EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ηλικιωμένος οδηγεί ανάποδα στην Εθνική Οδό στη Θεσσαλονίκη (Video)

ΠΕΜΠΤΗ | 27.11.2025
Autotypos Team
ilikiomenos-odigei-anapoda-stin-ethniki-odo-sti-thessaloniki-video-784481

Σε σοκαριστικό βίντεο μπορούμε να δούμε οδηγό μεγάλης ηλικίας να κινείται ανάποδα και με μεγάλη ταχύτητα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

Ο οδηγός κινείτο για αρκετή ώρα ανάποδα και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Το βίντεο κατέγραψε άλλος οδηγός.

@andronikimmmm♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral – WZ Beat

Σαν να μην τρέχει τίποτα

Παρ’ όλο που άλλοι οδηγοί του «έπαιζαν» φώτα, ο ηλικιωμένος οδηγός δεν έπαιρνε… χαμπάρι και συνέχιζε να κινείται ανάποδα στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής Οδού. Το όχημα συνέχισε την επικίνδυνη πορεία του από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική, με αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής 23/11, και η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα από διερχόμενους οδηγούς, ωστόσο το αυτοκίνητο δεν εντοπίστηκε.

Η γυναίκα που κατέγραψε το βίντεο ανέφερε πως ο οδηγός, ηλικιωμένος, φαινόταν να μην κατανοεί γιατί οι υπόλοιποι οδηγοί «έπαιζαν» τα φώτα τους, ενώ συνέχιζε να κινείται με υψηλή ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Το αυθεντικό υβριδικό SUV που έχει 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 20.580 ευρώ

Αγορά αυτοκινήτου: Υπάρχει ακόμα ο φόρος πολυτελείας;

Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai

Tags
#Θεσσαλονίκη
Πρόσφατες Ειδήσεις