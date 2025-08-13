Φθηνότερη η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης φέτος – Ποια περιοχή της Ελλάδας έχει την πιο χαμηλή τιμή;

Μειωμένες οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι. Δείτε πόσο κοστίζει το φουλάρισμα σε Αττική, νησιά και επαρχία.
Μειωμένες τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης σε σύγκριση με πέρυσι.
Στην Αττική η απλή αμόλυβδη κοστίζει κατά μέσο όρο 1,72 €/λίτρο.
Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις Κυκλάδες με 2,009 €/λίτρο.
Το πετρέλαιο κίνησης κυμαίνεται από 1,53 €/λίτρο (Αττική) έως 1,78 €/λίτρο (Κυκλάδες).
Φθηνότερα καύσιμα φέτος τον Αύγουστο
Η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου βρίσκει τους οδηγούς αντιμέτωπους με χαμηλότερες τιμές καυσίμων σε σχέση με πέρυσι, τόσο στην Αττική όσο και στα νησιά.
Συγκεκριμένα, για την απλή αμόλυβδη:
Αττική: 1,72 €/λίτρο (-6,3% σε σχέση με πέρυσι)
Χανιά: 1,77 €/λίτρο (-7,3%)
Νομός Κεφαλληνίας: 1,84 €/λίτρο (-6,1%)
Δωδεκάνησα: 1,915 €/λίτρο (-6,2%)
Κυκλάδες: 2,009 €/λίτρο (-5,3%)
Πετρέλαιο κίνησης – Επίσης μειωμένο
Στην περίπτωση του πετρελαίου κίνησης οι τιμές έχουν επίσης αποκλιμακωθεί:
Αττική: 1,53 €/λίτρο (-3,4%)
Χανιά: 1,585 €/λίτρο (-4,1%)
Νομός Κεφαλληνίας: 1,639 €/λίτρο (-4,1%)
Δωδεκάνησα: 1,689 €/λίτρο (-4%)
Κυκλάδες: 1,782 €/λίτρο (-3,5%)
Τι επηρεάζει τις τιμές
Η αποκλιμάκωση οφείλεται εν μέρει στη μείωση της τιμής του μπρεντ, που από τις αρχές Αυγούστου κινείται κοντά στα 70 δολ./βαρέλι, ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο κυμαινόταν μεταξύ 77 και 80 δολ./βαρέλι.
Πόσο κοστίζει το φουλάρισμα – Παραδείγματα
Για ένα αυτοκίνητο 1.000 κ.εκ. turbo με ρεζερβουάρ 60 λίτρων:
Με απλή αμόλυβδη:
Αττική: 103,26 €
Δωδεκάνησα: 114,90 €
Νομός Κεφαλληνίας: 110,52 €
Κυκλάδες: 120,54 €
Χανιά: 106,32 €
Με πετρέλαιο κίνησης:
Αττική: 92,04 €
Δωδεκάνησα: 101,34 €
Νομός Κεφαλληνίας: 98,34 €
Κυκλάδες: 106,92 €
Χανιά: 95,10 €
Τι κρατάμε;
Οι τιμές καυσίμων φέτος τον Αύγουστο είναι χαμηλότερες σε σχέση με το 2024.
Η Κυκλάδες παραμένουν η ακριβότερη περιοχή, με 2,009 €/λίτρο για την απλή αμόλυβδη.
Η πτώση του μπρεντ συνέβαλε στη μείωση των τιμών.
