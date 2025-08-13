quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φθηνότερη η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης φέτος – Ποια περιοχή της Ελλάδας έχει την πιο χαμηλή τιμή;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 13.08.2025
Autotypos team
fthinoteri-i-venzini-kai-to-petrelaio-kinisis-fetos-poia-periochi-tis-elladas-echei-tin-pio-chamili-timi-672959

Μειωμένες οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι. Δείτε πόσο κοστίζει το φουλάρισμα σε Αττική, νησιά και επαρχία.

  • Μειωμένες τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης σε σύγκριση με πέρυσι.

  • Στην Αττική η απλή αμόλυβδη κοστίζει κατά μέσο όρο 1,72 €/λίτρο.

  • Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις Κυκλάδες με 2,009 €/λίτρο.

  • Το πετρέλαιο κίνησης κυμαίνεται από 1,53 €/λίτρο (Αττική) έως 1,78 €/λίτρο (Κυκλάδες).

Φθηνότερα καύσιμα φέτος τον Αύγουστο

Η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου βρίσκει τους οδηγούς αντιμέτωπους με χαμηλότερες τιμές καυσίμων σε σχέση με πέρυσι, τόσο στην Αττική όσο και στα νησιά.

Συγκεκριμένα, για την απλή αμόλυβδη:

  • Αττική: 1,72 €/λίτρο (-6,3% σε σχέση με πέρυσι)

  • Χανιά: 1,77 €/λίτρο (-7,3%)

  • Νομός Κεφαλληνίας: 1,84 €/λίτρο (-6,1%)

  • Δωδεκάνησα: 1,915 €/λίτρο (-6,2%)

  • Κυκλάδες: 2,009 €/λίτρο (-5,3%)

Πετρέλαιο κίνησης – Επίσης μειωμένο

Στην περίπτωση του πετρελαίου κίνησης οι τιμές έχουν επίσης αποκλιμακωθεί:

  • Αττική: 1,53 €/λίτρο (-3,4%)

  • Χανιά: 1,585 €/λίτρο (-4,1%)

  • Νομός Κεφαλληνίας: 1,639 €/λίτρο (-4,1%)

  • Δωδεκάνησα: 1,689 €/λίτρο (-4%)

  • Κυκλάδες: 1,782 €/λίτρο (-3,5%)

Τι επηρεάζει τις τιμές

Η αποκλιμάκωση οφείλεται εν μέρει στη μείωση της τιμής του μπρεντ, που από τις αρχές Αυγούστου κινείται κοντά στα 70 δολ./βαρέλι, ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο κυμαινόταν μεταξύ 77 και 80 δολ./βαρέλι.

Πόσο κοστίζει το φουλάρισμα – Παραδείγματα

Για ένα αυτοκίνητο 1.000 κ.εκ. turbo με ρεζερβουάρ 60 λίτρων:

Με απλή αμόλυβδη:

  • Αττική: 103,26 €

  • Δωδεκάνησα: 114,90 €

  • Νομός Κεφαλληνίας: 110,52 €

  • Κυκλάδες: 120,54 €

  • Χανιά: 106,32 €

Με πετρέλαιο κίνησης:

  • Αττική: 92,04 €

  • Δωδεκάνησα: 101,34 €

  • Νομός Κεφαλληνίας: 98,34 €

  • Κυκλάδες: 106,92 €

  • Χανιά: 95,10 €

Τι κρατάμε;

  • Οι τιμές καυσίμων φέτος τον Αύγουστο είναι χαμηλότερες σε σχέση με το 2024.

  • Η Κυκλάδες παραμένουν η ακριβότερη περιοχή, με 2,009 €/λίτρο για την απλή αμόλυβδη.

  • Η πτώση του μπρεντ συνέβαλε στη μείωση των τιμών.

Η BMW που έχει διπλάσιες πωλήσεις από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή στην Ελλάδα το 2025 – Είναι η πιο φθηνή όλων

Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι SUV – Τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Το οικογενειακό με πορτμπαγκάζ 602 lt και κατανάλωση 6,2 lt/100km – Με τιμή 22.890 ευρώ

 

#βενζίνη#καύσιμα#Πετρέλαιο κίνησης
