JCB Hydromax: Tο αυτοκίνητο με κινητήρες υδρογόνου που άγγιξε τα 600 km/h

To Hydromax, το υδρογονοκίνητο streamliner της JCB επιβεβαιώνει τις δυνατότητες των κινητήρων υδρογόνου του πριν την επίσημη απόπειρα ρεκόρ

Το υδρογονοκίνητο JCB Hydromax έφτασε ταχύτητες που ακούμπησαν τα 600 km/h κατά τη διάρκεια δοκιμών στο Bonneville, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της κατηγορίας του πριν ακόμη επιχειρήσει να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας της FIA.

Το Hydromax κατάφερε να διατηρήσει μέση ταχύτητα 368,347 mph (592,8 km/h) στα Salt Flats του Bonneville, σε μια προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Southern California Timing Association (SCTA). Το ιδιαίτερο στοιχείο του Hydromax είναι ότι η κίνησή του προέρχεται αποκλειστικά από κινητήρες εσωτερικής καύσης που καταναλώνουν υδρογόνο, χωρίς τη χρήση κυψελών καυσίμου ή μπαταριών.

Ρεκόρ με δύο διαδοχικές προσπάθειες

Το νέο ρεκόρ στην κατηγορία SCTA Blown Gas Streamliner (AA/BGS, άνω των 500 κυβικών ιντσών) προέκυψε από δύο διαδοχικές προσπάθειες, όπως προβλέπει η διαδικασία του Speed Week. Στην πρώτη προσπάθεια, το Hydromax έφτασε τα 367,141 mph (590,9 km/h). Την επόμενη ημέρα, ανέβασε την επίδοσή του στα 369,554 mph (594,8 km/h). Ο επίσημος χρόνος προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο επιδόσεων, με αποτέλεσμα τα 368,347 mph (592,8 km/h).

Η επίδοση αυτή είναι αρκετή για να εκτοπίσει από την κορυφή το προηγούμενο ρεκόρ των 348,342 mph (560,6 km/h), το οποίο είχε σημειωθεί από το Spectre Streamliner το 2010. Πρόκειται, επομένως, για σημαντική βελτίωση ενός ρεκόρ που παρέμενε ακατάρριπτο για περισσότερα από 15 χρόνια.

Δύο κινητήρες εσωτερικής καύσης με 1.600 ίππους

Κάτω από το αμάξωμα του Hydromax βρίσκονται δύο κινητήρες εσωτερικής καύσης της JCB, οι οποίοι βασίζονται σε κινητήρες παραγωγής και έχουν τροποποιηθεί ώστε να λειτουργούν με υδρογόνο. Η συνολική ισχύς τους αγγίζει περίπου τους 1.600 ίππους. Σε αντίθεση με τα υδρογονοκίνητα συστήματα κυψελών καυσίμου, όπου το υδρογόνο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που κινεί ηλεκτροκινητήρες, στο Hydromax το υδρογόνο καίγεται απευθείας μέσα στους κινητήρες.

Αυτοί χρησιμοποιούν τροποποιημένα συστήματα τροφοδοσίας και ανάφλεξης, διατηρώντας ωστόσο τη βασική μηχανική φιλοσοφία ενός συμβατικού κινητήρα εσωτερικής καύσης με έμβολα.

44 δοκιμές πριν από το μεγάλο εγχείρημα

Το ρεκόρ δεν ήρθε έπειτα από λίγες δοκιμές. Η JCB αναφέρει ότι το Hydromax έχει πραγματοποιήσει 44 δοκιμαστικά runs κατά τη διάρκεια της εξέλιξης και των δοκιμών του στη Bonneville. Η μεγάλη αυτή περίοδος εξέλιξης έχει επιτρέψει στην ομάδα να συγκεντρώσει σημαντικά δεδομένα και να εξελίξει σταδιακά το streamliner, πριν από την προσπάθεια για το απώτερο στόχο του προγράμματος. Αυτός δεν είναι άλλος από την κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ ταχύτητας της FIA.

Το ρεκόρ της SCTA αποτελεί επομένως ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την JCB, καθώς αποδεικνύει στην πράξη ότι η διάταξη με τους δύο κινητήρες εσωτερικής καύσης υδρογόνου μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα σε εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες. Παράλληλα, η διαδικασία του Bonneville απαιτεί από το αυτοκίνητο να επαναλάβει την επίδοσή του σε διαδοχικές προσπάθειες. Ένα πρόβλημα όπως η υπερθέρμανση, η απώλεια πρόσφυσης ή η αδυναμία επανάληψης της επίδοσης θα μπορούσε να στερήσει το ρεκόρ.

Το Hydromax πέρασε, λοιπόν, με επιτυχία αυτή τη δοκιμασία. Και πλέον η JCB έχει έναν ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο μπροστά της: το παγκόσμιο ρεκόρ της FIA.