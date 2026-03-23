Κ. Πιερρακάκης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το Fuel Pass;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 23.03.2026
Στέλιος Παππάς
Το Fuel Pass μπαίνει στην τελική ευθεία. Δες πότε ανοίγει η πλατφόρμα, πότε αναμένεται η πρώτη πληρωμή και τι ισχύει για την επιδότηση.

Η πλατφόρμα για το Fuel Pass ανοίγει την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την εξειδίκευση των μέτρων που ακολούθησε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη απέναντι στις αυξήσεις στα καύσιμα. Το πιο χρήσιμο νέο για τους οδηγούς είναι ότι πλέον δεν υπάρχει μόνο γενική πολιτική δέσμευση, αλλά και πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αιτήσεις.

Το δεύτερο κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η πρώτη πληρωμή αναμένεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι το Fuel Pass μπαίνει άμεσα σε φάση εφαρμογής και δεν μένει σε επίπεδο εξαγγελίας, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου η βενζίνη παραμένει κοντά στα 2 €/λίτρο και το diesel συνεχίζει να πιέζει το κόστος μετακίνησης.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Από τις κυβερνητικές διευκρινίσεις προκύπτει ότι η πλατφόρμα αιτήσεων θα ξεκινήσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα μέσω gov.gr. Ο πολίτης θα δηλώνει το όχημα για το οποίο ζητά την ενίσχυση και θα πρέπει να έχει είτε ποσοστό συνιδιοκτησίας είτε σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης.

Αυτό βάζει και το πρακτικό πλαίσιο του μέτρου. Το Fuel Pass δεν θα δοθεί οριζόντια σε όλους, αλλά θα συνδεθεί με συγκεκριμένο όχημα και συγκεκριμένο δικαιούχο.

Πότε αναμένεται η πρώτη πληρωμή

Το χρονοδιάγραμμα που δόθηκε είναι επίσης αρκετά σαφές για το επόμενο βήμα. Η πρώτη πληρωμή τοποθετείται μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Απριλίου.

Για τον οδηγό αυτό σημαίνει ότι, εφόσον προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι αιτήσεις και οι σχετικοί έλεγχοι, η ενίσχυση δεν θα αργήσει να φανεί στην πράξη.

Πώς θα δοθεί η επιδότηση

Η ενίσχυση θα δοθεί κυρίως μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται:


  • σε πρατήρια καυσίμων
  • σε μέσα μαζικής μεταφοράς
  • σε ταξί

Αυτό είναι μια ουσιαστική διαφοροποίηση, γιατί διευρύνει τη χρήση του ποσού πέρα από τον στενό ανεφοδιασμό του ΙΧ. Παράλληλα, για όσους δεν διαθέτουν smartphone, προβλέπεται κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη

Η ψηφιακή κάρτα δίνει μεγαλύτερη επιδότηση σε σχέση με την απλή κατάθεση σε λογαριασμό. Άρα, για όποιον έχει τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσει, αυτή είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή.

Ποια οχήματα μπορούν να δηλωθούν

Για να πάρει κάποιος το Fuel Pass, το όχημα που θα δηλωθεί πρέπει να πληροί συγκεκριμένες βασικές προϋποθέσεις:

  • να είναι σε κυκλοφορία
  • να είναι ασφαλισμένο
  • να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας

Επιπλέον:

  • κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο
  • κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα

Αυτό είναι κρίσιμο για να αποφευχθούν διπλές αιτήσεις ή αλληλοεπικαλύψεις μέσα στο ίδιο νοικοκυριό.

Πόσα χρήματα δίνει το Fuel Pass

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν ο δικαιούχος επιλέξει ψηφιακή κάρτα ή απλή κατάθεση και ανάλογα με τον τόπο κατοικίας.

Για ΙΧ στην ηπειρωτική Ελλάδα

  • 50 € το δίμηνο με ψηφιακή κάρτα
  • 40 € το δίμηνο χωρίς κάρτα

Για ΙΧ στα νησιά

  • 60 € το δίμηνο με ψηφιακή κάρτα
  • 50 € το δίμηνο χωρίς κάρτα

Για μοτοσυκλέτες στην ηπειρωτική Ελλάδα

  • 30 € το δίμηνο με ψηφιακή κάρτα
  • 25 € το δίμηνο χωρίς κάρτα

Για μοτοσυκλέτες στα νησιά

  • 35 € το δίμηνο με ψηφιακή κάρτα
  • 30 € το δίμηνο χωρίς κάρτα

Γιατί έχει σημασία το νέο χρονοδιάγραμμα

Η ουσία της νέας ενημέρωσης δεν είναι μόνο το ποσό, αλλά το ότι το Fuel Pass περνά πλέον σε φάση υλοποίησης. Μέχρι τώρα οι οδηγοί ήξεραν περίπου τι σχεδιάζεται. Τώρα ξέρουν και πότε ανοίγει η διαδικασία και πότε αναμένεται να μπει το πρώτο ποσό.

Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος επειδή οι τιμές καυσίμων παραμένουν υψηλές και πολλοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ψάχνουν ένα σταθερό χρονικό σημείο για να υπολογίσουν το πραγματικό τους όφελος.

Τι κρατάμε;

  • Η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2026 ανοίγει την επόμενη εβδομάδα
  • Η πρώτη πληρωμή αναμένεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου
  • Η επιδότηση δίνεται κυρίως μέσω ηλεκτρονικής κάρτας
  • Για τα ΙΧ φτάνει έως 50 € στην ηπειρωτική Ελλάδα και 60 € στα νησιά
  • Για όσους δεν έχουν smartphone, προβλέπεται κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
