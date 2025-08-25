Ήρθε στην Ελλάδα το σημαντικότερο SUV της KGM – Υβριδικό με έκπτωση 1.500 ευρώ

Η KGM φέρνει στην Ελλάδα το νέο Torres HEV, το πρώτο υβριδικό στην ιστορία της. Δες τιμή και πώς συγκρίνεται με τις υπόλοιπες εκδόσεις.

Η KGM λανσάρει στην Ελλάδα το πρώτο της υβριδικό μοντέλο, το Torres HEV με 150 ίππους

Βασίζεται σε τούρμπο 1.5 βενζίνης + ηλεκτρομοτέρ και μπαταρία 1,83 kWh

Τιμή από 33.190 ευρώ, με έκπτωση 1.500 ευρώ σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις

Διατίθεται σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού: Urban, Club, Club Plus και Platinum

Συμπληρώνει τη γκάμα των Torres βενζίνης (163 PS) και Torres EVX (207 PS)

Ένα νέο κεφάλαιο για την KGM στην Ελλάδα

Η KGM συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της στη χώρα μας, φέρνοντας για πρώτη φορά ένα υβριδικό σύστημα κίνησης στη γκάμα της. Ο λόγος για το Torres HEV, που αποτελεί τη σημαντικότερη άφιξη της φίρμας στην κατηγορία των μεσαίων SUV.

Μέχρι σήμερα, το Torres ήταν διαθέσιμο ως βενζινοκίνητο (163 PS) και ως αμιγώς ηλεκτρικό στην έκδοση EVX (207 PS). Η νέα υβριδική έκδοση έρχεται να «γεφυρώσει» τις δύο κατευθύνσεις, προσφέροντας καλύτερη οικονομία καυσίμου και χαμηλότερους ρύπους, χωρίς να χάνει σε επιδόσεις και πρακτικότητα.

Το νέο υβριδικό σύστημα Dual Tech Hybrid

Η τεχνολογία που φέρνει η KGM ονομάζεται Dual Tech Hybrid System και συνδυάζει:

Τούρμπο βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων με 152 PS και 280 Nm.

Ηλεκτρομοτέρ που προσθέτει ισχύ και ροπή, ανεβάζοντας τη συνολική απόδοση στους 150 PS .

Μπαταρία 1,83 kWh, που επιτρέπει την κίνηση και αμιγώς ηλεκτρικά σε μικρές αποστάσεις.

Η ισχύς περνά στους εμπρός τροχούς μέσω του νέου κιβωτίου e-DHT (efficiency-Dual motor Hybrid Transmission), που έχει αναπτυχθεί από την ίδια την KGM και προσφέρει τρεις λειτουργίες: EV Mode, HEV Mode και Engine Drive Mode.

Σχεδίαση και εσωτερικό: γνώριμο Torres, με premium αίσθηση

Αισθητικά, το Torres HEV παραμένει ίδιο με το βενζινοκίνητο «αδελφό» του. Αυτό σημαίνει:

Επιβλητικό παρουσιαστικό με γωνιώδες design.

Μεγάλους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, που το καθιστούν ιδανικό οικογενειακό SUV.

Πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας σε όλες τις εκδόσεις.

Η υβριδική έκδοση διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού: Urban, Club, Club Plus και Platinum, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και πορτοφόλια.

Τιμές στην Ελλάδα

Με την άφιξη του νέου υβριδικού μοντέλου, η γκάμα του Torres διαμορφώνεται ως εξής:

Torres 1.5T βενζίνης 163 PS : από 31.200 ευρώ

Torres HEV 150 PS : από 33.190 ευρώ

Torres EVX ηλεκτρικό 207 PS: από 33.190 ευρώ* (με επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά»)

Με τιμή εκκίνησης 33.190 ευρώ, το Torres HEV τοποθετείται ιδανικά ανάμεσα στις άλλες εκδόσεις, ενώ με την έκπτωση των 1.500 ευρώ γίνεται ακόμα πιο ανταγωνιστικό στην κατηγορία.

Τι κρατάμε;

Το Torres HEV είναι το πρώτο υβριδικό μοντέλο της KGM και ίσως το πιο σημαντικό βήμα για τη φίρμα στην Ελλάδα.

Συνδυάζει οικονομία και ισχύ με 150 PS, προσφέροντας μια ισορροπημένη λύση για όσους δεν θέλουν ούτε αποκλειστικά βενζίνη ούτε αμιγώς ηλεκτρικό.

Με τιμή από 33.190 ευρώ και έκπτωση 1.500 ευρώ, μπαίνει με αξιώσεις απέναντι σε ανταγωνιστές όπως το Toyota Corolla Cross και το Nissan Qashqai e-Power.

