκεκριμένα πρόστιμα: σε περίπτωση υπέρβασης ταχύτητας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 40 ευρώ στον οδηγό και 100 ευρώ σε όποιον θέτει το όχημα σε κυκλοφορία. Αν η ταχύτητα ξεπερνά τα 35 χλμ./ώρα, το πρόστιμο αυξάνεται στα 100 ευρώ για τον οδηγό και στα 200 ευρώ για τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο. Επιπλέον, η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χλμ./ώρα τιμωρείται με πρόστιμο 80 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2025 έγιναν τροποποιήσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με τον νόμο 5209/2025 (ΦΕΚ 100/Α/13-6-2025), με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας τόσο για τους πεζούς όσο και για τους χρήστες οχημάτων.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Πιο συγκεκριμένα, το 2021, με το νόμο 4784, τροποποιήθηκαν διατάξεις του ΚΟΚ και εισήχθη ένας νέος όρος για κατηγορία οχήματος, τα Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα. Σε αυτά τα οχήματα περιλαμβάνονται τα ηλεκτρικά πατίνια, τα ηλεκτρικά τροχοπέδιλα, οι ηλεκτρικές τροχοσανίδες, τα hoverboard, καθώς και τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια για άτομα με αναπηρία.

Με τον εν λόγω νόμο ορίσθηκαν κανόνες που αφορούν στην εισαγωγή και τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων αυτών, την κυκλοφορία, αλλά και τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις που ο οδηγός δε συμμορφώνεται με τον ΚΟΚ.

Ειδικότερα:

-Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι τα 25 χλμ./ώρα. Ανεξάρτητα πόσο ισχυρό είναι ένα ηλεκτρικό πατίνι, ο χρήστης πρέπει να συμμορφώνεται με το συγκεκριμένο όριο.

-Οι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και λοιπών ΕΠΗΟ δεν επιτρέπεται να κινούνται σε οδούς που έχουν όριο ταχύτητας πάνω από 50 χλμ./ώρα. Έτσι, τα ηλεκτρικά πατίνια απαγορεύεται να κινούνται σε επαρχιακές οδούς, στις μεγάλες λεωφόρους, σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

-Οι χρήστες απαγορεύεται να έχουν ακουστικά στα αυτιά τους και φυσικά να μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο, παρά μόνο με ανοικτή ακρόαση.

-Απαγορεύεται η μεταφορά δεύτερου ατόμου.

-Αν η μέγιστη ταχύτητά τους είναι 6χλμ/ώρα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί και επιτρέπεται η οδήγηση τους σε άτομα άνω των 12 ετών.

-Αν έχουν ταχύτητα από 6 έως 25 χλμ/ώρα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα. Επιτρέπεται η οδήγησή τους από 15 ετών και άνω.

-Αν υπάρχουν ποδηλατοδρόμοι υποχρεούνται να κινούνται στους ποδηλατοδρόμους. Διαφορετικά, οι οδηγοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το δεξί άκρο του οδοστρώματος.

-Την νύκτα είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικού αντανακλαστικού γιλέκου.

-Πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κουδούνι, λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και κόκκινο αντανακλαστικό φως πίσω.

-Οι οδηγοί τους πρέπει να φορούν κράνος.

-Σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί, οι οδηγοί των ΕΠΗΟ υποχρεούνται να κινούνται με ταχύτητα ανάλογη των πεζών και να τους παραχωρούν προτεραιότητα.

-Όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να οδηγούν τα ηλεκτρικά οχήματα βαδίζοντας.

