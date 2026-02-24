Επιστρέφει το ασχημότερο αυτοκίνητο της FIAT – Θυμάστε ποιο είναι;

Ένα από τα πιο μισητά –και ταυτόχρονα πιο παρεξηγημένα– αυτοκίνητα των τελευταίων δεκαετιών επιστρέφει στη συζήτηση, γιατί… το έχουμε ανάγκη

Η αυτοκινητοβιομηχανία διανύει μια περίοδο έντονης αναβίωσης ονομάτων. Κατασκευαστές επαναφέρουν στο προσκήνιο ονόματα του παρελθόντος, επενδύοντας στην συναισθηματική μνήμη του κοινού και επαναπροσδιορίζουν μοντέλα που κάποτε όρισαν ολόκληρες εποχές. Σε αυτό το κλίμα, η FIAT φαίνεται να εξετάζει –τουλάχιστον σε επίπεδο ιδεών και ψηφιακών αποτυπώσεων– την επιστροφή εμβληματικών μοντέλων του παρελθόντος.

Ανάμεσα σε Uno, Punto και Ritmo, ένα όνομα ξεχωρίζει. Όχι επειδή υπήρξε καθολικά αγαπητό, αλλά… επειδή υπήρξε ακριβώς το αντίθετο!

Το μοντέλο που δίχασε μια ολόκληρη γενιά

To FΙΑΤ Multipla παρουσιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και κατάφερε κάτι σπάνιο: να γίνει σύμβολο σχεδιαστικής τόλμης και ταυτόχρονα αντικείμενο μαζικής χλεύης. Ο τρόπος με τον οποίο «ξεχώριζε» η καμπίνα τον επιβατών από το αμάξωμα αλλά και γενικότερα οι αναλογίες του που αγνοούσαν κάθε κλασική φόρμα, το έκαναν εύκολο στόχο.

Και όμως, πίσω από αυτό το αμφιλεγόμενο design κρυβόταν μια εξαιρετικά ευφυής αρχιτεκτονική. Έξι θέσεις σε διάταξη 3+3, επίπεδο πάτωμα, τεράστια εκμετάλλευση εσωτερικού χώρου και πρακτικότητα που ακόμη και σήμερα δύσκολα συναντάται.

Από το χλευασμό στην αποδοχή

Με τα χρόνια, η αφήγηση γύρω από το μοντέλο άλλαξε. Όπως συμβαίνει συχνά με τις τολμηρές δημιουργίες, η απόσταση από τον χρόνο λειτουργεί υπέρ τους. Αυτό που κάποτε θεωρήθηκε «λάθος», σήμερα αντιμετωπίζεται ως γενναία διαφοροποίηση.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Quattroruote, designers και ψηφιακοί δημιουργοί φαντάζονται πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια σύγχρονη εκδοχή του μοντέλου. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση παραγωγής, ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει όμως μια αυξανόμενη συζήτηση.

Θα τολμήσει ξανά;

Ο CEO της FΙΑΤ, Olivier François, έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της κληρονομιάς της μάρκας. Σε μια εποχή όπου η ηλεκτροκίνηση τείνει να εξομοιώνει χαρακτήρες και τεχνικές πλατφόρμες, η αξιοποίηση ιστορικών ονομάτων αποτελεί στρατηγικό εργαλείο διαφοροποίησης.

Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει τεχνολογική δυνατότητα να επιστρέψει. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν υπάρχει εμπορικό θάρρος να αναβιώσει ένα μοντέλο που κάποτε λοιδορήθηκε όσο λίγα.

Οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σήμερα ευνοούν την παρουσίαση ενός μοντέλου σαν και αυτού, με την πολυμορφία και τους χώρους του να αποτελούν ένα διαχρονικό ζητούμενο από την αγορά.

Εν ολίγοις, ένα νέο Multipla δεν θα είναι «εκκεντρικά μπροστά από την εποχή του» αλλά θα αντανακλά το σήμερα, απόλυτα προσαρμοσμένο στην κατεύθυνση που έχει πάρει η αγορά.

Τι κρατάμε;