EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ιταλία και Γερμανία ζητούν αλλαγή πορείας της ΕΕ για την αυτοκινητοβιομηχανία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24.10.2025
AutoTypos Team
italia-kai-germania-zitoun-allagi-poreias-tis-ee-gia-tin-aftokinitoviomichania-653862

Οι δύο μεγαλύτερες βιομηχανικές δυνάμεις της Ευρώπης πιέζουν για επανεξέταση των πράσινων πολιτικών που επηρεάζουν την παραγωγή οχημάτων.

Η Ιταλία και η Γερμανία απηύθυναν κοινό αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας αναθεώρηση των πολιτικών του «Πράσινου Συμφώνου», οι οποίες –όπως υποστηρίζουν– απειλούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANSA, οι υπουργοί Βιομηχανίας των δύο χωρών υπέγραψαν κοινή επιστολή, υπογραμμίζοντας ότι οι περιορισμοί εκπομπών CO₂ και η υποχρεωτική μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα έως το 2035 δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την απασχόληση και την παραγωγή στην Ευρώπη.

Η Ρώμη και το Βερολίνο θεωρούν πως η ΕΕ οφείλει να υιοθετήσει πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα μετάβασης, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να προσαρμοστούν σταδιακά στις τεχνολογικές και οικονομικές απαιτήσεις. Παράλληλα, ζητούν ενίσχυση των επενδύσεων σε ευρωπαϊκή παραγωγή μπαταριών και υποδομές φόρτισης.

Η Κομισιόν, από την πλευρά της, επιμένει ότι οι στόχοι για μηδενικές εκπομπές έως το 2050 παραμένουν αμετάβλητοι, ωστόσο αναγνωρίζει ότι «η βιομηχανία χρειάζεται υποστήριξη για τη μετάβαση». Στο ίδιο πνεύμα, ορισμένα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου ζητούν προσωρινές φοροαπαλλαγές για την ενίσχυση των κατασκευαστών που επενδύουν σε πράσινη τεχνολογία.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η διαμάχη αυτή αντικατοπτρίζει τη μεγάλη πίεση που δέχονται οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες από τους ανταγωνιστές τους στην Κίνα και στις ΗΠΑ, όπου οι κρατικές επιδοτήσεις είναι πιο γενναιόδωρες.

Tags
#αυτοκινητοβιομηχανία#Γερμανία#Ευρώπη#Ιταλία
