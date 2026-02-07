Νέος τιμοκατάλογος Dacia Bigster. Η έκδοση Hybrid-G 150 4×4 με LPG στην Ελλάδα και όλες οι τιμές της γκάμας.

Το Bigster μπαίνει στη συζήτηση της κατηγορίας με «όπλο» αυτό που παραδοσιακά κάνει καλύτερα η Dacia, πρακτικότητα και κόστος χρήσης. Η έκδοση που τραβά το ενδιαφέρον είναι η Hybrid-G 150 4×4 auto, γιατί συνδυάζει τετρακίνηση, υβριδική λογική και LPG, με στόχο μεγάλη αυτονομία και χαμηλότερα έξοδα σε καθημερινή βάση.

Bigster Hybrid-G 150 4×4 auto, τιμή στην Ελλάδα

Με βάση τον νέο τιμοκατάλογο:

Expression Hybrid-G 150 4×4 auto: 32.500 €

Journey Hybrid-G 150 4×4 auto: 34.800 €

Extreme Hybrid-G 150 4×4 auto: 35.300 €

Πού «κουμπώνει» στη γκάμα Bigster

Η Dacia στήνει κλιμάκωση επιλογών, ώστε να υπάρχει λύση και για πιο προσιτή είσοδο αλλά και για όσους θέλουν full hybrid.

Mild-Hybrid-G 140 (48V + LPG/βενζίνη), με στόχο αυτονομία έως 1.450 km.

Hybrid 155 (full hybrid 1.8 με δύο ηλεκτρικά μοτέρ), με κατανάλωση στα 4,6 l/100 km και υψηλό ποσοστό ηλεκτρικής κίνησης στην πόλη.

Η νέα έκδοση έρχεται να προσφέρει μια απλή αλλά εντυπωσιακή συνταγή. Υγραέριο (LPG) και βενζίνη, με δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ των 50 λίτρων το καθένα. Το αποτέλεσμα; Αυτονομία έως 1.500 km, κατανάλωση που ξεκινά από 5,5 l/100 km με βενζίνη και 7,2 l/100 km με LPG, και σημαντική μείωση εκπομπών CO₂.

Η υβριδική λύση δεν είναι απλώς μια ακόμη επιλογή στη γκάμα. Είναι το πρώτο παγκοσμίως 4×4 υβριδικό με LPG που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και λειτουργία πολλαπλών προγραμμάτων (Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock). Για τον οδηγό αυτό σημαίνει πραγματική δυνατότητα παντός εδάφους με κόστος λειτουργίας που δύσκολα θα βρει ανταγωνισμό.

Αναλυτικός τιμοκατάλογος Dacia Bigster, όλες οι εκδόσεις

Τιμοκατάλογος 06.02.2026, ΑΠΛΤ (λιανική)

Έκδοση Ισχύς Καύσιμο/Υβριδικό CO₂ (g/km) Τιμή Essential Mild Hybrid 140 140 HYBRID 122 23.990 € Expression Mild Hybrid 140 140 HYBRID 122 25.700 € Journey Mild Hybrid 140 140 HYBRID 123 28.800 € Extreme Mild Hybrid 140 140 HYBRID 124 29.300 € Essential Mild Hybrid-G 140 140 HYBRID bi-Fuel 114 25.300 € Expression Mild Hybrid-G 140 140 HYBRID bi-Fuel 114 26.400 € Journey Mild Hybrid-G 140 140 HYBRID bi-Fuel 115 29.900 € Extreme Mild Hybrid-G 140 140 HYBRID bi-Fuel 116 30.400 € Expression Hybrid 155 155 HYBRID 105 32.000 € Journey Hybrid 155 155 HYBRID 104 34.800 € Extreme Hybrid 155 155 HYBRID 106 35.300 € Expression Hybrid-G 150 4×4 auto 150 HYBRID bi-Fuel 115 32.500 € Journey Hybrid-G 150 4×4 auto 150 HYBRID bi-Fuel 115 34.800 € Extreme Hybrid-G 150 4×4 auto 150 HYBRID bi-Fuel 117 35.300 €

Σε όλα τα μοντέλα ισχύει εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή έως 100.000 km και 5 χρόνια οδική βοήθεια.

Τι κρατάμε;