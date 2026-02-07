Νέος τιμοκατάλογος Dacia Bigster. Η έκδοση Hybrid-G 150 4×4 με LPG στην Ελλάδα και όλες οι τιμές της γκάμας.
Το Bigster μπαίνει στη συζήτηση της κατηγορίας με «όπλο» αυτό που παραδοσιακά κάνει καλύτερα η Dacia, πρακτικότητα και κόστος χρήσης. Η έκδοση που τραβά το ενδιαφέρον είναι η Hybrid-G 150 4×4 auto, γιατί συνδυάζει τετρακίνηση, υβριδική λογική και LPG, με στόχο μεγάλη αυτονομία και χαμηλότερα έξοδα σε καθημερινή βάση.
Bigster Hybrid-G 150 4×4 auto, τιμή στην Ελλάδα
Με βάση τον νέο τιμοκατάλογο:
- Expression Hybrid-G 150 4×4 auto: 32.500 €
- Journey Hybrid-G 150 4×4 auto: 34.800 €
- Extreme Hybrid-G 150 4×4 auto: 35.300 €
Πού «κουμπώνει» στη γκάμα Bigster
Η Dacia στήνει κλιμάκωση επιλογών, ώστε να υπάρχει λύση και για πιο προσιτή είσοδο αλλά και για όσους θέλουν full hybrid.
- Mild-Hybrid-G 140 (48V + LPG/βενζίνη), με στόχο αυτονομία έως 1.450 km.
- Hybrid 155 (full hybrid 1.8 με δύο ηλεκτρικά μοτέρ), με κατανάλωση στα 4,6 l/100 km και υψηλό ποσοστό ηλεκτρικής κίνησης στην πόλη.
Η νέα έκδοση έρχεται να προσφέρει μια απλή αλλά εντυπωσιακή συνταγή. Υγραέριο (LPG) και βενζίνη, με δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ των 50 λίτρων το καθένα. Το αποτέλεσμα; Αυτονομία έως 1.500 km, κατανάλωση που ξεκινά από 5,5 l/100 km με βενζίνη και 7,2 l/100 km με LPG, και σημαντική μείωση εκπομπών CO₂.
Η υβριδική λύση δεν είναι απλώς μια ακόμη επιλογή στη γκάμα. Είναι το πρώτο παγκοσμίως 4×4 υβριδικό με LPG που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και λειτουργία πολλαπλών προγραμμάτων (Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock). Για τον οδηγό αυτό σημαίνει πραγματική δυνατότητα παντός εδάφους με κόστος λειτουργίας που δύσκολα θα βρει ανταγωνισμό.
Αναλυτικός τιμοκατάλογος Dacia Bigster, όλες οι εκδόσεις
Τιμοκατάλογος 06.02.2026, ΑΠΛΤ (λιανική)
|Έκδοση
|Ισχύς
|Καύσιμο/Υβριδικό
|CO₂ (g/km)
|Τιμή
|Essential Mild Hybrid 140
|140
|HYBRID
|122
|23.990 €
|Expression Mild Hybrid 140
|140
|HYBRID
|122
|25.700 €
|Journey Mild Hybrid 140
|140
|HYBRID
|123
|28.800 €
|Extreme Mild Hybrid 140
|140
|HYBRID
|124
|29.300 €
|Essential Mild Hybrid-G 140
|140
|HYBRID bi-Fuel
|114
|25.300 €
|Expression Mild Hybrid-G 140
|140
|HYBRID bi-Fuel
|114
|26.400 €
|Journey Mild Hybrid-G 140
|140
|HYBRID bi-Fuel
|115
|29.900 €
|Extreme Mild Hybrid-G 140
|140
|HYBRID bi-Fuel
|116
|30.400 €
|Expression Hybrid 155
|155
|HYBRID
|105
|32.000 €
|Journey Hybrid 155
|155
|HYBRID
|104
|34.800 €
|Extreme Hybrid 155
|155
|HYBRID
|106
|35.300 €
|Expression Hybrid-G 150 4×4 auto
|150
|HYBRID bi-Fuel
|115
|32.500 €
|Journey Hybrid-G 150 4×4 auto
|150
|HYBRID bi-Fuel
|115
|34.800 €
|Extreme Hybrid-G 150 4×4 auto
|150
|HYBRID bi-Fuel
|117
|35.300 €
Σε όλα τα μοντέλα ισχύει εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή έως 100.000 km και 5 χρόνια οδική βοήθεια.
Τι κρατάμε;
- Bigster Hybrid-G 150 4×4 auto από 32.500 €, με τετρακίνηση και LPG στη φιλοσοφία μεγάλης αυτονομίας.
- Η γκάμα ανοίγει από mild hybrid μέχρι full hybrid 155 και LPG εκδόσεις, με καθαρή κλιμάκωση τιμής.
- Σταθερό «χαρτί» Dacia η 5ετής εγγύηση και η οδική βοήθεια.