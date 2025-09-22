quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρικό τρίκυκλο με πετάλια και τελική ταχύτητα 120 χλμ./ώρα – Κι όμως υπάρχει!

ΔΕΥΤΕΡΑ | 22.09.2025
Autotypos Team
ilektriko-trikyklo-me-petalia-kai-teliki-tachytita-120-chlm-ora-ki-omos-yparchei-776003

Το ηλεκτρικό τρίκυκλο, Cixi Vigoz, προσφέρει 160 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας, περισσότερα άμα κάνεις και… πετάλι.

  • Το νέο microcar της Cixi δίνει νέα διάσταση στις αστικές μετακινήσεις
  • Πρόκειται για κάτι μεταξύ ποδήλατου κι αυτοκινήτου, με ηλεκτροκινητήρα
  • Το Vigoz είναι ένα πρωτοποριακό όχημα που σου δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσεις την άσκηση με την άνεση της ηλεκτροκίνησης

Μια γαλλική startup εταιρεία, η Cixi, σχεδιάζει ένα ηλεκτρικό όχημα με κλειστή καμπίνα και πετάλια, το οποίο σου επιτρέπει να πηγαίνεις με μέχρι και 120 χλμ./ώρα στον αυτοκινητόδρομο!

Κάτι μεταξύ ποδήλατου κι αυτοκινήτου

Το Vigoz της Cixi δεν είναι ένα απλό τρίκυκλο – είναι ένα πρωτοποριακό microcar που σου δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσεις τη φυσική άσκηση με την άνεση της ηλεκτροκίνησης, ακόμα και στην εθνική οδό. Με τελική ταχύτητα που αγγίζει τα 120 χλμ/ώρα, το Vigoz είναι απολύτως νόμιμο για χρήση σε δημόσιους δρόμους και αυτοκινητοδρόμους στη Γαλλία και πιθανώς και σε άλλες χώρες, ανάλογα με τη νομοθεσία.

Διαβάστε επίσης: Ather Redux: Το ηλεκτρικό crossover που θολώνει τα όρια ανάμεσα σε scooter και μοτοσυκλέτα

Το Vigoz κατατάσσεται στην κατηγορία L5, κάτι που το καθιστά πιο κοντά σε οχήματα πόλης όπως το Citroen Ami ή το Microlino, με μερικές μεγάλες διαφορές: Το ηλεκτρικό τρίκυκλο είναι σημαντικά πιο ευέλικτο στον δρόμο, ενώ διαθέτει και σχεδόν τριπλάσια τελική ταχύτητα. Στην καρδιά του οχήματος βρίσκεται το καινοτόμο σύστημα PERS της Cixi – ένα σύστημα πεταλιού χωρίς αλυσίδα, που επιτρέπει στον οδηγό να συμβάλλει στην επιτάχυνση ή την επιβράδυνση κάνοντας ο ίδιος πετάλι.

Ηλεκτρική μετακίνηση & γυμναστική: 2 σε 1!

Το Cixi Vigoz διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα που τροφοδοτείται από μια μπαταρία 22 kWh, τοποθετημένη στο δάπεδο, με το πρωτότυπο ηλεκτρικό τρίκυκλο να προσφέρει αυτονομία περίπου 160 χλμ., η οποία μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο μέσω της χρήσης των πεταλιών και της αναγεννητικής πέδησης. Παράλληλα, η πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου 6 ώρες χρησιμοποιώντας οικιακή πρίζα.

Σχεδίαση με έμφαση στην πρακτικότητα

Το τρίκυκλο διαθέτει δύο μπροστινούς τροχούς και έναν πίσω, με ενεργό μηχανισμό κλίσης, που βελτιώνει τον χειρισμό στις στροφές. Η κλειστή καμπίνα προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες και περιλαμβάνει LED φώτα, υαλοκαθαριστήρες και πλαϊνές πόρτες. Πίσω υπάρχει χώρος φόρτωσης με ιμάντες, κατάλληλος για μικρές μεταφορές.

Μέσα στην καμπίνα χωρούν δύο άτομα – οδηγός και συνεπιβάτης. Υπάρχουν ζώνες ασφαλείας τριών σημείων, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει βάση ISOFIX για παιδικό κάθισμα. Το Vigoz διατηρεί το ποδηλατικό του DNA, διαθέτοντας τιμόνι με ενσωματωμένα φρένα.

Κύκλος ζωής 15 ετών με… μηνιαία συνδρομή

Η Cixi υποστηρίζει ότι το Vigoz είναι σχεδιασμένο για να διαρκέσει τουλάχιστον 15 χρόνια πριν ανακυκλωθεί. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ανθεκτικού πλαισίου, ανταλλαξίμων πάνελ, εύκολης συντήρησης και ακόμη και over-the-air αναβαθμίσεων. Το Vigoz δεν είναι ακόμα διαθέσιμο για το κοινό, με την Cixi βρίσκεται ακόμη στη φάση ανάπτυξης του πρωτοτύπου της. Όταν τελικά λανσαριστεί, δεν θα πωλείται, αλλά θα διατίθεται μέσω συνδρομής, με τις τιμές να ανακοινώνονται όταν καθοριστούν τα κόστη παραγωγής.

Τι κρατάμε:

  • Το Vigoz είναι σου δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσεις την άσκηση με την άνεση της ηλεκτροκίνησης
  • Με αυξημένη ευελιξία και τελική 120 χλμ./ώρα, το ηλεκτρικό τρίκυκλο πραγματικά ξεχωρίζει στην κατηγορία του
  • Εκτιμώμενος κύκλος ζωής 15 ετών και διάθεση μόνο μέσω συνδρομής

Πηγή: Carscoops.com

Όλες οι ειδήσεις

Δακτύλιος στην Αθήνα: Πότε επιστρέφει – Τι να προσέχουμε

Νέος ΚΟΚ: Σαρωτικοί έλεγχοι, χιλιάδες παραβάσεις – Τι κατέγραψε το σαφάρι της Τροχαίας

Το premium SUV που κυνηγά το Toyota C-HR στις πωλήσεις – 263 αυτοκίνητα μόνο τον Αύγουστο

Tags
#Citroën AMI#Cixi#Cixi Vigoz#microcar#Microlino
