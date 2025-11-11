quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα: Αναλυτικά οι νέοι κανονισμοί και ο χάρτης με το που επιτρέπονται και που όχι

ΤΡΙΤΗ | 11.11.2025
Στέλιος Παππάς
ilektrika-patinia-stin-athina-analytika-oi-neoi-kanonismoi-kai-o-chartis-me-to-pou-epitrepontai-kai-pou-ochi-670803

Νέοι κανόνες στην Αθήνα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Δες πού επιτρέπεται/απαγορεύεται η κίνηση, όρια ταχύτητας, στάθμευση και έλεγχοι – τι αλλάζει για χρήστες και εταιρείες.

Ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποιεί νέο κανονισμό χρήσης ηλεκτρικών πατινιών, με στόχο ασφάλεια πεζών/οδηγών και τάξη στους δημόσιους χώρους. Η κανονιστική επαναφέρει και συμπληρώνει ρυθμίσεις του ΚΟΚ: συγκεκριμένα όρια ταχύτητας, σαφείς ζώνες απαγόρευσης και κανόνες στάθμευσης μετά από δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι.

ηλεκτρικά σκούτερ

Πού επιτρέπεται η κυκλοφορία

  • Μόνο σε οδούς με ανώτατο όριο έως 50 km/h.
    Πρακτικά: πριν ξεκινήσεις, κοίτα την πινακίδα ορίου του δρόμου. Αν είναι >50 km/h, μην κινείσαι με πατίνι.

Πού απαγορεύεται

  • Πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πάρκα και άλση.

  • Ερμού και Αιόλου (πεζόδρομοι): απαγόρευση κίνησης.

  • Πλάκα & Ψυρρή: επιτρέπεται μόνο με ταχύτητα πεζού (ουσιαστικά κύλιση σε walking speed).

  • Χώροι πρασίνου στην πόλη όπως Λυκαβηττός, Στρέφης, Εθνικός Κήπος: απαγορεύεται.

  • Πεδίον του Άρεως: εκτός αρμοδιότητας Δήμου Αθηναίων (ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής).

Χάρτης–λογική ζωνών: Ιστορικό κέντρο (Πλάκα–Ψυρρή) = walking speed, βασικοί πεζόδρομοι (Ερμού–Αιόλου) = όχι πατίνια, χώροι πρασίνου/άλση = όχι πατίνια, οδικό δίκτυο ≤50 km/h = επιτρέπεται.

Όρια ταχύτητας

  • Σε οδούς ≤50 km/h: κίνηση με πατίνι επιτρέπεται, με τήρηση των ορίων ταχύτητας που ορίζει η νομοθεσία/εταιρεία.

  • Σε Πλάκα–Ψυρρή: ταχύτητα πεζού (προτεραιότητα στους πεζούς, προσαρμογή σε ροή πλήθους).

Στάθμευση: που αφήνεις το πατίνι

  • Θεσπίζονται συγκεκριμένες “ζώνες μαζικής στάθμευσης”· οι εταιρείες οφείλουν να τοποθετούν εκεί τα πατίνια κάθε πρωί.

  • Αντικοινωνική στάθμευση (π.χ. ράμπες ΑμεΑ, οδηγοί τυφλών): ο Δήμος απομακρύνει τα πατίνια βάσει νομοθεσίας περί απορριμμάτων.

  • Ευθύνη: βαρύνει τις εταιρείες μίσθωσης, οι οποίες μπορούν (με βάση τους όρους χρήσης) να μετακυλήσουν πρόστιμα στους χρήστες.

«Έξυπνη» χρέωση μέχρι να παρκάρεις σωστά

Προτείνεται μηχανισμός αυτόματης χρέωσης: ο χρόνος μίσθωσης συνεχίζει να “τρέχει” έως ότου ο χρήστης επιστρέψει το πατίνι σε εγκεκριμένη θέση.

Τεχνολογία & έλεγχοι

  • Υποχρεωτικός εξοπλισμός: τσιπ εντοπισμού (GPS) και κόφτες ταχύτητας, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

  • Ο Δήμος ζητά από τις εταιρείες να εφαρμόσουν πλήρως τα μέτρα μιας και η τεχνολογία υπάρχει και επιτρέπει γεωφράχτες (geofencing) για ζώνες απαγόρευσης/μείωσης ταχύτητας.

Mini οδηγός για χρήστες

  • Ελέγχεις το όριο δρόμου (≤50 km/h) πριν μπεις.

  • Δεν κινείσαι σε πεζοδρόμιο/πεζόδρομο/άλση. Σε Πλάκα–Ψυρρή πας με βήμα πεζού.

  • Σέβεσαι τις ζώνες στάθμευσης της εφαρμογής. Αν δεν “κλείνει” η διαδρομή, πιθανόν δεν είσαι σε σωστή θέση.

  • Μην κλείνεις ράμπες ΑμεΑ/οδηγούς τυφλών – κινδυνεύεις με απομάκρυνση & χρεώσεις από την εταιρεία.

  • Κράνος & φωτισμός: αυτονόητη προτεραιότητα ασφάλειας, ειδικά τη νύχτα.

Τι κρατάμε;

  • Επιτρέπεται κίνηση μόνο σε οδούς ≤50 km/h· απαγορεύονται πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, άλση.

  • Πλάκα–Ψυρρή = ταχύτητα πεζού· Ερμού–Αιόλου = ζώνες απαγόρευσης.

  • Λυκαβηττός–Στρέφης–Εθνικός Κήπος: όχι πατίνια· Πεδίον του Άρεως εκτός αρμοδιότητας Δήμου.

  • Θεσπίζονται ζώνες στάθμευσης· απομακρύνονται αντικοινωνικά σταθμευμένα πατίνια.

  • Ευθύνη στις εταιρείες (με δυνατότητα μετακύλισης προστίμων στον χρήστη) & συνεχής χρέωση μέχρι το παρκάρισμα στη σωστή θέση.

  • GPS & κόφτες ταχύτητας: υποχρεωτικά για έλεγχο χρήσης και ασφάλειας.

Πηγή: ertnews.gr

Το πιο άνετο οικογενειακό SUV στην ελληνική αγορά με όφελος έως 2.850 ευρώ – Ποιο είναι;

Αποκάλυψη για το νέο Toyota Hilux – Πότε έρχεται Ελλάδα;

«Έξυπνες» κάμερες σε 600 λεωφορεία της Αθήνας: Τι θα καταγράφουν και τι να προσέχετε

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
Πρόσφατες Ειδήσεις