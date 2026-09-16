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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Και η McLaren στα SUV: Ετοιμάζει αντίπαλο για τη Lamborghini Urus

ΤΕΤΑΡΤΗ | 16.09.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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AI
Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Η McLaren επιβεβαιώνει το πρώτο SUV της ιστορίας της, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο με περισσότερη πρακτικότητα και φιλοδοξίες για μεγαλύτερες πωλήσεις.

Ακόμη μία εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με τα supercars ετοιμάζεται να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στα SUV. Η McLaren επιβεβαίωσε ότι εξελίσσει το πρώτο της μοντέλο αυτής της κατηγορίας, διευρύνοντας τη γκάμα της προς ένα κοινό που θέλει τις επιδόσεις και την εικόνα της βρετανικής μάρκας, αλλά χρειάζεται ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη καθημερινή χρηστικότητα. Η απόφαση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης, με επενδύσεις 500 εκατ. λιρών στη Βρετανία, νέες εγκαταστάσεις και ενίσχυση των δυνατοτήτων παραγωγής. Το νέο SUV προορίζεται να παίξει κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, χωρίς προς το παρόν να έχουν ανακοινωθεί επίσημη ονομασία, τεχνικά χαρακτηριστικά ή συγκεκριμένη ημερομηνία παρουσίασης.

Η λογική πίσω από την κίνηση είναι απλή. Υπάρχουν άνθρωποι που θαυμάζουν τη McLaren, παρακολουθούν την αγωνιστική της δραστηριότητα και μπορούν να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητό της, αλλά δεν εξυπηρετούνται από ένα διθέσιο supercar. Για αυτούς, η δυνατότητα να ταξιδέψουν με την οικογένειά τους ή να χρησιμοποιήσουν το ίδιο αυτοκίνητο σε περισσότερες περιστάσεις μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Ο επικεφαλής της εταιρείας, Nick Collins, συνδέει το άνοιγμα αυτό και με την απήχηση της ομάδας στη Formula 1. Η αναγνωρισιμότητα και το ενδιαφέρον για τη μάρκα δημιουργούν μια δυνητική πελατεία που ξεπερνά τους παραδοσιακούς αγοραστές των supercars της. Ένα SUV μπορεί να μετατρέψει μέρος αυτού του ενδιαφέροντος σε πωλήσεις. Το δύσκολο, βέβαια, είναι να αποκτήσει αυτή η μεγαλύτερη χρηστικότητα πειστικό χαρακτήρα McLaren. Η εμφάνιση, η θέση οδήγησης, η απόκριση και ο τρόπος με τον οποίο κινείται το αυτοκίνητο θα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Για μια εταιρεία με τόσο ισχυρή ταυτότητα, το σήμα στο καπό από μόνο του δύσκολα αρκεί.

Η McLaren μπαίνει σε μια αγορά όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί αρκετοί από τους φυσικούς ανταγωνιστές της. Η Lamborghini Urus, η Ferrari Purosangue και η Aston Martin DBX έχουν διευρύνει τα όρια των αντίστοιχων εταιρειών, φέρνοντας τις υψηλές επιδόσεις σε αμαξώματα που επιτρέπουν περισσότερες χρήσεις. Σύμφωνα με τους Financial Times, το νέο μοντέλο της McLaren θα έχει υβριδικό σύστημα κίνησης. Ωστόσο, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικές προδιαγραφές που να επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για τον κινητήρα, την ισχύ ή τις επιδόσεις του. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε σύγκριση σε επίπεδο ίππων ή επιτάχυνσης παραμένει πρόωρη. Το ενδιαφέρον βρίσκεται προς το παρόν στην ίδια την απόφαση: η McLaren αναγνωρίζει ότι υπάρχει χώρος για ένα διαφορετικό είδος αυτοκινήτου στη γκάμα της, με εμπορικές δυνατότητες πέρα από εκείνες ενός αυστηρά διθέσιου μοντέλου.

Η επένδυση φτάνει μέχρι τους κινητήρες

Το σχέδιο δεν περιορίζεται στην προσθήκη ενός ακόμη αμαξώματος. Περιλαμβάνει νέα μονάδα συναρμολόγησης, επέκταση δραστηριοτήτων στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Woking και ενίσχυση της παραγωγής ανθρακονημάτων κοντά στο Sheffield. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η πρόθεση της McLaren να σχεδιάζει και να κατασκευάζει εσωτερικά μελλοντικούς κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων. Πρόκειται για ουσιαστική ενίσχυση της τεχνικής και βιομηχανικής της αυτονομίας, που αφορά την επόμενη γενιά προϊόντων της συνολικά. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται τουλάχιστον 1.000 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας έως το 2032. Η συγκεκριμένη χρονιά αφορά τον ορίζοντα του επενδυτικού σχεδίου και δεν αποτελεί ανακοινωμένη ημερομηνία λανσαρίσματος του SUV.

Το ηλεκτρικό μπορεί να περιμένει

Παράλληλα με την επέκταση της γκάμας, η McLaren παραμένει προσεκτική απέναντι σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Ο Collins έχει εξηγήσει ότι η εταιρεία θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση όταν υπάρξει αντίστοιχο αίτημα από τους πελάτες της, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν συμβαίνει σήμερα. Η κατεύθυνση που έχει περιγράψει περιλαμβάνει βενζινοκίνητα και υβριδικά σύνολα, με τον εξηλεκτρισμό να αξιοποιείται και ως μέσο ενίσχυσης των επιδόσεων. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στη σχεδίαση και στην ποιότητα, επιχειρώντας να διαμορφώσει μια ευρύτερη γκάμα χωρίς να χάσει τα χαρακτηριστικά που την κάνουν αναγνωρίσιμη. Για το πρώτο SUV της, η μεγάλη πρόκληση θα είναι ακριβώς αυτή η ισορροπία. Να προσφέρει τους χώρους και την ευκολία που αναζητά το νέο κοινό της, διατηρώντας την αίσθηση ενός ξεχωριστού αυτοκινήτου υψηλών επιδόσεων. Η είσοδος στην κατηγορία μπορεί να ανοίξει περισσότερες πόρτες εμπορικά.

Η εικόνα στην αρχή του άρθρου είναι ανεπίσημη ψηφιακή απεικόνιση, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, και δεν αποτυπώνει την τελική σχεδίαση του μοντέλου.

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Tags
#Mclaren
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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