JCB Hydromax: Το γρηγορότερο υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο διέλυσε το ρεκόρ ταχύτητας της FIA με… 654 km/h!

Μετά το ρεκόρ… προθέρμανση με μέση ταχύτητα 593 km/h, το JCB Hydromax σημείωσε νέο ρεκόρ ταχύτητας σπάζοντας το φράγμα των 400 mph

Mετά το ρεκόρ στην κατηγορία SCTA Blown Gas Streamliner, η JCB στράφηκε στον απώτερο στόχο της με τον υδρογονοκίνητο πύραυλο εδάφους-εδάφους που ακούει στο όνομα Hydromax. Το βρετανικό streamliner έσπασε το ρεκόρ ταχύτητας της FIA, φτάνοντας σε μέση ταχύτητα 406,320 mp/h (654,0 km/h) στη διάσημη αλυκή Bonneville στη Γιούτα των ΗΠΑ.

Το Hydromax χρησιμοποιεί κινητήρες εσωτερικής καύσης που καταναλώνουν υδρογόνο, αντί για κυψέλες καυσίμου, και οδηγήθηκε από τον Andy Green. Το ρεκόρ έχει προς το παρόν προσωρινό χαρακτήρα και αναμένεται η τελική επικύρωσή του από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA).

Δύο περάσματα και μέση ταχύτητα 406,320 μιλίων/ώρα

Το μήκους περίπου 10 μέτρων Hydromax πραγματοποίησε δύο περάσματα στη Bonneville, όπως απαιτούν οι κανονισμοί της FIA. Τα δύο περάσματα πρέπει να γίνονται προς αντίθετες κατευθύνσεις και μέσα σε διάστημα μίας ώρας.

Στην πρώτη προσπάθεια, το JCB Hydromax σημείωσε ταχύτητα 400,623 mph (644,8 km/h), ενώ στη δεύτερη ανέβασε την επίδοσή του στα 412,135 mph (663,3 km/h). Ο μέσος όρος των δύο περασμάτων, στη διαδρομή του flying kilometer, διαμορφώθηκε στα 406,320 mph (653.908 km/h), επίδοση που αποτελεί το νέο προσωρινό ρεκόρ. Το αποτέλεσμα ξεπερνά με μεγάλη διαφορά το προηγούμενο ρεκόρ της FIA για όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης υδρογόνου. Το BMW H2R είχε πετύχει το 2004 ταχύτητα 185,5 mph (περίπου 299 km/h).

Το νέο ρεκόρ εντάσσεται στην κατηγορία FIA Category A, Group XIV, Class 7 World Flying Record Start Land Speed Record και το μόνο που απομένει είναι να επιβεβαιωθεί επίσημα από τη FIA.

Δύο κινητήρες υδρογόνου με 1.600 ίππους

Η ισχύς του Hydromax προέρχεται από δύο κινητήρες εσωτερικής καύσης υδρογόνου της JCB, βασισμένους σε μονάδες παραγωγής που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα της εταιρείας. Οι δύο κινητήρες αποδίδουν συνολικά 1.600 ίππους και κατασκευάζονται στο εργοστάσιο κινητήρων της JCB στο Foston του Derbyshire στην Αγγλία. Οι συγκεκριμένες μονάδες αποτελούν μέρος του προγράμματος ανάπτυξης τεχνολογίας υδρογόνου της JCB, ύψους 100 εκατ. λιρών.

Η επίδοση του Hydromax ξεπερνά παράλληλα και το προηγούμενο ρεκόρ της ίδιας της JCB με κινητήρα diesel. Το JCB Dieselmax, επίσης με οδηγό τον Andy Green, είχε φτάσει τα 350,092 mph (563 km/h) στην ίδια αλυκή τον Αύγουστο του 2006.

Σύμφωνα με την JCB, το Hydromax ξεπέρασε επίσης το ρεκόρ των 303 mph (487 km/h) για όχημα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, γεγονός που σημαίνει ότι, με βάση τα στοιχεία της εταιρείας, αποτελεί πλέον το ταχύτερο υδρογονοκίνητο όχημα οποιουδήποτε τύπου.

«Το κάναμε ξανά με υδρογόνο»

Ο πρόεδρος της JCB, Anthony Bamford, συνέδεσε το νέο επίτευγμα με το ιστορικό ρεκόρ του Dieselmax πριν από δύο δεκαετίες.

«Πριν από 20 χρόνια ήρθαμε στη Bonneville με το JCB Dieselmax και δείξαμε τι μπορεί να πετύχει η βρετανική μηχανική με την ισχύ του diesel. Σήμερα το κάναμε ξανά – αυτή τη φορά με κινητήρες που λειτουργούν με υδρογόνο».

Από την πλευρά του, ο Andy Green, ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας εδάφους με 763,035 mph (1227 km/h), χαρακτήρισε την επίδοση «προνόμιο».

«Η Bonneville είναι η πνευματική πατρίδα του παγκόσμιου ρεκόρ ταχύτητας εδάφους και το JCB Hydromax μόλις έγραψε το όνομά του στην ιστορία της».

Ο ίδιος χαρακτήρισε το Hydromax «σταθερό, δυνατό και γρήγορο», αποδίδοντας την επιτυχία στην «ομάδα παγκόσμιας κλάσης και την εξαιρετική τεχνολογία».