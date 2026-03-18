EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καύσιμα-σοκ και φόβοι για «λουκέτο» στα βενζνάδικα: Έρχεται έκρηξη με απεργίες

ΤΕΤΑΡΤΗ | 18.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η βενζίνη σπάει το φράγμα των 2 ευρώ, οι πρατηριούχοι οδηγούνται σε κινητοποιήσεις και η αγορά καυσίμων μπαίνει σε τροχιά σύγκρουσης με φόντο φόρους, πλαφόν και εκτόξευση κόστους

Η αγορά καυσίμων στην Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια ανοιχτή κρίση, καθώς η εκτόξευση των τιμών φέρνει τους πρατηριούχους στα όριά τους και τους οδηγεί σε κινητοποιήσεις με άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές.

Η αμόλυβδη κινείται πλέον σε επίπεδα που αγγίζουν –και σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν– τα 2 ευρώ ανά λίτρο, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης και τροφοδοτώντας ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στην οικονομία.

Απεργίες στον ορίζοντα

Το κλίμα στον κλάδο είναι εκρηκτικό. Πρατηριούχοι σε διάφορες περιοχές της χώρας εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις,, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες που –όπως υποστηρίζουν– καθιστούν τη λειτουργία τους ασύμφορη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ήδη έχουν υπάρξει αποφάσεις για κινητοποιήσεις σε τοπικό επίπεδο, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συντονισμένης πανελλαδικής δράσης, ανάλογα με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του κλάδου.

Το «αγκάθι» του πλαφόν

Στο επίκεντρο της έντασης βρίσκεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Οι επαγγελματίες του χώρου υποστηρίζουν ότι το μέτρο, αντί να περιορίζει την ακρίβεια, συμπιέζει δραματικά τα περιθώρια βιωσιμότητας των πρατηρίων.

Όπως επισημαίνουν, το πλαφόν υπολογίζεται με τρόπο που δεν λαμβάνει υπόψη το πραγματικό κόστος λειτουργίας, ενώ στην πράξη αφήνει ελάχιστο περιθώριο κέρδους, ειδικά σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας τιμών.

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζουν ότι σε άλλους κλάδους λιανικής εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες, γεγονός που κατά την άποψή τους, δημιουργεί άνισο ανταγωνισμό.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Πίεση από παντού

Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από μια σειρά πρόσθετων υποχρεώσεων και εξόδων. Νέες κανονιστικές απαιτήσεις, επενδύσεις σε εξοπλισμό και αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος δημιουργούν ένα περιβάλλον που, όπως λένε οι επαγγελματίες, δεν αφήνει περιθώρια επιβίωσης για πολλές μικρές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με διπλή πίεση: ακριβότερα καύσιμα και αλυσιδωτές αυξήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς το ενεργειακό κόστος μετακυλίεται σε όλη την αγορά.

Μια αγορά σε οριακό σημείο

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο. Οι αποφάσεις των πρατηριούχων θα καθορίσουν αν η ένταση θα μετατραπεί σε γενικευμένη σύγκρουση με απεργίες και διακοπές λειτουργίας.

Σε κάθε περίπτωση, το μόνο βέβαιο είναι ότι η κρίση στα καύσιμα δεν αφορά πλέον μόνο τις τιμές στην αντλία. Έχει εξελιχθεί σε ένα σύνθετο οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα, με επιπτώσεις που αγγίζουν ολόκληρη την αγορά.

Τι κρατάμε

  • Η βενζίνη φτάνει και ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο
  • Οι πρατηριούχοι οδηγούνται σε απεργιακές κινητοποιήσεις
  • Το πλαφόν πιέζει έντονα τα περιθώρια κέρδους
  • Κράτος και τράπεζες αυξάνουν τα έσοδά τους
  • Η αγορά καυσίμων βρίσκεται σε οριακό σημείο

 

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Δείτε επίσης

apergia-taxi-synechizoun-me-sikomeno-cheirofreno-kai-simera-tetarti-ti-dilonoun-oi-odigoi-756565

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.03.2026

Απεργία Ταξί: Συνεχίζουν με σηκωμένο χειρόφρενο και σήμερα, Τετάρτη – Τι δηλώνουν οι οδηγοί;
nea-apergia-taxi-cheirofreno-apo-avrio-triti-17-martiou-796344

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.03.2026

Νέα απεργία Ταξί: Χειρόφρενο από αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου
synechizetai-i-apergia-sta-taxi-gia-apergies-diarkeias-kanoun-logo-oi-odigoi-705869

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.02.2026

Συνεχίζεται η απεργία στα Ταξί – Για απεργίες διαρκείας κάνουν λόγο οι οδηγοί
nea-apergia-taxi-pote-travane-cheirofreno-stin-attiki-789459

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.02.2026

Νέα απεργία Ταξί: Πότε τραβάνε χειρόφρενο στην Αττική
taxi-pote-xekina-i-nea-48ori-apergia-synechizetai-i-antistasi-stin-ilektrokinisi-729661

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.02.2026

Ταξί: Πότε ξεκινά η νέα 48ωρη απεργία – Συνεχίζεται η αντίσταση στην ηλεκτροκίνηση
nea-apergia-taxi-triti-kai-tetarti-20-21-ianouariou-travoun-cheirofreno-ta-aitimata-789457

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.01.2026

Νέα απεργία ταξί: Τρίτη και Τετάρτη 20-21 Ιανουαρίου τραβούν χειρόφρενο – Τα αιτήματα

