Ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα: Αναλυτικά οι νέοι κανονισμοί και ο χάρτης με το που επιτρέπονται και που όχι

Νέοι κανόνες στην Αθήνα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Δες πού επιτρέπεται/απαγορεύεται η κίνηση, όρια ταχύτητας, στάθμευση και έλεγχοι – τι αλλάζει για χρήστες και εταιρείες.

Ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποιεί νέο κανονισμό χρήσης ηλεκτρικών πατινιών, με στόχο ασφάλεια πεζών/οδηγών και τάξη στους δημόσιους χώρους. Η κανονιστική επαναφέρει και συμπληρώνει ρυθμίσεις του ΚΟΚ: συγκεκριμένα όρια ταχύτητας, σαφείς ζώνες απαγόρευσης και κανόνες στάθμευσης μετά από δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι.

Πού επιτρέπεται η κυκλοφορία

Μόνο σε οδούς με ανώτατο όριο έως 50 km/h.

Πρακτικά: πριν ξεκινήσεις, κοίτα την πινακίδα ορίου του δρόμου. Αν είναι >50 km/h, μην κινείσαι με πατίνι.

Πού απαγορεύεται

Πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πάρκα και άλση.

Ερμού και Αιόλου (πεζόδρομοι): απαγόρευση κίνησης.

Πλάκα & Ψυρρή: επιτρέπεται μόνο με ταχύτητα πεζού (ουσιαστικά κύλιση σε walking speed).

Χώροι πρασίνου στην πόλη όπως Λυκαβηττός, Στρέφης, Εθνικός Κήπος : απαγορεύεται .

Πεδίον του Άρεως: εκτός αρμοδιότητας Δήμου Αθηναίων (ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής).

Χάρτης–λογική ζωνών: Ιστορικό κέντρο (Πλάκα–Ψυρρή) = walking speed, βασικοί πεζόδρομοι (Ερμού–Αιόλου) = όχι πατίνια, χώροι πρασίνου/άλση = όχι πατίνια, οδικό δίκτυο ≤50 km/h = επιτρέπεται.

Όρια ταχύτητας

Σε οδούς ≤50 km/h: κίνηση με πατίνι επιτρέπεται , με τήρηση των ορίων ταχύτητας που ορίζει η νομοθεσία/εταιρεία.

Σε Πλάκα–Ψυρρή: ταχύτητα πεζού (προτεραιότητα στους πεζούς, προσαρμογή σε ροή πλήθους).

Στάθμευση: που αφήνεις το πατίνι

Θεσπίζονται συγκεκριμένες “ζώνες μαζικής στάθμευσης” · οι εταιρείες οφείλουν να τοποθετούν εκεί τα πατίνια κάθε πρωί .

Αντικοινωνική στάθμευση (π.χ. ράμπες ΑμεΑ , οδηγοί τυφλών ): ο Δήμος απομακρύνει τα πατίνια βάσει νομοθεσίας περί απορριμμάτων.

Ευθύνη: βαρύνει τις εταιρείες μίσθωσης, οι οποίες μπορούν (με βάση τους όρους χρήσης) να μετακυλήσουν πρόστιμα στους χρήστες.

«Έξυπνη» χρέωση μέχρι να παρκάρεις σωστά

Προτείνεται μηχανισμός αυτόματης χρέωσης: ο χρόνος μίσθωσης συνεχίζει να “τρέχει” έως ότου ο χρήστης επιστρέψει το πατίνι σε εγκεκριμένη θέση.

Τεχνολογία & έλεγχοι

Υποχρεωτικός εξοπλισμός : τσιπ εντοπισμού (GPS) και κόφτες ταχύτητας , όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Ο Δήμος ζητά από τις εταιρείες να εφαρμόσουν πλήρως τα μέτρα μιας και η τεχνολογία υπάρχει και επιτρέπει γεωφράχτες (geofencing) για ζώνες απαγόρευσης/μείωσης ταχύτητας.

Mini οδηγός για χρήστες

Ελέγχεις το όριο δρόμου (≤50 km/h) πριν μπεις.

Δεν κινείσαι σε πεζοδρόμιο/πεζόδρομο/άλση . Σε Πλάκα–Ψυρρή πας με βήμα πεζού .

Σέβεσαι τις ζώνες στάθμευσης της εφαρμογής. Αν δεν “κλείνει” η διαδρομή , πιθανόν δεν είσαι σε σωστή θέση .

Μην κλείνεις ράμπες ΑμεΑ/οδηγούς τυφλών – κινδυνεύεις με απομάκρυνση & χρεώσεις από την εταιρεία.

Κράνος & φωτισμός: αυτονόητη προτεραιότητα ασφάλειας, ειδικά τη νύχτα.

Τι κρατάμε;

Επιτρέπεται κίνηση μόνο σε οδούς ≤50 km/h · απαγορεύονται πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, άλση.

Πλάκα–Ψυρρή = ταχύτητα πεζού · Ερμού–Αιόλου = ζώνες απαγόρευσης .

Λυκαβηττός–Στρέφης–Εθνικός Κήπος: όχι πατίνια · Πεδίον του Άρεως εκτός αρμοδιότητας Δήμου.

Θεσπίζονται ζώνες στάθμευσης · απομακρύνονται αντικοινωνικά σταθμευμένα πατίνια.

Ευθύνη στις εταιρείες (με δυνατότητα μετακύλισης προστίμων στον χρήστη) & συνεχής χρέωση μέχρι το παρκάρισμα στη σωστή θέση.

GPS & κόφτες ταχύτητας: υποχρεωτικά για έλεγχο χρήσης και ασφάλειας.

Πηγή: ertnews.gr

