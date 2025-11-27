Ηλικιωμένος οδηγεί ανάποδα στην Εθνική Οδό στη Θεσσαλονίκη (Video)

Σε σοκαριστικό βίντεο μπορούμε να δούμε οδηγό μεγάλης ηλικίας να κινείται ανάποδα και με μεγάλη ταχύτητα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

Ο οδηγός κινείτο για αρκετή ώρα ανάποδα και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Το βίντεο κατέγραψε άλλος οδηγός.

Σαν να μην τρέχει τίποτα

Παρ’ όλο που άλλοι οδηγοί του «έπαιζαν» φώτα, ο ηλικιωμένος οδηγός δεν έπαιρνε… χαμπάρι και συνέχιζε να κινείται ανάποδα στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής Οδού. Το όχημα συνέχισε την επικίνδυνη πορεία του από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική, με αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής 23/11, και η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα από διερχόμενους οδηγούς, ωστόσο το αυτοκίνητο δεν εντοπίστηκε. Η γυναίκα που κατέγραψε το βίντεο ανέφερε πως ο οδηγός, ηλικιωμένος, φαινόταν να μην κατανοεί γιατί οι υπόλοιποι οδηγοί «έπαιζαν» τα φώτα τους, ενώ συνέχιζε να κινείται με υψηλή ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα. Πηγή: EleftherosTypos.gr

