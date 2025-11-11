Ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα: Αναλυτικά οι νέοι κανονισμοί και ο χάρτης με το που επιτρέπονται και που όχι

Νέοι κανόνες στην Αθήνα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Δες πού επιτρέπεται/απαγορεύεται η κίνηση, όρια ταχύτητας, στάθμευση και έλεγχοι – τι αλλάζει για χρήστες και εταιρείες.
Ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποιεί νέο κανονισμό χρήσης ηλεκτρικών πατινιών, με στόχο ασφάλεια πεζών/οδηγών και τάξη στους δημόσιους χώρους. Η κανονιστική επαναφέρει και συμπληρώνει ρυθμίσεις του ΚΟΚ: συγκεκριμένα όρια ταχύτητας, σαφείς ζώνες απαγόρευσης και κανόνες στάθμευσης μετά από δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι.
Πού επιτρέπεται η κυκλοφορία
-
Μόνο σε οδούς με ανώτατο όριο έως 50 km/h.
Πρακτικά: πριν ξεκινήσεις, κοίτα την πινακίδα ορίου του δρόμου. Αν είναι >50 km/h, μην κινείσαι με πατίνι.
Πού απαγορεύεται
-
Πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πάρκα και άλση.
-
Ερμού και Αιόλου (πεζόδρομοι): απαγόρευση κίνησης.
-
Πλάκα & Ψυρρή: επιτρέπεται μόνο με ταχύτητα πεζού (ουσιαστικά κύλιση σε walking speed).
-
Χώροι πρασίνου στην πόλη όπως Λυκαβηττός, Στρέφης, Εθνικός Κήπος: απαγορεύεται.
-
Πεδίον του Άρεως: εκτός αρμοδιότητας Δήμου Αθηναίων (ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής).
Χάρτης–λογική ζωνών: Ιστορικό κέντρο (Πλάκα–Ψυρρή) = walking speed, βασικοί πεζόδρομοι (Ερμού–Αιόλου) = όχι πατίνια, χώροι πρασίνου/άλση = όχι πατίνια, οδικό δίκτυο ≤50 km/h = επιτρέπεται.
Όρια ταχύτητας
-
Σε οδούς ≤50 km/h: κίνηση με πατίνι επιτρέπεται, με τήρηση των ορίων ταχύτητας που ορίζει η νομοθεσία/εταιρεία.
-
Σε Πλάκα–Ψυρρή: ταχύτητα πεζού (προτεραιότητα στους πεζούς, προσαρμογή σε ροή πλήθους).
Στάθμευση: που αφήνεις το πατίνι
-
Θεσπίζονται συγκεκριμένες “ζώνες μαζικής στάθμευσης”· οι εταιρείες οφείλουν να τοποθετούν εκεί τα πατίνια κάθε πρωί.
-
Αντικοινωνική στάθμευση (π.χ. ράμπες ΑμεΑ, οδηγοί τυφλών): ο Δήμος απομακρύνει τα πατίνια βάσει νομοθεσίας περί απορριμμάτων.
-
Ευθύνη: βαρύνει τις εταιρείες μίσθωσης, οι οποίες μπορούν (με βάση τους όρους χρήσης) να μετακυλήσουν πρόστιμα στους χρήστες.
«Έξυπνη» χρέωση μέχρι να παρκάρεις σωστά
Προτείνεται μηχανισμός αυτόματης χρέωσης: ο χρόνος μίσθωσης συνεχίζει να “τρέχει” έως ότου ο χρήστης επιστρέψει το πατίνι σε εγκεκριμένη θέση.
Τεχνολογία & έλεγχοι
-
Υποχρεωτικός εξοπλισμός: τσιπ εντοπισμού (GPS) και κόφτες ταχύτητας, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
-
Ο Δήμος ζητά από τις εταιρείες να εφαρμόσουν πλήρως τα μέτρα μιας και η τεχνολογία υπάρχει και επιτρέπει γεωφράχτες (geofencing) για ζώνες απαγόρευσης/μείωσης ταχύτητας.
Mini οδηγός για χρήστες
-
Ελέγχεις το όριο δρόμου (≤50 km/h) πριν μπεις.
-
Δεν κινείσαι σε πεζοδρόμιο/πεζόδρομο/άλση. Σε Πλάκα–Ψυρρή πας με βήμα πεζού.
-
Σέβεσαι τις ζώνες στάθμευσης της εφαρμογής. Αν δεν “κλείνει” η διαδρομή, πιθανόν δεν είσαι σε σωστή θέση.
-
Μην κλείνεις ράμπες ΑμεΑ/οδηγούς τυφλών – κινδυνεύεις με απομάκρυνση & χρεώσεις από την εταιρεία.
-
Κράνος & φωτισμός: αυτονόητη προτεραιότητα ασφάλειας, ειδικά τη νύχτα.
Τι κρατάμε;
-
Επιτρέπεται κίνηση μόνο σε οδούς ≤50 km/h· απαγορεύονται πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, άλση.
-
Πλάκα–Ψυρρή = ταχύτητα πεζού· Ερμού–Αιόλου = ζώνες απαγόρευσης.
-
Λυκαβηττός–Στρέφης–Εθνικός Κήπος: όχι πατίνια· Πεδίον του Άρεως εκτός αρμοδιότητας Δήμου.
-
Θεσπίζονται ζώνες στάθμευσης· απομακρύνονται αντικοινωνικά σταθμευμένα πατίνια.
-
Ευθύνη στις εταιρείες (με δυνατότητα μετακύλισης προστίμων στον χρήστη) & συνεχής χρέωση μέχρι το παρκάρισμα στη σωστή θέση.
-
GPS & κόφτες ταχύτητας: υποχρεωτικά για έλεγχο χρήσης και ασφάλειας.
Πηγή: ertnews.gr
