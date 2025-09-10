Ήρθε στην Ελλάδα το premium οικογενειακό SUV με τα 1.100 km αυτονομία και τους 537 ίππους – Φοβερή τιμή

Η κατηγορία των premium οικογενειακών SUV έχει πάρει φωτιά, με ολοένα και περισσότερους κατασκευαστές να επενδύουν σε μεγάλες, τεχνολογικά προηγμένες προτάσεις.

Premium SUV μεγάλων διαστάσεων, με πολυτελή καμπίνα και σύγχρονη τεχνολογία.

Υβριδικό Plug-in με ισχύ 537 ίππων και έως 1.100 km αυτονομία – 145km ηλεκτρική αυτονομία

Σχεδίαση με έντονη προσωπικότητα, φωτιστικά LED και coupe γραμμή οροφής.

Τιμή λανσαρίσματος στην Ελλάδα που ξαφνιάζει ευχάριστα.

Σε αυτό το σκηνικό έρχεται να τοποθετηθεί το Omoda 9 SHS, το οποίο μόλις λανσαρίστηκε και στη χώρα μας, φέρνοντας μαζί του έναν συνδυασμό πολυτέλειας, δύναμης και εντυπωσιακής αυτονομίας.

Με μήκος σχεδόν 5 μέτρα και πλάτος 1,93 μ., το Omoda 9 είναι ένα επιβλητικό SUV που αποπνέει κύρος. Η coupe γραμμή της οροφής, οι ζάντες των 20 ιντσών και η χαρακτηριστική εμπρός μάσκα με τα στιλάτα φωτιστικά σώματα ενισχύουν την εικόνα ενός αυτοκινήτου που δεν περνά απαρατήρητο.

Εσωτερικό υψηλής ποιότητας

Μπαίνοντας στην καμπίνα, η εικόνα είναι αυτή που περιμένει κανείς από ένα premium μοντέλο: πολυτελή υλικά, πλούσιες δερμάτινες επενδύσεις, λεπτομέρειες από αλουμίνιο και μια διάταξη που δίνει έμφαση στην άνεση όλων των επιβατών.

Το SUV διαθέτει τρεις σειρές καθισμάτων με δυνατότητα διαμόρφωσης έως και επτά θέσεων, ενώ οι χώροι είναι γενναιόδωροι ακόμα και για τους… πίσω. Στο κέντρο δεσπόζει μια κυρτή οθόνη 24,6’’ που λειτουργεί ως πίνακας οργάνων και infotainment, ενώ υποστηρίζεται από λογισμικό τελευταίας γενιάς με over-the-air αναβαθμίσεις.

Η ηχομόνωση είναι εξαιρετική, ενώ διαθέτει ακόμα και σύστημα καθαρισμού αέρα με φίλτρα PM2.5, τονίζοντας τον οικογενειακό χαρακτήρα του.

Plug-in Hybrid με ισχύ supercar

Κάτω από το καπό, το Omoda 9 SHS κρύβει έναν συνδυασμό βενζινοκινητήρα 1.5 turbo και τριών ηλεκτροκινητήρων, αποδίδοντας συνολικά 537 ίππους και 650Nm ροπής. Η κίνηση περνάει και στους τέσσερις τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 9 σχέσεων, επιτρέποντας 0-100 km/h σε μόλις 4,8’’.

Η μπαταρία 44,5 kWh προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 145 km, η οποία σε συνδυασμό με το θερμικό μοτέρ ανεβάζει τη συνολική αυτονομία στα 1.100 km. Πρόκειται για νούμερο που μέχρι πρότινος βλέπαμε μόνο σε ντίζελ με μεγάλα ρεζερβουάρ, κάτι που δείχνει τη σοβαρή δουλειά της Omoda.

Η φόρτιση μπορεί να γίνει σε ταχυφορτιστή DC με ισχύ έως 85 kW, εξασφαλίζοντας αναπλήρωση στο 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Εξοπλισμός χωρίς εκπτώσεις

Η μοναδική έκδοση εξοπλισμού “Premium” του Omoda 9 SHS δεν αφήνει κανέναν με παράπονο. Περιλαμβάνει:

Ζάντες 20″ αλουμινίου

Matrix Full-LED φωτισμός

Προβολή λογότυπου καθρεφτών

Δέρμα Nappa εσωτερικό

Εμπρός ηλεκτρικά καθίσματα 6 θέσεων

Μασάζ 8 σημείων (εμπρός καθίσματα)

Πίσω καθίσματα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα

Θέρμανση/αερισμός καθισμάτων

Bi-zone κλιματισμός PM2.5

Ατμοσφαιρικός φωτισμός

Πανοραμική οροφή Skylight

SONY ηχοσύστημα 14 ηχείων

Head-Up Display

Keyless GO

Συστήματα υποβοήθησης οδήγησης επιπέδου 2+

ΑPA (Automatic Parking Assist): Υποβοήθηση αυτόματου παρκαρίσματος

Υποβοήθηση αυτόματου παρκαρίσματος LDP (Lane Departure Prevention): Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας LCA (Lane Change Assist): Υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας

Υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας DMA (Driver Monitoring Assist): Σύστημα παρακολούθησης οδηγού

Σύστημα παρακολούθησης οδηγού RCTA (Rear Cross Traffic Alert): Ειδοποίηση για διερχόμενα οχήματα κατά την οπισθοπορεία

Ειδοποίηση για διερχόμενα οχήματα κατά την οπισθοπορεία ACC (Adaptive Cruise Control): Προσαρμοζόμενο cruise control

Στην ουσία, μιλάμε για πακέτο που συναντάμε σε μοντέλα πολύ ακριβότερα, με τιμές άνω των 90.000 ευρώ.

Ασφάλεια στο μέγιστο

Το Omoda 9 SHS δεν εντυπωσιάζει μόνο με δύναμη και πολυτέλεια, αλλά και με την έμφαση που δίνει στην προστασία των επιβατών. Στις πρόσφατες δοκιμές του EuroNCAP απέσπασε την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων, επιβεβαιώνοντας πως πληροί τα υψηλότερα στάνταρ ασφαλείας. Η δομή του αμαξώματος με χρήση ατσαλιού υψηλής αντοχής, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και ο πλήρης εξοπλισμός με αερόσακους σε όλες τις θέσεις, συνθέτουν ένα πακέτο που καθησυχάζει κάθε οικογένεια.

Τιμή που κάνει τη διαφορά

Το μεγαλύτερο ατού του Omoda 9 SHS είναι η τιμή του. Στην Ελλάδα, λανσάρεται από 45.900 ευρώ, τιμή πραγματικά εντυπωσιακή αν αναλογιστούμε την ισχύ, την αυτονομία και τον εξοπλισμό που προσφέρει. Και μάλιστα, προσφέρεται με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης, για πραγματικά ξέγνοιαστες διαδρομές.

Ανταγωνιστικά SUV με αντίστοιχες προδιαγραφές είτε δεν υπάρχουν ακόμα στην αγορά είτε κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες περισσότερα. Έτσι, η Omoda δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να «χτυπήσει» κατευθείαν τον σκληρό πυρήνα των premium οικογενειακών SUV.

Τι κρατάμε;

537 ίπποι και τετρακίνηση.

Αυτονομία έως 1.100 km που βάζει τέλος στο άγχος φόρτισης.

Πολυτελές εσωτερικό με οθόνες, premium ήχο και 7 θέσεις.

Τιμή από 45.900 €, καθιστώντας το Omoda 9 SHS ένα από τα πιο value for money μεγάλα SUV της αγοράς.

