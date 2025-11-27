Ηλικιωμένος οδηγεί ανάποδα στην Εθνική Οδό στη Θεσσαλονίκη (Video)

Σε σοκαριστικό βίντεο μπορούμε να δούμε οδηγό μεγάλης ηλικίας να κινείται ανάποδα και με μεγάλη ταχύτητα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών
Ο οδηγός κινείτο για αρκετή ώρα ανάποδα και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Το βίντεο κατέγραψε άλλος οδηγός.
@andronikimmmm♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral – WZ Beat
Σαν να μην τρέχει τίποτα
Παρ’ όλο που άλλοι οδηγοί του «έπαιζαν» φώτα, ο ηλικιωμένος οδηγός δεν έπαιρνε… χαμπάρι και συνέχιζε να κινείται ανάποδα στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής Οδού. Το όχημα συνέχισε την επικίνδυνη πορεία του από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική, με αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.
Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής 23/11, και η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα από διερχόμενους οδηγούς, ωστόσο το αυτοκίνητο δεν εντοπίστηκε.
Η γυναίκα που κατέγραψε το βίντεο ανέφερε πως ο οδηγός, ηλικιωμένος, φαινόταν να μην κατανοεί γιατί οι υπόλοιποι οδηγοί «έπαιζαν» τα φώτα τους, ενώ συνέχιζε να κινείται με υψηλή ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα.
Πηγή: EleftherosTypos.gr
Όλες οι ειδήσεις
Το αυθεντικό υβριδικό SUV που έχει 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 20.580 ευρώ
Αγορά αυτοκινήτου: Υπάρχει ακόμα ο φόρος πολυτελείας;
Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai