Ιστορική στιγμή: Τα ηλεκτρικά ξεπέρασαν τη βενζίνη στην Ευρώπη

Aπό «ανέκδοτο»… πλειοψηφία: Η αγορά αυτοκινήτου στην Ευρώπη συνεχίζει να αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, με τα ηλεκτρικά να κυριαρχούν

Μπορεί όταν πρωτοεμφανίστηκαν οι περισσότεροι να τα κοροϊδεύαμε, αλλά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατάφεραν μέσα σε λίγα μόλις χρόνια να γίνουν συχνό θέαμα στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Η αγορά αυτοκινήτου στην Ευρώπη συνεχίζει να αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, καθώς τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα πέτυχαν ένα ιστορικό ορόσημο.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της ευρείας διάθεσής τους, ξεπέρασαν σε πωλήσεις τα αυτοκίνητα που κινούνται αποκλειστικά με βενζίνη, επιβεβαιώνοντας πως ο κόσμος της αυτοκίνησης έχει γυρίσει σελίδα και η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση επιταχύνεται.

Τα ηλεκτρικά ανεβαίνουν, η βενζίνη υποχωρεί

Τον Μάιο, στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και των χωρών της EFTA (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία), οι νέες ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 3,6%, φτάνοντας τα 1,15 εκατομμύρια οχήματα. Στην Ε.Ε. οι ταξινομήσεις διαμορφώθηκαν στις 955.013 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 3,2% σε σχέση με τον Μάιο του 2025.

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά την άνοδο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ταξινομήθηκαν 950.521 νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς 20%. Τα βενζινοκίνητα διατηρούν οριακά προβάδισμα με 22,4%, ενώ στην κορυφή βρίσκονται τα υβριδικά με ποσοστό 37,8%.

Ωστόσο, αν προστεθούν και το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τις χώρες της EFTA, το μερίδιο των BEV ανεβαίνει στο 21,4%, πολύ κοντά στο 22,3% των βενζινοκίνητων. Την ίδια στιγμή, τα plug-in hybrid συνεχίζουν επίσης την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας τις 460.217 ταξινομήσεις στην Ε.Ε. και μερίδιο 9,7%, έναντι 8,3% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο «ηλεκτρικός» Μάιος που θα μείνει στην ιστορία

Τα στοιχεία του Μαΐου είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ηλεκτρικά κατέκτησαν μερίδιο 21,3%, πλησιάζοντας τα βενζινοκίνητα που βρέθηκαν στο 22%. Ωστόσο, όταν υπολογιστούν μαζί οι αγορές της Ε.Ε., του Ηνωμένου Βασιλείου και της EFTA, τα ηλεκτρικά πέρασαν μπροστά με μερίδιο 23,3%, αφήνοντας τα βενζινοκίνητα στο 21,7%.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξαν το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σκανδιναβικές χώρες, όπου η παρουσία των ηλεκτρικών είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Ιταλία (+75,7%), στη Γαλλία (+55,4%) και στη Γερμανία (+40,9%).

Το comeback της Tesla

Σημαντική συμβολή στην άνοδο των ηλεκτρικών είχε και η Tesla, της οποίας οι ευρωπαϊκές πωλήσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν τον Μάιο. Το Model Y βρέθηκε ξανά στην κορυφή των πωλήσεων των ηλεκτρικών με 17.183 ταξινομήσεις, σημειώνοντας αύξηση 68%, ενώ αποτέλεσε και το τρίτο πιο εμπορικό αυτοκίνητο συνολικά στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, το Model 3 κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 198% στις 9.566 μονάδες, κατακτώντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των BEV. Την ίδια περίοδο, η ζήτηση για βενζινοκίνητα αυτοκίνητα μειώθηκε κατά 18,2%, ενώ οι ταξινομήσεις diesel υποχώρησαν κατά 16,6%, με το πετρέλαιο να περιορίζεται πλέον στο 7,6% των νέων ταξινομήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η μεγαλύτερη πτώση στις πωλήσεις βενζινοκίνητων καταγράφηκε στη Γαλλία (-36,8%), ενώ ακολούθησαν η Ισπανία (-20,3%) και η Γερμανία (-18,5%).

Οι κινέζοι συνεχίζουν ακάθεκτοι

Παράλληλα με την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, συνεχίζεται και η ενίσχυση της παρουσίας των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη. Ο όμιλος Geely πούλησε 176.676 οχήματα σε Ε.Ε., Ηνωμένο Βασίλειο και EFTA, σημειώνοντας αύξηση 6,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η SAIC κατέγραψε άνοδο 11,6% με 141.490 πωλήσεις, ενώ η BYD εκτοξεύθηκε κατά 145,2%, φτάνοντας τις 135.307 ταξινομήσεις.

Τον Μάιο η BYD ξεπέρασε τη SAIC (MG) και αναδείχθηκε η κινεζική μάρκα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη, ενώ η Chery βρέθηκε μόλις λίγες εκατοντάδες αυτοκίνητα πίσω από τη SAIC.

Η ανάπτυξη της Chery ήταν επίσης εντυπωσιακή, καθώς οι συνολικές πωλήσεις των Chery, Jaecoo, Jetour και Omoda αυξήθηκαν κατά 316%, φτάνοντας τις 122.843 μονάδες. Αντίστοιχα, η Leapmotor σημείωσε άνοδο 552,9% με 43.037 πωλήσεις, ενώ σημαντική αύξηση κατέγραψε και η Xpeng, με άνοδο 138% τον Μάιο.