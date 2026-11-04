Ήττα Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές: Τι αλλάζει στην αυτοκινητοβιομηχανία

Η επικράτηση των Δημοκρατικών απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει έναν νέο κύκλο αβεβαιότητας για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δασμοί, η πρόσβαση των κινεζικών αυτοκινήτων στην αμερικανική αγορά και οι κανόνες κατανάλωσης καυσίμου.

Οι Αμερικανοί ψήφισαν και οι αυτοκινητοβιομηχανίες καλούνται να ξαναδιαβάσουν τον πολιτικό χάρτη. Η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, με την εξασφάλιση της πλειοψηφίας τόσο στη Βουλή των Αντιπρόσωπων όσο και στη Γερουσία, δυσκολεύει την προώθηση της ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ. Για την αυτοκινητοβιομηχανία, όμως, το αποτέλεσμα δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε μία ξεκάθαρη νέα κατεύθυνση.

Αντίθετα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία διετία πολιτικών συγκρούσεων, με αποφάσεις που μπορεί να καθυστερούν και ρυθμίσεις των οποίων το μέλλον γίνεται δυσκολότερο να προβλεφθεί. Για ένα κλάδο που σχεδιάζει εργοστάσια, επενδύσεις και νέα μοντέλα σε βάθος ετών, η αβεβαιότητα έχει πραγματικό κόστος.

Ένας πρόεδρος απέναντι σε ένα Κογκρέσο που ελέγχει η αντιπολίτευση

Η οικονομία και η πίεση στο κόστος διαβίωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης. Η άνοδος των τιμών της βενζίνης στην Αμερική επιβάρυνε το κλίμα για τους Ρεπουμπλικανούς, ενώ οι Δημοκρατικοί ξεπέρασαν τις προσδοκίες και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Το αποτέλεσμα περιορίζει τα περιθώρια κινήσεων του Λευκού Οίκου, χωρίς να αφαιρεί από τον πρόεδρο τα δικά του θεσμικά εργαλεία. Ο Τραμπ διατηρεί τη δυνατότητα άσκησης βέτο, ενώ οι Δημοκρατικοί μπορούν να εμποδίζουν νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Παρότι ο ίδιος άφησε περιθώριο συνεργασίας σε ορισμένα ζητήματα, οι τοποθετήσεις του δείχνουν ότι το βέτο θα αποτελέσει βασικό διαπραγματευτικό μέσο. Το ενδεχόμενο παρατεταμένου νομοθετικού αδιεξόδου είναι, επομένως, ένας από τους βασικούς κινδύνους για την επόμενη διετία.

Τα κινεζικά αυτοκίνητα παραμένουν στο στόχαστρο

Ένα από τα πρώτα θέματα που θα δοκιμάσουν τις νέες πολιτικές ισορροπίες είναι η προωθούμενη μόνιμη απαγόρευση των κινεζικών οχημάτων στην αμερικανική αγορά.

Η Alliance for Automotive Innovation, η ένωση που εκπροσωπεί μεταξύ άλλων τις General Motors, Toyota και Volkswagen, έχει καλέσει τους νομοθέτες να προχωρήσουν στην έγκριση της σχετικής πρότασης. Η διαδικασία είχε μετατεθεί από τον Σεπτέμβριο στον Νοέμβριο και τώρα δημιουργούνται ανησυχίες για περαιτέρω καθυστερήσεις.

Η πρόταση διαθέτει ευρεία υποστήριξη και από τα δύο κόμματα. Ωστόσο, η διακομματική συμφωνία δεν εγγυάται ότι η ψήφιση θα ολοκληρωθεί εγκαίρως, ιδιαίτερα μέσα στο κλίμα που διαμορφώνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Το κρίσιμο ερώτημα αφορά πλέον τόσο το περιεχόμενο της απαγόρευσης όσο και το αν θα προλάβει να περάσει από το σημερινό Κογκρέσο.

Οι κανόνες κατανάλωσης επηρεάζουν τα μοντέλα που θα δούμε αύριο

Εξίσου σημαντικό για τους κατασκευαστές είναι το μέλλον των προτύπων CAFE, τα οποία καθορίζουν απαιτήσεις για τη μέση οικονομία καυσίμου του στόλου των οχημάτων τους.

Σύμφωνα με το ιταλικό δημοσίευμα, ο νέος κανονισμός που οριστικοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών προβλέπει στόχο 34,9 μιλίων ανά γαλόνι έως το 2031, έναντι των 50,4 μιλίων ανά γαλόνι που είχαν οριστεί επί προεδρίας Μπάιντεν το 2024. Προσοχή! Πρόκειται, λοιπόν, για χαλάρωση των απαιτήσεων, καθώς τα περισσότερα μίλια ανά γαλόνι αντιστοιχούν σε μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου (αντίστροφη λογική από τα λτ./100 χλμ. που χρησιμοποιούμε εμείς).

Η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη και άλλες πολιτείες και τοπικές αρχές έχουν προσφύγει κατά των νέων κανόνων. Η Alliance for Automotive Innovation έχει ταχθεί στο πλευρό της κυβέρνησης στη συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη, προβάλλοντας την ανάγκη σταθερότητας.

Για τις εταιρείες, μια νέα αλλαγή του πλαισίου θα μπορούσε να επηρεάσει τον προγραμματισμό επενδύσεων, την εξέλιξη προϊόντων και τις διαδικασίες ελέγχου εκατοντάδων νέων μοντέλων. Το εκλογικό αποτέλεσμα προσθέτει πολιτική αβεβαιότητα σε μια υπόθεση που έχει ήδη μεταφερθεί στα δικαστήρια.

Η Ευρώπη κοιτάζει τι θα γίνει με τους δασμούς

Για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνέχεια της προστατευτικής εμπορικής πολιτικής του Τραμπ. Οι δασμοί και οι περιορισμοί στις εισαγωγές επηρεάζουν το κόστος αυτοκινήτων στις ΗΠΑ και, κατ’ επέκταση, τις αποφάσεις για την παραγωγή και τις επενδύσεις.

Η ενίσχυση των Δημοκρατικών δημιουργεί περισσότερα εμπόδια στην προώθηση αυτής της πολιτικής. Δεν συνεπάγεται, ωστόσο, αυτόματη κατάργηση των δασμών ή άμεση επιστροφή στο προηγούμενο εμπορικό καθεστώς. Οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν από τις νομοθετικές συγκρούσεις, τις διαπραγματεύσεις και τις δικαστικές αποφάσεις.

Ουσιαστικά, για την αυτοκινητοβιομηχανία, το μεγαλύτερο ερώτημα μετά τις κάλπες είναι με ποιους κανόνες θα λειτουργεί η αμερικανική αγορά τα επόμενα χρόνια. Όσο η απάντηση παραμένει ανοιχτή, τόσο δυσκολότερο γίνεται να αποφασιστεί πού θα κατασκευάζεται ένα αυτοκίνητο, ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιεί και σε ποια τιμή θα μπορεί να πωληθεί.